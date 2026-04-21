怕血糖飆升不敢喝果汁？研究揭1類水果連皮帶籽打成汁 血糖反降32%

控糖看到果汁就覺得如臨大敵？有研究發現，只要將1款常見的水果「連皮帶籽」放入榨汁機打成沙冰，不但沒有令血糖飆升，其血糖更大幅下降32%。

研究揭1類水果連皮帶籽打成汁 血糖反降32%

減重醫生蕭捷健在個人Facebook專頁，引述一篇在2022 年刊登於《Nutrients》的研究，該研究指雖然已知增加膳食纖維攝取量可以降低餐後血糖反應​​，但尚不清楚榨汁機破壞膳食纖維是否會改變餐後血糖反應​​。

甚麼水果連皮帶籽打成汁降血糖？

研究有何發現？

該項研究透過電郵及當面邀請的方式，招募20名的健康大學生參與，當中包括12名女性及8名男性，年齡介乎19至21歲。所有參與者的體重指標（BMI）均低於30，屬於非肥胖範圍。研究採用了重複測量設計，安排這20位參與者分別進食「原個去核連皮蘋果＋漿果」，以及「將完全一樣份量的水果加水打成果汁」。兩組測試均要求參與者在10分鐘內吃完或喝完，其後定時測量血糖變化，並連續追蹤60分鐘。

研究結果顯示，喝果汁的組別血糖峰值及整體血糖反應，均顯著低於「直接啃咬原個生果」的組別（p<0.05）。數據顯示，喝果汁組別的整體血糖反應下降了約三分之一；而血糖峰值更從平均約43 mg/dL，大幅降至約29 mg/dL，意味著血糖升幅大降32%。

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蕭捷健醫生解釋，平日吃漿果時，那些細小且堅硬的果籽往往無法被腸胃消化，最終只會穿腸而過被直接排出體外。然而，當漿果放進榨汁機，高速旋轉的刀片會將果籽徹底打得粉碎。此舉能將隱藏在果籽內的水溶性膳食纖維完全釋放出來。這些被釋放出來的纖維一旦進入腸胃，便會立刻發揮作用：它們能增加食物的黏稠度，從而減慢胃部排空的速度，變相令葡萄糖進入血液的速度降低，有效延緩血糖飆升。

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喝果汁2大貼士 盡量避免將2種水果打成汁

不過，蕭醫生亦提醒，若想透過將水果打成汁或沙冰來穩定血糖，必須留意以下2大重點：

1.上述研究並不適用於所有水果

如果只是將芒果、香蕉等缺乏堅硬果籽的水果打成汁，效果將會截然不同。若想有效穩定血糖，切記要在果汁中加入黑莓、覆盆子等漿果類，或者撒上一把奇亞籽一同打碎。

2.必須保留果渣

如果習慣使用具備濾渣功能的榨汁機，將膳食纖維全部當作垃圾丟掉，那麼喝下肚的所謂純果汁，就只剩下一堆果糖。

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全港糖尿病患者逾70萬 留意8大初期症狀

據本港醫管局的數據顯示，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者。糖尿病更有年輕化趨勢，年齡35歲以下人士有2%發病。根據世界衞生組織的準則，如空腹血糖大過或等於7 mmol/L，或餐後2小時血糖高於11.1 mmol/L的人士，則可判斷為患上「糖尿病」。空腹的定義為禁食8小時以上。當中，糖尿病主要可分兩大類型，並會出現以下常見症狀：

第1型糖尿病（胰島素依賴型）

病因：胰臟內製造胰島素的細胞遭受破壞，不能製造胰島素。

原因：與遺傳、自身免疫系統出現毛病或環境因素有關。

第2型糖尿病（非胰島素依賴型）

病因：最常見的類型，體內的胰島素分泌正常或相對些微減少，但胰島素不能發揮功能，病因是身體對胰島素產生抗拒性。

原因：與遺傳、不良飲食習慣、體形肥胖或缺乏運動有關。

糖尿病者初期常見徵狀

經常口渴 小便頻密 感到飢餓 體重下降 容易疲倦 視力模糊 傷口不易癒合 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

小心2大糖尿病併發症 嚴重恐中風/截肢

據醫管局資料，糖尿病有機會引起急性或慢性併發症，嚴重者有機會導致截肢或致命風險：

1. 慢性併發症

若糖尿病控制不當，血糖長期偏高，血管和神經系統容易受到損壞，令身體器官長期受損，甚至喪失功能，有致命風險：

腦：腦血管病如中風等

眼睛：視網膜病變、白內障、青光眼

心臟及血管：冠心病、心臟衰竭、高血壓

腎臟 ：蛋白尿、感染、腎功能衰竭

足部：神經病變、血管病變、潰瘍、感染。如下肢潰瘍感染長期不癒者，可能需要截除下肢

2. 急性併發症

急性血糖過低 (血糖少於3.9mmoil/L)：

患者可能出現會出心跳加速、嚴重饑餓、頭暈、眼花、震顫、發抖、冒冷汗、嘴唇、舌頭或手指有麻痺感覺，昏昏欲睡、甚至神智不清

若患者清醒，可服用15克容易吸收的碳水化合物，如方糖/果汁糖3粒、3茶匙砂糖、普通汽水或果汁半杯，徵狀改善後加麵包1小片或餅乾3-4塊

急性血糖過高 (血糖等於或超過15mmoil/L)：

患者可能會呼吸快而深、有噁心、嘔吐、劇渴現象、並引致神智不清或昏迷情況

此時患者應盡快送院醫治

資料來源：減重醫生蕭捷健、《Nutrients》、衞生署、醫管局

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