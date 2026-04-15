全球最長壽125歲秘魯人瑞辭世 養生秘訣大曝光 每天早上必吃1種食物

在秘魯有一位被譽為全球最長壽的人瑞，近日在125歲高齡安詳辭世。這位傳奇老人一生與世隔絕，簡樸生活，卻擁有超乎常人的體魄與壽命。他生前曾多次分享長壽秘訣，更揭露每天早上必吃1種食物。

全球最長壽125歲秘魯人瑞辭世 養生秘訣大曝光

根據《The Mirror》報導，被譽為「秘魯最長壽人瑞」的阿巴德（Marcelino Abad），近日在療養院的睡夢中安詳辭世，享年125歲，距離他的126歲生日僅差五天。他被廣泛認為是秘魯、甚至可能是全球最長壽的人，但由於多年來缺乏相關文件證明，始終未獲健力士世界紀錄的官方認可。

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阿巴德於1900年出生於秘魯中部瓦努科省的一個偏遠村莊，自幼便成為孤兒，一生飽受艱辛與貧困的折磨。他終身未婚，沒有子女，一生都住在這個與世隔絕的小村莊，過著沒有電力、沒有自來水的原始生活，僅靠一盞小油燈照明。他一直游離於官方體系之外，直至新冠疫情期間，才被政府的「65歲退休金計劃」發現，並為他發放了人生中第一份身份證件和國家退休金。可惜，阿巴德加入退休金計劃後不久，便遭遇一場意外，導致髖部嚴重受傷，從此只能依靠輪椅出行。他所領取的國家退休金，便直接用於支付其在安老院的住宿、醫療和膳食費用。關於其長壽秘訣，阿巴德生前曾多次談及自己的養生之道：

在飲食方面，他堅持攝取大量天然的農產品與肉類，包括水果、羊肉，以及秘魯當地農夫常用作提神的古柯葉。除此之外，他還會自行採集山間的草藥與藥用植物來強身健體。療養院的工作人員更透露，阿巴德對特定食材情有獨鍾，尤其對「牛油果」的依賴程度，已到了「沒有牛油果就無法生活」的地步，每日早晨都必須食用。

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秘魯政府在前年亦曾對阿巴德的驚人長壽表示敬意，認為他能擁有如此長的壽命，主要歸功於他長期居住在瓦努科山區寧靜的自然環境中，遠離了現代社會的塵囂。兩年前，秘魯政府曾啟動程序，希望將阿巴德註冊為健力士世界紀錄的「世界最長壽男性」，但該程序最終未能完成。據「65歲退休金計劃」的官員透露，由於申請過程需要提供極為早期的出生證明文件，導致整個過程變得異常複雜，最終未能成功。

資料來源：《The Mirror》

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