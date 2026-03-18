36歲港男長期熬夜頭頂禿一片 濕熱體質頭髮易出油致脫髮危機 中醫推介2款養髮脫髮茶飲

飲食不節制除了容易致肥，更可能影響毛囊健康，引致掉髮危機。註冊中醫師陳嬿珺向《星島頭條》分享病例指，一名36歲男子因為不良飲食習慣加上長期熬夜，影響了體質，近年來飽受頭髮出油多和脫髮問題所困。經過中藥調理一段時間，原本稀疏的頭頭漸漸回復濃密。陳醫師表示，處理濕熱型的脫髮問題須以濕熱為先，並推介兩款防脫養生茶，調理體質和改善頭皮狀況。

36歲港男長期熬夜頭頂禿一片 濕熱體質致脫髮危機

陳嬿珺醫師分享病例指，該名男子陳先生（化名）主訴頭頂及前額頭髮稀疏脫落2年，伴頭皮油膩、瘙癢，髮質幼，左側頭部見一疤痕，約5cm，無毛髮生長，洗頭後次日即油膩。患者長期熬夜工作，嗜食辛辣飲酒，偶有腹脹腹瀉，大便溏，每日3-4次；舌紅苔黃稍膩，脈細滑數。

陳醫師診斷他為「脾虛性濕熱型圓禿」（脾虛濕熱蘊結上蒸，兼腎精虧虛）。患者長期飲食不節，過食辛辣冷飲，損傷脾胃，脾失健運，水濕內停，濕濁鬱久化熱，濕熱上蒸巔頂，侵蝕髮根，致頭髮黏膩脫落；脾虛則運化失職，故見腹脹、便溏；舌脈合參，證屬濕熱蘊脾，兼脾虛氣弱。

治療原則以健脾利濕為主，輔以補腎固本，分階段施治。初期重清透濕熱，穩定期側重補腎填精。

1. 初期內服方藥（1-4周）

「參苓白朮散合藿香正氣散加減」：參苓白朮散、藿香正氣散：健脾化濕；薏苡仁、茵陳蒿：清熱利濕，生地黃、側柏葉、女貞子、旱蓮草：涼血補腎；白鮮皮、白芷：祛風止癢。

功效：健脾利濕，涼血止癢。

用法：每日1劑，早晚溫服。

2. 穩定期內服方藥（5-8周）

「二至丸合七寶美髯丹加減」：二至丸、七寶美髯丹：滋陰填精；黃芪、丹參：補氣活血；魚腥草、薏苡仁：利濕解毒；藿香正氣散、保和丸：健脾和胃。

功效：滋陰補腎，填精生髮。

用法：每日1劑，早晚溫服。

陳醫師也囑咐患者調整生活方式，規律作息，避免熬夜；飲食清淡，忌辛辣油膩，戒煙酒；增加進食深綠色蔬菜、魚類，黑芝麻、黑豆、胡蘿蔔幫助頭髮生長）；保持情緒舒暢。



患者1個月後覆診，頭皮油膩、瘙癢減輕，脫髮減少，舌苔轉薄黃。2個月後再覆診：頭髮再生，稀疏區、疤痕處見短髮生長，腹瀉緩解，舌脈趨和。3個月後頭髮密度顯著改善，頭皮徵狀基本消失，囑繼續鞏固1月。

脫髮者想生髮要靠進補？

她指出，平時大眾都會認為脫髮一定需要進補，但其實不一定。中醫治療脫髮，是需要有階段性，根據不同的身體狀態，給與適合的治療，方能達到療效。以本案例為例子：體現「清、透、補」三階段療法：初期以茵陳、薏苡仁等清利濕熱，穩定期用二至丸、七寶美髯丹補腎填精，佐以丹參活血促生髮。濕熱脫髮病程纏綿，需堅持治療3-6個月，配合生活方式調整，方可獲效。

容易脫髮的5大類常見體質

陳醫師列出脫髮人士有5大常見的體質，各類體質會出現的頭皮頭髮症狀各有不同：

1. 脾胃濕熱型

核心病機：濕熱上蒸頭皮，堵塞毛囊。

頭皮/頭髮症狀：頭髮油膩黏膩，脫髮多屬脂溢性。頭皮常紅腫、瘙癢，易長膿皰型毛囊炎。

全身症狀：面部油光、口苦口臭、胃脹消化不良、大便黏膩臭穢、舌苔厚膩。

2. 肝鬱血瘀型

核心病機：氣滯血瘀，毛囊氣血不通。

頭皮/頭髮症狀：脫髮可能突然加重，頭髮乾枯無光澤。頭皮或有刺痛感，易長質地堅硬、疼痛、難出膿的「石頭瘡」。

關鍵全身症狀：情緒抑鬱或急躁易怒、胸脅脹痛、女性月經不調且有深色血塊、面色晦暗、舌質暗紫或有瘀點。

3. 上熱下寒型

核心病機：虛寒在下，虛火（或鬱熱）浮於上。

頭皮/頭髮症狀：頭皮或油（虛火上炎）或乾，但髮根不固，頭髮細軟易脫。

關鍵全身症狀：典型矛盾症狀共存：上半身易上火（口腔潰瘍、咽喉痛、失眠心煩），下半身卻一派寒象（小腹涼、手腳冰冷、腰膝酸軟、女性痛經、易腹瀉）。

4. 肝腎精血虧虛型

核心病機：精血不足，毛髮失養。

頭皮/頭髮症狀：頭髮整體稀疏、乾枯、髮黃、易斷，脫髮進程緩慢。

關鍵全身症狀：頭暈耳鳴、健忘、腰膝酸軟無力、視力減退。女性月經量少色淡。頭皮通常不油，甚至偏乾。

5. 血熱風燥型

核心病機：血熱生風，風動髮落；燥傷陰血，毛髮失潤。

頭皮/頭髮症狀：常見突發性斑片狀脫髮（如斑禿），頭皮瘙癢，或有乾性白色鱗屑。

關鍵全身症狀：心煩失眠、口乾咽燥、小便黃、便秘、舌紅少津。

推介2款防脫髮茶飲 補肝腎/改善頭油

陳醫師分享2款養髮防脫髮茶飲食譜，分別具有養肝腎和消脂化積的功效。

1. 桑椹枸杞養肝茶

材料：乾桑椹10g、枸杞10g

做法：將材料放入保溫杯，用沸水沖泡，燜泡15-20分鐘後飲用，可反覆沖泡至味淡。

功效：滋補肝腎，養血明目。適合用眼過度、熬夜後感覺眼睛乾澀、頭暈者日常保健。

2. 荷葉山楂清滯茶

材料：乾荷葉3g、山楂乾5g、決明子5g（可選）

做法：所有材料放入茶壺，用沸水沖泡，燜10分鐘後即可飲用。可反覆沖泡至味淡。

功效：消脂化積、清熱利濕。適合頭油多、食滯腹脹時飲用。

注意：脾胃虛寒者不宜。

專家履歷：註冊中醫師 陳嬿珺

喜樹中醫診所中醫師

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