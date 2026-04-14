40歲港男濕疹穩定後貪吃魚生 春天復發手臂滲水無法入睡 中醫解構急性期/慢性期治療紓緩建議

濕疹一穩定就不想戒口？本港註冊中醫師葉浩賢分享病例，一名40歲男子因為濕疹甚少發作，一時放肆飲食，導致濕疹一發不可收拾，皮膚痕癢、滲水，嚴重影響睡眠質素，因而求診中醫。葉醫師指出，濕疹容易多種因素導致復發，分享日常護膚建議，並提出不同階段的症狀和治療策略。

40歲港男濕疹穩定後貪食魚生 春天復發手臂滲水無法入睡

該位40歲男病人，從中學時期就開始濕疹反反覆覆發作。工作後開始就診中醫，本身經過一輪中醫治療，濕疹病情已經較為穩定、甚少發作。到最近春天因為氣候潮濕，加上見病情穩定，病人多吃了刺身、燒肉等食物，濕疹再度發作。他的手臂摺位皮膚泛紅、痕癢、滲水，皮膚痕癢至極，晚上無法入睡。經過診斷後，葉浩賢醫師為他處方中藥再加針灸，持續3星期後，濕疹已大致退去。

誘發濕疹的主要因素

治療濕疹的難處在於其病因眾多，只要以下因素稍有改變，已可誘發或加重病症。

環境：香港春天潮濕多雨、轉秋冬時則氣候乾燥，2者均可誘發濕疹

飲食：日常飲食不戒口，可於體內累積濕熱、血瘀等邪氣

情緒：壓力大引發濕疹，又因病情加重心理負擔

類固醇：日後戒斷或會令皮膚狀況變得更複雜

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濕疹4大常見類型+症狀

葉浩賢醫師指，濕疹其實是多種皮膚炎的統稱，常見的分型有：

異位性皮膚炎：最為常見，與遺傳或過敏源有關，多伴有鼻敏感/哮喘，全身可發，皮膚乾燥泛紅，亦可水疱滲液、結痂。

脂漏性皮膚炎：集中於皮脂腺分佈的位置，多見於頭皮，會痕癢出油、頭皮油垢。

汗疱疹：多見於手部，經常接觸化學品的人多見，先出現水珠，其後乾燥甩皮、指紋消失。

缺脂性皮膚炎：好發於秋冬乾燥季節，全身可發，皮膚乾燥龜裂，粗糙甩皮

外濕/內濕如何誘發濕疹？

外濕：

潮濕天氣誘發，風濕邪氣侵犯皮膚肌表

內濕：

先天脾胃虛弱：多見於鼻敏感、哮喘人士

飲食不節：多進食生冷、辛熱食物

情緒壓力

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濕疹3階段症狀+中醫治療策略

葉醫師指，中醫將濕疹分為急性期、亞急性期及慢性期，因應濕疹的不同階段，需要使用不同的處方用藥：

急性期

症狀：

皮膚潮紅腫脹、痕癢、丘疹 → 水疱、破裂滲水 → 糜爛結痂 → 不斷重覆

用藥和治療目標：

止痕癢（白鮮皮、地膚子、黃芩等）

消除潮紅腫脹（生地黃、赤芍、苦參等）

收水皰滲液（土茯苓、滑石、薏苡仁等）

亞急性期

症狀：

急性期變化而成，水疱滲液減少，但持續皮膚泛紅、痕癢、甩皮

用藥和治療目標：

治療皮膚乾燥、甩皮（防風、荊芥、蒺藜等）

慢性期

症狀：

急性、亞急性期未癒轉變而成，皮膚粗糙增厚、苔蘚樣、色素沉澱呈紫暗色

用藥和治療目標：

改善色素沉澱、結痂（當歸、桃仁、丹參等）

幫助傷口癒合（皂角刺、乳香等）

葉醫師補充，3個時期均需佐加補肺健脾的藥物（白朮、淮山、黨參、黃芪等）。配合針灸治療，能加快肺、脾的恢復，並促進運化水濕的功能，同時有效改善血液瘀塞引致的色素沉澱。情況適合可配合刺絡放血，達至清熱、祛瘀和止癢之效果。常用的針刺位置包括腹部、手腳，如中脘、水分、天樞、足三里、陰陵泉等穴。

根據臨床經驗顯示，大部分患者服藥1個月內能持續見到好轉，2-3個月病情都可轉趨穩定。及後可以減藥甚至停藥。針對中、重度濕疹患者（結節性癢疹、皮膚多處糜爛、伴有細菌感染、紅皮症）或類固醇戒斷的患者，治療期相對會較漫長及反反覆覆，需要1個月至半年不等。至於戒口方面，葉醫師在臨床上亦遇到很多穩定期的病人，再吃牛肉、海鮮均未有再誘發濕疹。

春天護膚防濕疹發作小貼士

於發作期，飲食上須注意戒口，少吃發物、辛辣、甲殼類海鮮，以及少飲酒精產品。

於春天潮濕季節，避免進食生冷或甜膩的食物。

日常可先搽乳液 (Lotion)「保水」，再搽乳霜(Cream)或油膏(Ointment)的產品「鎖水」。

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