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本港炎熱天氣持續！不開冷氣也可以消暑？專家教4個降溫小秘訣 風扇前加1物秒變冷氣

保健養生
更新時間：12:00 2026-05-27 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-27 HKT

本港酷熱天氣持續，想保持室內涼快又怕長開冷氣令電費大增？其實不開冷氣一樣可消暑，有專家分享4個低成本居家降溫秘訣，其中只需在風扇前加上1物，便能瞬間吹出冷氣效果。

專家教4個降溫小秘訣 風扇前加1物秒變冷氣

根據外媒《Mirror》報道，近年夏季氣溫屢創新高，對於長時間逗留家中卻無法常開冷氣的人士而言，高溫實在令人煎熬，夜晚更經常熱得難以入睡。為協助大家應對酷熱天氣，多位專家分享了4個簡單且低成本的居家降溫小貼士：

1.早上切勿急於拉開窗簾

居家服務平台Ding技術治理主管Martin Garbutt指出，陽光與熱力會穿透窗戶令室內升溫，而玻璃更會阻擋甚至放大這些熱力，令房間變得更加悶熱。要保持室內涼爽，應在日間最炎熱的時段拉上窗簾，以阻擋陽光直射及減少熱力積聚。若家中的窗簾較薄、遮光效果欠佳，建議可用較厚的布料，如床單或被鋪遮蓋窗戶作為臨時的替代方案。

空調抽濕設備品牌Meaco共同創辦人Chris Michael也表示，在一天中最熱的時候，尤其是向南的窗戶，務必關好百葉簾、窗簾及窗戶；待傍晚氣溫下降後，才再次開窗讓涼風透進室內。

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2.夜晚利用開窗和電風扇降溫

暖氣品牌Worcester Bosch對外事務總監Martyn Bridges指出，日落之後，若在安全許可的情況下，可打開房屋兩側的窗戶以形成強烈對流。此舉有助將室內的悶熱空氣排出，同時讓清涼的夜風在屋內循環，是極具經濟效益的室內散熱方法。

在悶熱且毫無微風的夜晚，風扇絕對是救星。空氣處理品牌EcoAir執行長兼共同創辦人Noel Fok建議，在室外沒有風的日子，開啟一部優質、低能耗且寧靜的節能風扇，是保持室內空氣流通及消暑的最有效方法。他分享了一個秘訣：在風扇前放置一碗冰水，能有效冷卻吹出來的循環空氣。至於空間較小的房間，則可考慮使用節省空間的塔式風扇，既美觀又方便收納。

3.避免使用發熱家電

水電暖氣公司Build & Plumb暖氣專家Jamie Heath表示，為免房屋在日間積聚過多熱力，應盡量避免使用會產生高熱的電器。他建議市民可考慮多準備涼拌冷食，或轉用氣炸鍋及在戶外烹飪；同時，應善用炎熱天氣在戶外晾乾衣物，減少使用乾衣機。

4.人體降溫的方法

通風設備公司EnviroVent通風專家Ruth MacEachern建議，將裝滿冷水的暖水袋放入雪櫃冷凍後再放在床上，有助於獲得舒適的睡眠。她又補充，部分快速降溫法亦非常有效，例如將毛巾放進雪櫃冷凍後，敷在身體脈搏跳動的位置，能迅速緩解燥熱感，還可以洗一個溫水澡，同樣有助降溫。

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中暑/熱衰竭會出現甚麼症狀？

根據衞生防護中心資料，人在酷熱的環境裡體溫上升，身體機能便會自動調節來降溫，例如增加排汗和呼吸次數；可是，當環境溫度過高，這些生理調節不能有效控制體溫時，便會出現熱衰竭甚至中暑等情況。

熱衰竭的徵狀包括頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等。當體溫升至攝氏四十一度或以上時，患者更會出現全身痙攣或昏迷等現象，稱為中暑。若不及時替患者降溫及急救，便會有生命危險。

9招預防中暑/熱衰竭

建議經常留意天文台發出的天氣警告，並採取以下措施：

  • 穿著淺色和通爽的衣物，以減少身體吸熱，並方便排汗及散熱。
  • 帶備並補充足夠的水，以防脫水。
  • 避免喝含咖啡因（例如：茶或咖啡）或酒精的飲品，因這些飲品會加速身體水分透過泌尿系統流失。
  • 避免進行劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，因高溫、出汗和疲勞都會額外消耗體力。
  • 最好安排在早上或下午較後的時間進行戶外活動。
  • 在室內活動時，應儘量打開窗戶及以風扇或空氣調節系統保持室內通爽涼快，避免在潮濕悶熱的環境下進行劇烈運動。
  • 調整工作安排，在較涼快的時段工作。如必須在炎熱環境下工作，儘可能在工作地點加設遮蔭，配以循序漸進的工作速度，並於定時在涼快處休息，讓體力回復。
  • 不應留在停泊的汽車內。
  • 進行活動時若感不適，應立刻停止，並儘快求診。

資料來源：《Mirror》

延伸閱讀：酷熱天氣易口乾 不只吃西瓜！營養師推介9大補水蔬果清熱降溫

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