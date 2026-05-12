外賣族注意！紙餐盒比塑膠更毒 專家警告2次加熱恐令塑膠微粒含量倍增

現代人生活太忙，很多人三餐只能吃外賣，大眾普遍知道塑膠袋裝熱食可能釋放塑化劑，覺得紙質容器會比較安全，但專家最新研究發現，看似安全的紙餐盒在高溫下同樣存在健康隱憂，其塑膠微粒含量比塑膠袋還要高，「2次加熱」更會令塑膠微粒含量倍增！

外賣族注意！紙餐盒比塑膠更毒？

無毒教母譚敦慈在《祝你健康》節目中指出，很多民眾因擔心塑膠有毒性問題改用紙質餐具，但其實紙杯、紙碗、紙餐盒的塑膠微粒含量反而較高。她解釋，紙本身具有透水性，市售紙餐盒能夠防水的關鍵在於內層塗有一層淋膜，這層淋膜正是釋放塑膠微粒的主要來源。

譚敦慈表示，根據台灣陽明交大進行的相關研究，當消費者購買紙餐盒裝的食物後，若認為溫度不夠而進行2次加熱，塑化劑與塑膠微粒的數值會大幅上升。因此她特別提醒大家，避免紙餐盒食物直接加熱，如果紙餐盒食物需要加熱，建議先將食物移至家中的陶瓷或玻璃盤子上再進行加熱，這樣能有效降低接觸有害物質的風險。

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環境毒素對人體的危害

節目中，中醫師吳宏乾補充說明，雖然人體攝取足夠水分時能夠排出部分塑膠微粒，但若每日持續使用塑膠容器飲水，當體內塑膠微粒濃度升高且顆粒極細時，這些微粒可能進入大腦組織，進而影響認知功能，人就會變得「比較癡呆」，出現記憶力軟差等情況。家醫科醫師達特指，環境毒素對人體有以下的危害：

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1. 生病、中毒、癌症

身體有排毒系統，但當日積月累太多毒素，身體就會承受不了。毒素累積在身體中，器官代謝的能力越來越慢，會出現中毒症狀，而且會有患上其他疾病的危險，包括癌症。

2. 身體發臭

運動時候的汗味，是油脂分泌的味道，亦是細菌分解的味道。當毒素越來越多，排出來的味道就會很重，尤其是年紀越大，排泄系統代謝比較慢，味道就會更重。

資料來源：《祝你健康》

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