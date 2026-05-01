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開封後的防曬霜可放多久？醫生教3招檢查 一種情況忌繼續用

保健養生
更新時間：15:00 2026-05-01 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-01 HKT

夏季來了，紫外線逐漸增強，防護不當就會對皮膚造成傷害。專家指出，夏季保護肌膚，做好防曬是關鍵。到底開封後防曬霜可放多久？醫生教3招檢查，一種情況忌繼續使用。

開封後的防曬霜可放多久？醫生教3招檢查

根據《央視新聞》報道，北京大學人民醫院皮科主任醫生李文海指，日常生活中，防曬分物理防曬和塗抹防曬乳兩種。日光中的紫外線，尤其是長波紫外線、中波紫外線會導致皮膚的老化、出現細紋，甚至出現一些曬斑，所以防曬很關鍵。他建議可以選用一些物理防曬的方法，比如戴遮陽帽、墨鏡或防曬口罩，甚至有些人還打防曬傘，這種四層的防曬。如果運動時嫌物理防曬方法很麻煩，就可以使用防曬乳。很多人會找出去年夏天囤貨又沒用完的防曬霜，想著繼續用一用，但又擔心防曬效果不佳。李文海醫生介紹，判斷存放一段時間後的防曬乳是否還有防護力，可以參考以下幾個簡單方法：

醫生教3招檢查防曬霜可否繼續用

1. 未開封的防曬霜：只要在生產日期後3年內、沒有明顯的水油分層、豆腐渣樣，基本上可以正常使用。如果不放心，可以取少量的防曬乳塗在耳後，15分鐘後觀察皮膚有沒有不良反應，例如刺痛、紅腫、發癢；一切正常的話，就可以放心使用了。

2. 已開封的防曬：即內部有小鋼珠的防曬霜，搖晃時可以聽到小鋼珠的聲響。這類防曬乳正常時就是水油分離狀態，需要用力搖10次左右再使用。因為油層在上方起封閉作用，基本上不用擔心霜體變質的問題。

3. 存放超過6個月已開封的乳液型防曬乳：不建議再繼續使用。

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李文海指，不同族群，不同皮膚類型，選擇防曬方式上也有所不同，大家要特別注意。李文海指，以下的特殊族群需要特別注意防曬。

  • 老年人、孕婦和皮膚敏感族群：首選遮蔽防曬方式，如打遮陽傘或戴帽子，其次可選擇刺激性較小的防曬乳。
  • 6個月以下的嬰兒：不宜使用防曬產品，可選擇實體遮陽方式。
  • 6個月以上嬰幼兒：以物理遮陽為主，可適度使用嬰幼兒防曬產品。

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李文海介紹，選擇防曬乳的話，有一些防曬指數的要求。常規的日常活動，可選擇SPF值大於30倍，PA值大於兩個加號的防曬乳。在陽光特別厲害的環境下進行活動，建議使用SPF值大於50倍，PA值大於三個加號的防曬乳。

資料來源：《央視新聞》

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