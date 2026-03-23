照顧植物人弟弟22年！女歌手親吐24小時全年無休：「放下他要醒來的執著！」

昔日「玉女歌手」林佳儀的弟弟因一場工作意外導致腦部受損，從此成為植物人，自此她肩負起24小時全年無休的沉重照護責任。近日，她公開談及多年來的辛酸坦言，這條路「看不到盡頭」，由最初堅信弟弟「一定要醒過來」，到如今學會放下執著。

照顧植物人弟弟22年 林佳儀親吐24小時全年無休

綜合台媒報道，50歲歌手林佳儀擔任創世基金會公益活動傳愛大使，她透露弟弟林元楨於2004年在工作場合意外吸入過量乾冰，因缺氧導致腦部受損，從此成為植物人，需要長期臥床，令整個家庭陷入前所未有的衝擊。對這條漫長的照護之路，她坦言心態由最初堅信弟弟「一定要醒過來」，到後來學會面對現實，並放下執著。

回憶起意外發生的一刻，林佳儀語氣沉重地表示，弟弟當年正值事業起飛，在公關公司發展順利，卻「突然之間全部歸零」，讓全家措手不及。「沒經歷過真的不知他人苦，外人很難理解那種每天都在撐的感覺。」她坦言，照顧植物人是一份24小時不能間斷的責任，生活被無數細節填滿。由固定時間餵食、翻身，到身體清潔與醫療護理，每一步都必須精準安排，稍有疏忽便可能影響健康。這種日復一日的循環，幾乎沒有任何喘息空間，也讓照顧者長期承受極大的心理壓力與身體負擔。

談到最崩潰的時刻，她毫不避諱地分享：「通常都是他身體出狀況的時候。」例如因肺積水被送進深切治療部（ICU），甚至需要進行肺部開洞手術，「那段時間真的很崩潰，你甚麼都不能做，只能在外面等。」她無奈地說：「那種無力感很強，只能告訴自己撐下去。」正因深切體會到長照家庭的困境，她不斷呼籲社會大眾給予更多關注，「有力出力、有錢出錢，因為這真的需要很多資源。」

母親付出最偉大 對長期照顧者需要無限的愛

林佳儀強調，弟弟目前已接回家中照護，雖然有聘請外援協助，但仍精打細算，因為根本不敢去計算長年累月的龐大開銷。她提到，這條路能走下去，最關鍵的還是母親的付出，「媽媽真的很偉大，年紀也大了，還是每天這樣照顧。」她感性地說：「能讓弟弟22年來維持穩定，其實靠的就是媽媽的愛。」同時，她也慶幸現時的長照制度有所進步，「至少媽媽可以有幾個小時喘息時間，哪怕只是一下下都很重要。」

最後，林佳儀藉著出席活動，希望替所有長期照顧者發聲，「照顧者真的很需要被看見，一點點幫助都很重要。」她以自身經歷總結：「我覺得就是要無限的愛，這條路才走得下去。」

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