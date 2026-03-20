追劇、夜跑竟損心臟健康！心臟科醫生「自保清單」 晚上絕對不做的7件事

在一整天的疲勞後，把握睡前幾小時珍貴的自由時間，做自己喜歡的事，便是最大的享受。然而，有一些下班後休閒放鬆的習慣，竟然會給心臟造成巨大的負擔和壓力，妨礙身體自我修復的機制。有醫生提出了7個為了保護心臟健康，絕不會做的晚間習慣。睡前煲劇、夜晚做運動都是令心臟無法真正休息的元兇！

追劇、夜跑竟損心臟健康！心臟科醫生晚上絕對不做的7件事

根據外媒《CNBC》報道，心臟科醫生Sanjay Bhojraj表示，心臟病是日積月累的結果。有一個對心血管健康影響至深，卻經常被忽略的因素，就是「從下班後到睡前」的晚間習慣。這段時間所做的事情決定了身體能否順利進入「修復模式」，日復一日地對血壓、身體發炎指數、血糖調節能力和睡眠質素，產生重大的影響。

1. 放肆吃宵夜

人體的新陳代謝，跟隨著生理時鐘運作。到了晚上，身體處理血糖和脂肪的效率會顯著下降。太夜食飯或食宵夜，會導致餐後血糖飆升、血脂代謝紊亂，並增加體內的發炎訊號。更重要的是，當消化系統在半夜被迫「開OT」時，便會直接妨礙身體自我修復，修復機制對於維持血管健康至關重要。

2. 大開燈光

日落之後，若繼續暴露在猛烈、偏藍的強光下，會嚴重抑制褪黑激素的分泌。褪黑激素不只是助眠荷爾蒙，也是心血管系統的重要「抗氧化劑」，以及是調節血壓的關鍵物質。研究已證實，夜間的光線污染，與冠心病風險及夜間血壓失衡有直接關聯。睡前關掉天花燈，改用座地燈或座枱燈，選用暖光燈膽或將燈光調至柔和模式。

3. 追看緊張刺激的節目

無論是激烈的政治辯論、充滿戲劇性的真人騷、劇情進入高潮的電視劇，或者陷入拉鋸戰的球賽，都不適合在最需要放鬆心情的夜間觀看。因為神經系統分不清這只是一場表演，這些心理壓力會直接啟動身體本能「戰鬥或逃跑」反應，促進壓力荷爾蒙大量分泌，令心率和血壓即時飆升。數十年的研究表明，急性和慢性壓力，都會導致「內皮細胞功能失調」。這是心血管疾病最早期的階段。那些會挑起強烈情緒反應的節目、使人激動和緊張的劇情，都建議留待周末日間觀看，讓神經系統有足夠的緩衝時間。

4. 劇烈運動

運動雖然是最有益心臟的習慣之一，但要選對時機。在晚間讓身體好好修復，對於維持心血管健康同樣關鍵。太夜進行高強度運動，會讓壓力荷爾蒙「皮質醇」持續高企，讓身體遲遲無法切換至「休息修復模式」，從而令人難以入睡，或者導致睡眠期間心率過高，降低「心率變異性」（HRV），有損心血管韌性。因此不宜在晚上9點後進行高強度訓練。

5. 飲酒放鬆

即使只是淺酌，夜間飲酒都會嚴重擾亂睡眠結構、壓抑快速眼動睡眠（REM），並干擾褪黑激素的產生，睡眠不足會加劇發炎反應。同時，酒精會提高睡眠時的靜止心率，並削弱血壓在夜間的正常下降，這些都會導致心血管風險急升。

6. 情緒性的對話

「吵架要在睡前和好」其實不一定是好事。憤怒和激動的情緒都會為心血管造成壓力，包括皮質醇飆升、心率變異性下降，如果心臟本來就不好的人士，更可能因此觸發心律不正或心臟病發。因此，即使是再重要的話題，都應該避免在睡前討論，以免與伴侶發生爭執，破壞休息放鬆的狀態。

7. 一直看螢幕

手機、平板電腦和電視所發出的藍光，會延遲褪黑激素釋放，擾亂生理時鐘，導致入睡困難、睡眠質素下降。長期睡眠不足，已證實與高血壓、胰島素抵抗、身體發炎及心血管風險獨立相關。保護睡眠的穩定性，就是在支持心臟的長期功能。

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