白髮越長越多=未老先衰？專家教補充3大營養素重拾黑髮 幫頭皮做防曬可防白髮？

年紀輕輕就狂長白頭髮，是否代表身體未老先衰？專家指出，缺乏3大關鍵營養素會令毛囊失去「上色」能力。除了飲食，出門前幫頭皮做好防曬，亦能輕鬆延緩白髮出現。

白髮越長越多=未老先衰？恐與2大因素有關

根據《生命時報》報道，白髮頻生未必是衰老的必然結果，這很大可能是身體在提醒維持頭髮黑色的關鍵營養素供應不足。浙江省人民醫院皮膚科副主任陸威表示，在毛囊這個小工廠裡，有負責毛髮生長的毛囊幹細胞，以及負責給頭髮上色的色素幹細胞。在頭髮生長期，色素幹細胞會產出真黑素和褐黑素，為新生頭髮上色。然而，當黑素細胞代謝受影響，導致細胞功能受損、數量減少或黑色素合成不足，白髮就會出現。常見導致白髮的因素包括：

生理性因素： 某些營養素攝取不足、長期精神壓力大、作息不良、吸煙等。

病理性因素： 如白化症、白癜風、斑禿、甲狀腺功能異常、腦垂體功能障礙等。

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補充3大營養素重拾黑髮 每日吃1隻蛋也有效？

陸威醫生提醒，當人體缺乏某些營養素，如維他命B12、葉酸、鋅、鐵等，會導致黑色素無法合成，白頭髮自然更容易提前報到，甚至越冒越多。江蘇省蘇北人民醫院臨床營養科副主任醫師邵劍補充指，如果缺乏營養素，頭髮不單會變白，還可能變脆及容易脫落。他們建議補充3大營養素重拾黑髮：

補充3大營養素重拾黑髮

1.蛋白質

頭髮的本質是角蛋白，而黑色素的形成則需要一種酪氨酸的氨基酸作為原料。如果飲食中缺乏蛋白質，頭髮不僅生長緩慢，還容易脫落、變脆、顏色變淺。建議每日吃1隻蛋、1盒牛奶、手掌心大的瘦肉（40-75克）、25克大豆（如5個麻雀大小的硬豆腐或1拳頭豆腐絲/皮）、一手掌心魚肉（40-75克）、穀薯類250-400克。

2.維他命B雜

這類維他命參與蛋白質及氨基酸代謝，頭髮、指甲的生長都需要它們的幫助。尤其是維他命B12，可間接保護頭髮。維他命B雜在雜糧雜豆和動物內臟（如肝腎）中含量較豐富，建議雜糧雜豆佔主食的1/3；每月吃2至3次動物內臟，每次吃大約25克，相當於1元硬幣厚的一塊豬肝。若血脂偏高者，可免吃動物內臟。

3.微量元素

黑色素是酪氨酸在酪氨酸酶的作用下形成的，而銅、鋅等微量元素會直接影響該酶的活性。一旦供應不足，就會影響黑色素合成。2022年「美國新聞與世界報道」網站也曾刊文提醒，缺乏某些微量元素會造成頭髮變白，如銅（多存在於貝類、豆類、堅果和全穀物中）、鐵（多存在於肉類、家禽、海鮮、深綠色蔬菜、穀物和意大利麵中）、鋅（多存在於海鮮、瘦肉、動物內臟中）。因缺乏微量元素造成白髮的情況，在素食者身上極為常見。建議平時均衡飲食，不宜長期純素食，減肥亦不能貪快。

5大日常習慣有助白髮少一點 幫頭皮做防曬也可預防？

專家們指出，隨着年齡增長，黑素細胞會發生一定程度的衰退，生產的墨水越來越少，導致頭髮逐漸變白。這在臨床上稱為老年性白髮，是正常的生理現象。亞洲人群開始長白髮的年齡約在30至50歲，其中40歲左右尤為常見。到了50歲，約有半數亞洲人會長出白髮，一般鬢角最先出現，然後是頭頂，最後是枕部。至於20多歲甚至十幾歲就長出白髮的少白頭，目前醫學界認為與遺傳、特定基因突變或精神因素有關。

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除了從飲食入手補充營養，日常生活中注意以下5點，亦有助讓白頭髮來得晚一點、少一點：

及時減壓：壓力是白頭髮的加速器，平時可透過運動、聽音樂等方式釋放壓力，別讓負面情緒熬白頭髮。 充足睡眠：盡量在晚上11時前入睡，保證7至8小時睡眠，讓黑色素細胞有充足的時間。 經常梳頭：經常使用木梳或用手指按摩頭皮，有助促進血液循環，為脆弱的毛囊提供充足的血液供應。 溫柔護髮：頻繁電染會損傷毛鱗片和毛囊，加速黑色素細胞老化。如需電染，建議至少相隔3至6個月，盡量選擇溫和的產品。平時減少拉扯頭髮，避免損傷毛囊。 頭皮防曬：髮際線、分界線等部位長期受紫外線刺激，更易出現白髮。出門時可戴帽或打遮陽傘，為頭皮做好防曬。

資料來源：《生命時報》

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