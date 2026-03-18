血糖高早餐可以吃甚麼？營養師公開7日穩血糖早餐餐單 搭配3大水果吃最好！

對於許多需控制血糖的朋友來說，早餐選擇常常令人困擾，深怕一不小心便令血糖飆升。有營養師公開一套7日早餐餐單，有助穩血糖，搭配3大水果進食更健康。

營養師公開7日穩血糖早餐餐單 搭配3大水果吃最好！

營養師林俐岑在Facebook專頁撰文指，早餐是每日至關重要的一餐，但對於許多需要控制血糖的朋友來說，卻常常不知如何選擇。其實，要穩定血糖，關鍵在於低GI澱粉配搭高纖維、優質蛋白質及優質食油。她分享一套「7日控糖早餐餐單」，為需要穩定血糖或正在進行體重管理的人士提供清晰的方向。

7日控糖均衡早餐食譜

7日控糖均衡早餐食譜



7日控糖均衡早餐食譜：

第1日：

鷹嘴豆半碗，可事先蒸熟拌少許鹽與黑胡椒

香煎雞肉片+無糖豆漿1杯

綜合生菜沙律1碗

核桃2粒

帶皮蘋果半顆

第2日：

紫心番薯1小條，連皮食用

烚蛋1至2隻+無糖乳酪1碗

橄欖油清炒西蘭花

焗杏仁5粒

藍莓1小把

第3日：

蒸薯仔2小個，放涼後連皮食用可增加抗性澱粉

嫩煎三文魚1塊+低脂牛奶1杯

烤甜椒及青瓜

南瓜籽1湯匙

奇異果1個

第4日：

蒸粟米1條

奄列（2隻雞蛋加少許牛奶製成）+無糖豆漿1杯

乾煎雜菌（冬菇、杏鮑菇）

腰果 5粒

帶皮蘋果半個

第5日：

蒸淮山（半碗）

慢煮雞胸肉+無糖乳酪+奇亞籽

白灼小白菜或菠菜（拌入少許優質食油）

藍莓1小把

第6日：

大燕麥片5平匙，可加入牛奶製作成隔夜燕麥

烚蛋1隻+無糖豆漿1杯

涼拌黑木耳青瓜

無調味堅果，可灑在乳酪上

奇異果1個，切片鋪在燕麥上

第7日：

蒸芋頭半碗，不加糖

烤鯖魚+無糖豆漿

炒紹菜及紅蘿蔔絲

夏威夷果仁3粒

帶皮蘋果半個

執行穩血糖早餐餐單4個貼士 按1進食次序也有效

除了餐單建議，林俐岑亦分享了4個執行餐單時的要訣，讓控糖效果事半功倍：

調整進食次序： 先進食蔬菜、蛋白質，有助於減緩後續澱粉對血糖造成的衝擊，然後再吃澱粉、水果。

先進食蔬菜、蛋白質，有助於減緩後續澱粉對血糖造成的衝擊，然後再吃澱粉、水果。 善用洋車前子： 洋車前子含有極高的水溶性纖維，能在胃部膨脹，顯著延緩胃排空的速度。對於容易感到飢餓的朋友來說，它是控糖的好幫手，可將其加入豆漿、牛奶等飲品中一同飲用。

洋車前子含有極高的水溶性纖維，能在胃部膨脹，顯著延緩胃排空的速度。對於容易感到飢餓的朋友來說，它是控糖的好幫手，可將其加入豆漿、牛奶等飲品中一同飲用。 烹調方式： 食物以蒸、煮為主，避免高溫油炸，以保留營養素並控制熱量，但使用好油可減少發炎症狀。

食物以蒸、煮為主，避免高溫油炸，以保留營養素並控制熱量，但使用好油可減少發炎症狀。 控制水果份量：蘋果、藍莓、奇異果等均是低GI的理想選擇。建議每次食用的份量控制在一個拳頭大小，並盡量安排在日間活動量較大的時段進食。

血糖多高已是糖尿病前期？

根據本港醫管局資料，糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。當胰島素分泌不足，或人體無法正常利用所產生的胰島素時，血糖便會上升。血糖過高會引致脂肪及蛋白質代謝紊亂，長遠更會破壞心血管、視網膜、神經、腎臟等等多個身體系統及器官之機能。

如若空腹血糖水平≥5.6至<7 mmol/L，視為空腹血糖異常；餐後兩小時血糖水平≥7.8至< 11.1 mmol/L，則是血糖耐量異常。兩種情況均屬於前期糖尿病。

糖尿病8大早期症狀

部分糖尿病患者在患病初期或會出現以下徵狀：

經常口渴

小便頻密

感到飢餓

體重下降

容易疲倦

視力模糊

傷口不易癒合

皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

資料來源：營養師林俐岑、醫管局

專家履歷：林俐岑

台北醫學大學保健營養學系碩士畢業，糖尿病衛教師認證（CDE），體重管理營養師，運動營養專業認證（CTSSN），居家長照營養師認證。

延伸閱讀：糖尿病人可以吃6類食物！逆轉病情不用戒澱粉 水果可以吃這9種

---

相關文章：

控血糖可吃南瓜/粟米？營養師教6種根莖類蔬菜食法 薯仔放涼再吃也有效！

吃錯早餐易眼瞓/飆血糖！營養師推介5大醒神早餐助穩血糖 搭配甚麼飲品吃最好？

控血糖/減肥不用戒澱粉？營養師教煮飯加5種超級穀物 降膽固醇/護心血管必選這1款！

研究揭2大降血糖習慣效果如吃藥 患糖尿病風險降24% 這時間運動控糖效果最好！