58歲凍齡秘訣公開 網民：有一種壓力叫做吳婉芳新抱！靠3招保持靚樣 堅持睡前做一件事

現年58歲、有「最美奶奶」美譽的1986年香港小姐亞軍吳婉芳，日前（24日）再度迎來豪門喜事！二公子胡智同（Lynus），與女友 Kristy 攜手步入教堂，舉行了盛大而溫馨的婚禮。吳婉芳隨後向傳媒發放多張結婚現場的溫馨照片分享喜悅，並大方送上母親的祝福：「小兒 Lynus 踏上人生新階段，作為母親的我，衷心祝賀這對新人 Kristy & Lynus 永結同心，幸福滿滿。」

照片曝光後，全港網民的焦點除了落在這對壁人身上外，更紛紛驚歎吳婉芳數十年如一日的逆天美貌。身為「奶奶」的她站在新娘子身旁依然明艷照人、皮膚白皙緊緻，令不少網民笑言：「有一種壓力叫做吳婉芳嘅新抱。」吳婉芳自1993年結婚後便淡出幕前，數年前經歷喪夫之痛，如今在子女的悉心陪伴下已走出陰霾。在間中的家庭聚會合照中，均可見其狀態極佳，堪稱本地娛樂圈的凍齡神話。

佛系保養大法：3大養生與護膚秘訣

對於外界極其好奇的保養之道，吳婉芳過去曾大方透露，自己的護膚與養生方法其實非常隨性且「佛系」，主要取決於健康的心境與簡約的保養習慣。

秘訣一：飲食清淡與多飲水

在日常飲食中，吳婉芳非常注重內在的調和。她的飲食習慣幾十年來都偏向清淡，避免過多油膩或刺激性食物。同時，她日常會攝取充足的水分，以維持身體正常的新陳代謝與皮膚的飽水度，從最基本的飲食習慣做起。

秘訣二：中醫調理與打坐唸經

除了日常飲食，吳婉芳亦有定期看中醫、服用中藥調理身體的習慣，務求做到固本培元。除了生理上的調理，她每天都會堅持打坐唸經。她認為這能令心境保持平靜安寧，當人學會放下雜念與減輕心理壓力時，外貌自然不易顯老。

秘訣三：極簡護膚與精華素哲學

在皮膚護理方面，吳婉芳崇尚「Less is more（極簡主義）」的原則，且特別注重潔面步驟。她透露自己每晚睡前有一個習慣，洗面後即使甚麼護膚品都不塗，也「必須要塗精華素」。她認為市面上過多且繁複的護膚品反而會加重皮膚負擔，阻礙肌膚吸收營養。至於面膜，她亦維持一星期只敷兩至三次的頻率，絕不盲目濫用。

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