行醫70載不言休！99歲醫生堅持每周出診4天 公開3大長壽秘訣：為患者解除病痛 是最大的幸福

99歲本應頤養天年，但內地一位老中醫行醫70載仍不言休，堅持每周出診4天。他揚言：「為患者解除病痛，是最大的幸福。」到底這位百歲名醫有何養生之道？

99歲醫生堅持每周出診4天 公開3大長壽秘訣

據內媒《人民日報健康時報》報道，在浙江慈溪，有一位今年高齡99歲的老中醫李良材。自1948年從上海中醫學院畢業至今，他已在診室坐診逾70年。年近百歲的他至今仍堅持每周出診4天，每天接診30多位患者。他不為名利，只為讓求醫的人都能看上病。有位病人從37歲起就找他看病，如今已是76歲的婆婆，身體一有不適，依然習慣來找他；從全國各地慕名而來的病人更是絡繹不絕。滿頭銀髮卻精神奕奕的李醫師有3大長壽秘訣：

1.守時：起居有常

「起居有常」四個字，是李良材恪守一生的信條。他認為：「天人合一，順乎自然，形成固定的生理時鐘，才是實現健康長壽的第一步。」他的作息幾十年如一日，雷打不動：

清晨6時： 起床打一套太極拳，讓身體微微發熱，回家吃早餐。

早上7時半至10時： 提前到達醫院，8時準時接診。10時稍微休息，喝一樽牛奶補充體力。

中午11時至下午： 下班回家吃午飯，飯後活動一會便會午睡。他特別看重午睡，並解釋，從生理角度而言，腦細胞的興奮通常只能維持4至5個小時，之後便會轉入抑制狀態，令人精神不振。此時身體急需短時間調整充電，午睡便是最好的選擇。

傍晚5至6時： 吃晚飯，飯後稍作運動，看完新聞便準時就寢。

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2.守口：食飲有節

李醫生的餐桌原則只有十個字：「甚麼都吃，甚麼都不多吃」。李良材的同事、浙江省慈溪市觀海衛鎮衛生院中醫科副主任中醫師陳雲丹透露，李醫生本身患有高血壓、糖尿病等慢性病，因此他在飲食上極度自律，高油、高鹽、高糖的食物幾乎絕對不碰。即使是醫院聚餐，大家熱情夾菜，他都會禮貌拒絕，從不暴飲暴食。

雖然飲食節制，但他非常注重營養均衡。只要是能補充營養的食物，如海鮮、雞蛋，他都會適量進食。為求豐富，他更自創了一款十味營養羹推薦給身邊人，材料包括赤小豆、百合、蓮子、黑木耳等。他笑言這道羹不僅口味好，更有通便、降血脂、潤肌膚及抗衰老的作用。

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3.守心：不急不躁

走進李良材的診室，牆上掛滿了病人送贈的錦旗與感謝狀。他說話永遠溫文爾雅，從不急躁。他的生活極其簡單，就只有兩個愛好：養花和看病。他從不停診。曾有一次他在家中不慎跌倒導致鎖骨骨折，一般人最少要休養三個月，但他不到一個月就堅持復工。面對同事勸他多休息，他只擺擺手說：「躺不住，還有病人等着呢。」

當被問及為何年屆99歲高齡仍堅持出診，李醫生的回答樸素卻令人動容：「能為患者解除病痛，就是最大的幸福。只要身體允許，只要患者還需要，我就會一直坐下去。」而每天中午下班，李良材妻子都會在種滿鮮花的小院等他吃飯，在背後默默的陪伴和支持。

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