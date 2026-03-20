自閉症｜本港自閉兒童患者逾2.2萬人 陳錦鴻兒子以青年鋼琴家演出訴說成長歷程

每年4月2日為「#世界提高自閉症意識日」，協康會將推出「#自閉症關注周2026」，透過真實故事提升公眾對自閉症人士及其家庭的理解與關懷，鼓勵社會各界攜手建立更包容的社區。協康會指邀請到藝人陳錦鴻與太太杜雯惠，以及他們的兒子陳駕樺，3月21日出席「同行ASD·聽見愛」分享會。陳錦鴻夫婦將分享照顧自閉症兒子的心路歷程，兒子陳駕樺亦會以青年鋼琴家的身份登台演奏，以音樂傳遞成長心聲。

照顧自閉症孩子不容易，陳錦鴻與杜雯惠過去曾多次分享照顧兒子陳駕樺的心路歷程。杜雯惠在2007年誕下兒子陳駕樺，但駕樺到3歲半時仍未能說話，求醫才發現駕樺患有自閉症。當時事業如日中天的陳錦鴻毅然停工，當好爸爸陪伴及照顧兒子。

陳錦鴻夫婦去年接受《星島日報》訪問時則坦言，不認為自己是「完美父母」，過去十多年來都是摸索前行。他們指，駕樺曾學習過多種才藝，如繪畫、唱歌，直至2019年觀看電影《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody），駕樺突然對媽媽說：「我想學琴。」原因是希望像費迪．墨格利（Freddie Mercury）那樣站上舞台演出。

從學琴到考取演奏級資格，駕樺只用了短短5年，更師從鋼琴家張緯晴。2025年7月5日，陳駕樺更以青年鋼琴家身份，在新蒲崗舉行人生首場公開售票的鋼琴獨奏會，演奏蕭邦、舒伯特、莫札特等經典作品。

駕樺找到了畢生的興趣，行為上也有所改變。杜雯惠在訪問中提及，以往駕樺不會幫人拉門、不會讓人先走，如今會按着門讓人通過，會留下好吃的給家人，也會關心媽媽是否累了，「不是我們教他的，而是他自己慢慢學會、理解的。」

杜雯惠勸慰其他家長「不用太擔心，他們是會變的，只是慢一點。」，「孩子小時候做不好一些事，不是世界末日；他長大後會自行修正。」陳錦鴻也說，兒子最讓他欣慰的改變，就是「願意改變」。

自閉症｜本港兒童患者逾22000人 呈上升趨勢

中大醫學院於2024年在頂尖國際期刊《自然—微生物學》發表研究成果，首次明確揭示自閉症兒童腸道微生態中，有4組不同界別的微生物群出現變化，並據此開發全球首創的「多界別微生物技術」。為將科研成果落地，中大醫學院與MicroSigX，已於2026年1月與非年利團體合作推出試點項目，為200名合資格學前兒童提供免費「多界別微生物技術」檢測。試點對象聚焦於18個月至4歲、表現疑似自閉症特徵而尚未確診的兒童。

中大醫學院副院長（研究）兼裘槎醫學科學教授黃秀娟去年底在記者會上指，全球自閉症新發病例數量為20年前的4倍，本港兒童患者人數已超過22000人，且呈上升趨勢。她解釋，兒童自閉症症狀多在12至18個月大時出現，但大多數個案要到3歲才獲確診。

資料來源：協康會