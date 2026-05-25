長壽秘訣｜100歲生物學家工作70載不言休 99歲高齡獲艾美獎 與寵物互動都有效？

David Attenborough 是英國著名的生物學家和紀錄片主持，於5月8日迎來100歲生日。他曾表示，自己長壽純粹是運氣，但他的一些習慣已被研究表明有助於健康，其中寵物互動更可降血壓！

​與寵物互動可降血壓！100歲生物學家分享4大長壽習慣

據外媒報導，David Attenborough 是一位生物學家，他著名的系列紀錄片包括《地球脈動》（Planet Earth）、《地球生命》（Life on Earth）、《眾神之鳥》（Birds of the Gods）和《植物的私生活》（The Private Life of Plants）。David Attenborough現時依然活躍在螢幕上，就在去年，他以Netflix紀錄片《猩猩的秘密生活》（Secret Lives of Orangutans），以99歲的高齡成為日間艾美獎最年長的獲獎者。倫敦自然歷史博物館以這位傳奇的紀錄片主持人的名字命名了一種新的黃蜂物種。博物館在聲明中表示，這種昆蟲將被命名為「艾登堡黃蜂」（Attenboroughnculus tau），以表彰 David Attenborough 為自然界所做出的貢獻，以下是他的4大長壽習慣，大家不妨參考：

David Attenborough 的4大長壽習慣

1. 半素食飲食

David Attenborough 並非完全的素食者，他吃芝士，也吃魚，但他基本上不吃肉。這種飲食方式也被稱為彈性素食，它允許遵循者在不完全放棄雞蛋、乳製品、海鮮或肉類的情況下，享受到與素食者相同的許多健康益處。研究發現，吃魚不僅能延長壽命，還能提升老年生活品質。三文魚、鯖魚、鮪魚、鯡魚和沙丁魚富含omega-3脂肪酸，這對大腦和心臟健康至關重要。

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2. 10分鐘練習與大自然連接

David Attenborough 在大自然中找到了樂趣。他說，如果你身處公園、森林或其他綠地，很快就能感受到大自然的奇妙。他建議大家有空時停下來，坐下來不要動，保持安靜，等待10分鐘。康乃爾大學（Cornell University）的研究發現，大學生在自然環境中待上十分鐘或更長時間後，會感到更快樂、壓力更小。

3. 有人生目標

David Attenborough對自己的工作充滿熱情，並從中找到了意義。他於1952年開始在BBC工作，至今已工作了70多年。2019年發表在《美國醫學會雜誌》（JAMA）上的一項研究指出，越來越多的研究表明，擁有強烈的生活目標能夠改善身心健康，提升整體生活品質。

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4. 愛動物

David Attenborough 的生活充滿了與動物的邂逅，他與獵豹結為朋友，亦會與小猩猩玩耍。美國國立衛生研究院指出，與寵物互動可以降低皮質醇（一種與壓力相關的荷爾蒙）水平，並降低血壓。研究發現，即使只是遠距離觀察動物，或在野外或動物園中與它們相遇，也能促進心理健康。人們表示，他們會感受到愛、歸屬感、正面的情緒、滿足感以及更廣闊的視野。

資料來源： today.com

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