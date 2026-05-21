Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

護心臟必吃乳酪！168萬人研究證實每日吃對黃金份量 心血管死亡風險降11%

保健養生
更新時間：14:00 2026-05-21 HKT
發佈時間：14:00 2026-05-21 HKT

以往的飲食建議總是呼籲選擇低脂乳製品，不少人看到全脂乳酪或芝士，總覺得飽和脂肪太高而避之則吉。最新一項涵蓋168萬人的研究證實，只要每日吃對黃金份量的乳酪，心血管死亡風險竟可降11%。

研究證實每日吃對乳酪份量 心血管死亡風險降11%

復健科醫生王思恒在其Facebook專頁發文，引述今年1月發表於醫學期刊《Frontiers in Nutrition》的一項大型研究指出該項研究綜合分析了來自美國、歐洲、日本、台灣等9個不同國家的健康數據，共涉及逾1,680,651名參與者，旨在探討不同類型的乳製品攝取量與護心效果的關聯。

168萬人研究證實每日吃對乳酪份量護心臟
168萬人研究證實每日吃對乳酪份量護心臟

研究有何發現？

  • 每日進食約一盒（200克）市面有售的乳酪，能降低11%的心血管死亡風險。通常這類跨國研究的數據容易出現偏差，但今次關於乳酪的數據卻完全一致。這意味著，不論是哪國人、擁有怎樣的生活習慣，乳酪對心血管的保護效果都非常穩定，絕非巧合。
  • 每日只需進食一片芝士（15克），心血管死亡風險亦能降低5%。雖然乳酪與芝士含有較高的飽和脂肪，但在這篇研究中，它們的保護效果卻是最明顯的。
  • 科學家推測，相比起脂肪的高低，食物是否經過「發酵」才是真正的關鍵。乳製品在發酵過程中所產生的益生菌、維他命K2及活性胜肽，能有效幫助人體調節血壓、改善腸道微生態，並減少身體發炎。
  • 研究發現，乳製品絕對不是吃得越多越好。其保護效果呈現一個U型曲線，最完美份量為每日大約進食250至300克。一旦超過此份量，保護效果便會開始消失。研究人員推測，當攝取量過多時，可能同時進食牛油、忌廉等非發酵的高飽和脂肪食物，反而將發酵乳製品的好處抵消。

【同場加映】常吃蔥竟可降50%冠心病風險？專家推薦5大護心血管食物 附最佳食法

他補充，雖然這是一項觀察性研究的統合分析，無法確立絕對的因果關係，也許是習慣吃乳酪的人本來就有更健康的生活方式，這種混淆難以完全排除。

3招挑選乳製品方法

王醫生也教大家3大挑選乳製品的聰明法則：

  1. 選發酵的：優先選擇乳酪及芝士，次序排在純牛奶或牛油之前。
  2. 看含糖量：為了整體健康著想，建議選購無糖或低糖的乳酪。
  3. 量力而為：11%是整體趨勢，如果本身就有心血管風險，這是一個很好的飲食調整參考。

【同場加映】降血壓護心臟必吃！營養師推介5種平價罐頭 常吃南瓜罐頭更防癌/糖尿病？

血管硬化因脂肪積聚 可致中風心臟病

本港衞生署指出，當脂肪積聚，血管內壁形成一層沉積物，使血管硬化、收窄、阻塞和功能受損，可導致身體的主要器官缺血和缺氧，造成心臟病、高血壓、腦中風等心血管疾病。而心血管疾病是全球的頭號殺手，更是導致香港人死亡及疾病的主要原因之一。

預防心血管病建議：

  • 健康飲食
  • 不吸煙或戒煙
  • 恆常適量運動
  • 預防肥胖或控制體重
  • 防止高血壓
  • 恰當處理壓力

資料來源：復健科醫生王思恒《Frontiers in Nutrition》衞生署

延伸閱讀：專家嚴選10大最強通血管食物 護心血管降血壓防中風 牛油果/洋蔥不入三甲？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
8小時前
沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為升學開支爭吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為升學開支爭吵拉扯
突發
3小時前
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
22小時前
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
影視圈
20小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
21小時前
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后全家最矮似家姐多啲
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后全家最矮似家姐多啲
影視圈
4小時前
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-20 14:06 HKT
瑞士20歲女擁6萬張Pokémon卡總值逾5億港元 破世界紀錄
即時國際
7小時前