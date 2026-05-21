護心臟必吃乳酪！168萬人研究證實每日吃對黃金份量 心血管死亡風險降11%

以往的飲食建議總是呼籲選擇低脂乳製品，不少人看到全脂乳酪或芝士，總覺得飽和脂肪太高而避之則吉。最新一項涵蓋168萬人的研究證實，只要每日吃對黃金份量的乳酪，心血管死亡風險竟可降11%。

研究證實每日吃對乳酪份量 心血管死亡風險降11%

復健科醫生王思恒在其Facebook專頁發文，引述今年1月發表於醫學期刊《Frontiers in Nutrition》的一項大型研究指出該項研究綜合分析了來自美國、歐洲、日本、台灣等9個不同國家的健康數據，共涉及逾1,680,651名參與者，旨在探討不同類型的乳製品攝取量與護心效果的關聯。

168萬人研究證實每日吃對乳酪份量護心臟

研究有何發現？

每日進食約一盒（200克）市面有售的乳酪，能降低11%的心血管死亡風險。 通常這類跨國研究的數據容易出現偏差，但今次關於乳酪的數據卻完全一致。這意味著，不論是哪國人、擁有怎樣的生活習慣，乳酪對心血管的保護效果都非常穩定，絕非巧合。

通常這類跨國研究的數據容易出現偏差，但今次關於乳酪的數據卻完全一致。這意味著，不論是哪國人、擁有怎樣的生活習慣，乳酪對心血管的保護效果都非常穩定，絕非巧合。 每日只需進食一片芝士（15克），心血管死亡風險亦能降低5%。 雖然乳酪與芝士含有較高的飽和脂肪，但在這篇研究中，它們的保護效果卻是最明顯的。

雖然乳酪與芝士含有較高的飽和脂肪，但在這篇研究中，它們的保護效果卻是最明顯的。 科學家推測，相比起脂肪的高低，食物是否經過「發酵」才是真正的關鍵。乳製品在發酵過程中所產生的益生菌、維他命K2及活性胜肽，能有效幫助人體調節血壓、改善腸道微生態，並減少身體發炎。

研究發現，乳製品絕對不是吃得越多越好。其保護效果呈現一個U型曲線，最完美份量為每日大約進食250至300克。一旦超過此份量，保護效果便會開始消失。研究人員推測，當攝取量過多時，可能同時進食牛油、忌廉等非發酵的高飽和脂肪食物，反而將發酵乳製品的好處抵消。

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他補充，雖然這是一項觀察性研究的統合分析，無法確立絕對的因果關係，也許是習慣吃乳酪的人本來就有更健康的生活方式，這種混淆難以完全排除。

3招挑選乳製品方法

王醫生也教大家3大挑選乳製品的聰明法則：

選發酵的：優先選擇乳酪及芝士，次序排在純牛奶或牛油之前。 看含糖量：為了整體健康著想，建議選購無糖或低糖的乳酪。 量力而為：11%是整體趨勢，如果本身就有心血管風險，這是一個很好的飲食調整參考。

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血管硬化因脂肪積聚 可致中風心臟病

本港衞生署指出，當脂肪積聚，血管內壁形成一層沉積物，使血管硬化、收窄、阻塞和功能受損，可導致身體的主要器官缺血和缺氧，造成心臟病、高血壓、腦中風等心血管疾病。而心血管疾病是全球的頭號殺手，更是導致香港人死亡及疾病的主要原因之一。

預防心血管病建議：

健康飲食

不吸煙或戒煙

恆常適量運動

預防肥胖或控制體重

防止高血壓

恰當處理壓力

資料來源：復健科醫生王思恒、《Frontiers in Nutrition》、衞生署

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