Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

自閉症｜本港自閉兒童患者逾2.2萬人 陳錦鴻兒子以青年鋼琴家演出訴說成長歷程

保健養生
更新時間：12:25 2026-03-20 HKT
發佈時間：12:25 2026-03-20 HKT

每年4月2日為「#世界提高自閉症意識日」，協康會將推出「#自閉症關注周2026」，透過真實故事提升公眾對自閉症人士及其家庭的理解與關懷，鼓勵社會各界攜手建立更包容的社區。協康會指邀請到藝人陳錦鴻與太太杜雯惠，以及他們的兒子陳駕樺，3月21日出席「同行ASD·聽見愛」分享會。陳錦鴻夫婦將分享照顧自閉症兒子的心路歷程，兒子陳駕樺亦會以青年鋼琴家的身份登台演奏，以音樂傳遞成長心聲。

照顧自閉症孩子不容易，陳錦鴻與杜雯惠過去曾多次分享照顧兒子陳駕樺的心路歷程。杜雯惠在2007年誕下兒子陳駕樺，但駕樺到3歲半時仍未能說話，求醫才發現駕樺患有自閉症。當時事業如日中天的陳錦鴻毅然停工，當好爸爸陪伴及照顧兒子。

陳錦鴻夫婦去年接受《星島日報》訪問時則坦言，不認為自己是「完美父母」，過去十多年來都是摸索前行。他們指，駕樺曾學習過多種才藝，如繪畫、唱歌，直至2019年觀看電影《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody），駕樺突然對媽媽說：「我想學琴。」原因是希望像費迪．墨格利（Freddie Mercury）那樣站上舞台演出。

從學琴到考取演奏級資格，駕樺只用了短短5年，更師從鋼琴家張緯晴。2025年7月5日，陳駕樺更以青年鋼琴家身份，在新蒲崗舉行人生首場公開售票的鋼琴獨奏會，演奏蕭邦、舒伯特、莫札特等經典作品。

駕樺找到了畢生的興趣，行為上也有所改變。杜雯惠在訪問中提及，以往駕樺不會幫人拉門、不會讓人先走，如今會按着門讓人通過，會留下好吃的給家人，也會關心媽媽是否累了，「不是我們教他的，而是他自己慢慢學會、理解的。」

杜雯惠勸慰其他家長「不用太擔心，他們是會變的，只是慢一點。」，「孩子小時候做不好一些事，不是世界末日；他長大後會自行修正。」陳錦鴻也說，兒子最讓他欣慰的改變，就是「願意改變」。

自閉症｜本港兒童患者逾22000人 呈上升趨勢

中大醫學院於2024年在頂尖國際期刊《自然—微生物學》發表研究成果，首次明確揭示自閉症兒童腸道微生態中，有4組不同界別的微生物群出現變化，並據此開發全球首創的「多界別微生物技術」。為將科研成果落地，中大醫學院與MicroSigX，已於2026年1月與非年利團體合作推出試點項目，為200名合資格學前兒童提供免費「多界別微生物技術」檢測。試點對象聚焦於18個月至4歲、表現疑似自閉症特徵而尚未確診的兒童。

中大醫學院副院長（研究）兼裘槎醫學科學教授黃秀娟去年底在記者會上指，全球自閉症新發病例數量為20年前的4倍，本港兒童患者人數已超過22000人，且呈上升趨勢。她解釋，兒童自閉症症狀多在12至18個月大時出現，但大多數個案要到3歲才獲確診。

資料來源：協康會

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
21小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-19 13:00 HKT
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
14小時前
伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意
02:17
伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意
即時國際
3小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
20小時前
浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
「浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
影視圈
4小時前
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
海外置業
7小時前
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
食用安全
21小時前
宏福苑火災獨立委員會第二場聽證會 鴻毅標書報價低市場水平 工程周期149日工程費僅24.8萬 ｜持續更新
社會
3小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
23小時前