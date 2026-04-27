16歲女苦抗血癌5年 母親捐骨髓繼父捐血續命 「希望她能健健康康長大」

內地一名16歲少女不幸確診血癌，在親生父親缺席下，母親為救愛女毅然捐出骨髓。面對龐大醫藥費與照顧重擔，其繼父不但沒有退縮，更將她視如己出，3年來每日抱她上落5層樓覆診，更多次為她捐血續命。這場長達5年的搏鬥，一家人傾盡家財，只為圓一個願望：「希望她能健健康康長大！」

16歲女苦抗血癌5年 母親捐骨髓繼父獨力撐起家

據內媒《揚子晚報》報道，江蘇南通一名16歲少女源源（化名），於2021年不幸確診患上血癌。由於親生父親患有精神疾病，母親張宴毅然決定將自己的骨髓捐給愛女。本以為捱過化療與排異後便能重過新生，豈料在2025年7月，源源的病情突然復發，一家人只好再次前往蘇州尋求治療。

據張宴憶述，十多年前她與前夫離婚後，便獨力撫養女兒。後來她結識了同樣帶着一個兒子的張志超，兩人相戀多年。在源源剛被確診血癌時，兩人仍未結婚，面對這場突如其來的變故，張志超不但沒有退縮，反而向張宴鄭重承諾：「既然決定要在一起，我就會把她當成親生女般看待。」不久後，兩人正式登記結婚，組成了一個溫暖完整的家庭。

張宴坦言：「現在家裡大大小小的開銷全靠他。」源源在接受骨髓移植後出現排異反應，家中必須長年開冷氣保持恆溫及除菌，單是每個月的電費就高達上千元人民幣。為了全天候貼身照顧虛弱的女兒，張宴無法外出工作，家庭的經濟重擔完全落在繼父張志超肩上。在源源心目中，這位繼父既細心又幽默。「這個爸爸待我比對弟弟還要好！」張志超知道女兒貪食，家裡的水果從未斷過，偶爾還會特意買杯台式奶茶讓她解饞。剛升上初中的弟弟也極度懂事，從不與姐姐爭寵，每次拿零食前總會先問一句：「老姐吃不吃？」源源告訴記者，自從她生病後，繼父經常要在工廠加班至晚上八點半才回家。但只要一有空，他就會陪自己聊天、做好吃的：「我特別喜歡吃爸爸煮的紅燒肉和排骨，比媽媽做的還要好吃！」

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改用抱愛女行5層樓梯 一抱便是整整三年

源源一家住在沒有升降機的五樓，由於肺部出現排斥反應，她根本無法自行行樓梯；而母親張宴早前因意外受傷，腰腿不便，更是無力背起女兒。因此，每逢每周要去醫院覆診，在工廠上班的張志超都會特意請假趕回家，將源源背上背落。然而，源源的上臂內側埋有化療泵，加上肺部排異，手臂和胸口必須避免受到任何擠壓。起初張志超背着女兒時，總感覺到她呼吸急促、喘不過氣。為了女兒的安全及舒適，這位鐵漢決定不再用背的，而是改為像抱幼兒一樣，小心翼翼地將源源抱在懷中，逐級行上五樓。這一抱，便是整整三年。源源甜笑着說：「爸爸抱著我的時候，我感覺自己就像三、四歲的小朋友一樣。」

繼父捐血續命 「希望她能健健康康長大」

目前身在南通老家工作的張志超，接受了記者的視像訪問。他表示，這麼多年來，自己一直將源源視如己出。巧合的是，兩父女同屬AB型血，張志超曾多次前往捐血站為愛女捐血續命。「源源不僅血型跟我一樣，性格也相仿。」張志超笑言，他們父女倆都活潑開朗，而同樣沒有血緣關係的母子二人，性格卻都偏向內向寡言。他向記者展示了一張珍藏的照片，那是源源在父親節送給他的手作禮物，上面寫着：「爸爸，我愛你」。張志超一臉滿足地說：「這丫頭很喜歡送我這些小禮物，我都收藏在家裡的書架上。」當回憶起源源去年復發、被送入深切治療部（ICU）搶救的二十多天時，張志超不禁哽咽：「那麼懂事的孩子，嘴裡插着粗大的喉管躺在那裡，看著真的很心痛。」當時怕孩子一個人在病房內無聊，他還特意下載了許多電視劇，希望能送進去給女兒解悶。

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源源前往蘇州留醫後，張志超必須留在南通工作及照顧兒子。儘管分隔兩地，在蘇州的母女倆每天都會與南通的父子倆進行視像通話。今天吃了甚麼、弟弟成績如何、姐姐身體狀況怎樣......一家四口總有說不完的話題。早前趁着假期，張志超終於抽空趕到蘇州探望源源；在他傳給妻子的短訊中，附上了一張源源安睡的照片，並寫道：「已經到（醫院）了，（源源）還在睡覺呢。」字裡行間充滿了慈父的溫柔。

在這漫長而痛苦的五年抗癌路上，源源的祖父母和外婆已先後掏出畢生積蓄為孫女治病，家中的親友亦借遍了。而這位沒有血緣關係的繼父，不僅傾盡了自己20萬元人民幣的積蓄，更向銀行借貸了10多萬元來支付昂貴的醫藥費。面對後續仍需約40萬元的龐大治療費用，張志超依然沒有放棄的念頭：「既然上天賜給我一個女兒，那我就只盼望她能健健康康地長大！」

甚麼人容易患血癌？白血病高危因素是甚麼？

醫管局指出，白血病的真正致命原因尚未知曉，但以下8種因素有機會增加患上血癌的風險：

65歲以上人士，風險會隨著年齡增加 暴露於大量輻射的環境 過往接受過某些抗癌藥物治療 長期暴露於化學物質：例如苯及其衍生物 病毒感染 吸煙 與基因遺傳有關：例如唐氏綜合症 其他血液疾病的病史：例如骨髓發育不良症

患上血癌要注意甚麼？避免與1類人接觸？

在治療方面，醫管局指血癌的治療手段以化療、類固醇治療及骨髓移植等為主。至於血癌患者方面，醫管局建議患者接受治療前後和康復期間，都要注意以下事項：

定時服藥：病人應了解各種口服化療藥，或是預防感染藥物或其他藥物的服用方法及副作用，不應自行停止藥物。 定期檢查：治療結束後，醫生會要求病人定期做檢查和驗血，以了解病人的健康狀況和血球數目，以及早偵測復發情況。 飲食：癌症治療期間或會削弱病人免疫力，為減低感染風險，病人應避免進食生或未煮熟的食物（包括蔬菜、肉類、家禽、蛋、海鮮等）和生或未經高溫消毒的乳製品。 預防感染：病人接受治療後，身體抵抗力較差，需特別注意家居和個人衛生，避免出入公共場所，出門謹記戴上口罩。 避免與水痘患者接觸：病人一旦感染水痘需馬上治療，否則引起併發症，死亡率極高 預防出血：家居空調保持適度的潮濕，避免鼻腔因乾燥出血；注意日常行動安全，避免損傷

資料來源：醫管局

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