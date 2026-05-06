72歲美衛生部長爆肌惹關注 靠3招逆齡養生 間歇斷食/每周重訓/每日登山

現年72歲的美國衛生部長Robert F Kennedy Jr.除了是甘迺迪家族的後人，其一身結實肌肉及年輕外貌，更是不少中老年男士的「逆齡榜樣」。究竟他的長壽及抗老策略是甚麼？原來主要靠3招——間歇斷食、每周重訓、每日登山，打造「爆肌Body」。

小甘迺迪長壽秘訣｜1. 實行186斷食法

據外媒報道，Robert曾在播客中透露自己會實行間歇性斷食，每日只在中午12時至晚上6時（或7時）進食，即每天禁食18小時，進食窗口僅6小時，又稱「186斷食法」。

間歇性斷食的潛在益處包括：

減少氧化壓力與慢性炎症

降低壞膽固醇（LDL）及三酸甘油酯

促進細胞自噬（清理受損細胞）

提升生長激素分泌

改善血糖調節

降低癌症、心臟衰竭、神經退化性疾病風險

【同場加映】行醫70載不言休！99歲醫生堅持每周出診4天 公開3大長壽秘訣：為患者解除病痛 是最大的幸福

小甘迺迪長壽秘訣｜2. 每日登山4.8公里

即使年屆70歲，Robert仍然非常活躍地進行鍛鍊，他每日會進行帶氧運動，行程如下：

健行及帶同狗狗登山：上坡2.4公里，下坡2.4公里，共約4.8公里

隨後進行冥想

每日登山屬中等強度帶氧運動，Robert每日登山健行可能需要大約72分鐘，每周總時數已遠超世衛建議的150分鐘，對心肺、代謝及肌肉力量均有助益。上坡登山能提升心率、燃燒更多卡路里；下坡則強化股四頭肌及核心。

小甘迺迪長壽秘訣｜3. 每周4次重訓

Robert去健身室的習慣已持續50年，他每周4次進行重訓，每次35分鐘：

舉重訓練分為：一日練背，一日練胸，一日練腿，然後一日做綜合訓練

每個動作第一組以12下力竭為目標，最後一組採用「遞減組」（連續降重做到力竭）

他舉重習慣是高強度阻力訓練，特別是他提到自己在健身室期間全程不休息，這種舉重方法類似循環訓練。這種高強度重訓有助增肌、維持基礎代謝率，對抗與年齡相關的肌少症。

【同場加映】日本長壽之鄉｜沖繩跌出榜首 長野縣逆襲成全國第一 靠減鹽食菜提升健康意識

小甘迺迪長壽秘訣｜4. 服食維他命補充品

Robert透露，他每天服用多種維他命及營養素，並在醫生指導下進行「睪固酮補充療法」，但他強調沒有服用類固醇。

睪固酮補充是甚麼？

男性30歲後，睪固酮水平每年下降約1-2%﹂低睪固酮可引致性慾減退、肌肉流失、疲勞、抑鬱等。在醫生監測下進行補充，可改善上述症狀，但需注意前列腺健康及紅血球過多等潛在風險。要留意，荷爾蒙療法必須由專業醫生評估，切勿自行購買或使用。

長期堅持造就「爆肌」成果

Robert的養生法並無「神奇秘密」，而是建基於「日日做」——每日登山、每周重訓、每日斷食、在醫生指導下管理身體指標，並將這些習慣累積50年，才造就72歲仍「爆肌」的成果。

資料來源：Marathon Handbook

延伸閱讀：專家教每周必做3招長壽運動 刷牙時動一動腳 訓練平衡抗衰老

---