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20秒通便影片Threads爆紅！醫生解構原理兼教最佳如廁姿勢 改善便秘排便更暢順

保健養生
更新時間：09:00 2026-03-31 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-31 HKT

近日有一條通便影片教學在Threads爆紅，當中提到只需要做在馬桶上做一些簡單動作，20秒立即暢通無阻排出「巨便」。影片更吸引到醫生留言拆解原理，並分享多個有助促進腸道蠕動、順利排便的技巧。便秘、排便困難人士必學！

20秒通便影片Threads爆紅！醫生解構原理

在該影片中，一名女子示範20秒能快速通便的方法。她提到，先在馬桶裡鋪兩張紙，避免髒水濺到身上。雙腿呈八字打開，與肩同寬，上半身逆時針旋轉10次，接著左右搖晃10次，然後上下移動10次，擠壓肚子10次。當感受到腸胃蠕動，上半身繼續往下趴，雙手抓緊小腿，就會感受到排便非常順暢。

醫生教最佳如廁姿勢+通便按摩法

大腸直腸外科醫生何建霖在影片下方留言表示，蹲姿上廁所以及按摩大腸是真的可以幫助排便。他建議的方法跟影片中提到的方式雖不完全一樣，但有點接近，大家不妨參考一下：

1. 蹲著比坐著更容易解便

坐著時，骨盆肌肉拉住直腸肛門角，排便的通道被拉成一個角度（90度甚至銳角），排便較困難。蹲著時，肌肉放鬆、通道角度變直（鈍角），排便更順暢。坐馬桶時雙腳踩凳子，身體前傾、與大腿碰觸，這樣可以達到類似蹲姿的效果。

【同場加映】常卡大便？吃菜仍便秘？醫生教排便做2動作 5分鐘內即通便！

2. 按摩可以幫助排便

用指腹或手掌沿著大腸走向，由右下腹開始以肚臍為中心順時針輕柔按壓、推揉，一路到左下腹，這樣可以模擬腸道生理蠕動，也可以刺激副交感神經以增加腸道蠕動。按摩時使用按摩油、芳香精油，可以減少皮膚的摩擦，增加舒適度。

延伸閱讀：專家評選最強防便秘食物排行榜 納豆/味噌湯位列3甲 冠軍竟是這食物？

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