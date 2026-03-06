抑鬱指數再創新高！中大調查：近3成港人受中重度困擾Z世代是重災區 AI成情緒出口？

香港人的精神健康警號再度響起！香港中文大學（中大）社會工作學系聯同香港心理衞生會，於日前公佈最新的「全港抑鬱指數調查」結果。調查發現，港人的整體抑鬱及焦慮指數，雙雙創下歷年新高。當中，Z世代（18至24歲）青年的精神健康狀況最為嚴峻，而過度使用電子產品，與情緒困擾有顯著的密切關聯。

抑鬱指數再創新高！中大調查：近3成港人受困擾

第七屆「全港抑鬱指數調查」於2025年進行，成功收集逾2,600份問卷。中大社會工作學系崔佳良教授在發布會上指出，港人整體的抑鬱平均分高達7.27分，創歷屆新高。當中，近三成受訪者正受「中度至重度抑鬱」困擾。

中大公佈最新的「全港抑鬱指數調查」，結果顯示，港人的整體抑鬱及焦慮指數雙雙創新高。

最令人憂慮的是，估計需要接受專業治療的「中重度或以上抑鬱」群組，比例由2023年的11.1%顯著上升至13.1%，升幅達18%；若與2020年的8.4%相比，升幅更高達56%，情況不容忽視。

焦慮情況同樣嚴峻。整體焦慮平均分亦創歷屆最高的5.90分。屬於「中度至重度焦慮」的比例，由2023年的18.5%急增至22.6%；而「重度焦慮」的比例更飆升超過4成。數據反映，港人在經歷近年社會及經濟環境轉變後，在適應上仍面對巨大壓力。

Z世代精神健康響警號，過度使用電子產品為元兇？

在眾多年齡層中，尤以18至24歲的「Z世代」的精神健康狀況最令人關注。崔教授指出，該年齡群組的抑鬱及焦慮分數，均高於其他成年群組。

在Z世代受訪者中，受「中度至重度」抑鬱或焦慮困擾比例分別達到43.5%和32.7%，情況遠超其他年齡層。調查數據更明確顯示，Z世代的電子螢幕平均使用時間，與其抑鬱及焦慮分數呈顯著正相關，反映過度使用電子產品，與情緒困擾有密不可分的關係。

過半數受訪者拒求助 與AI聊天成「情緒樹窿」

面對壓力，高達55%的受訪者表示，不會或不確定會向社工、心理學家等專業人士求助，主要原因是「生活忙碌」和「相信自己有能力應付」。然而，數據顯示，選擇「不處理」壓力的人，其抑鬱及焦慮分數明顯更高。

一個值得關注的新趨勢是，「AI助手」已躍升為市民求助選項的第六位。數據顯示，會向AI求助的人士，其抑鬱及焦慮分數相對較高，這反映AI正成為部分情緒困擾者的「樹窿」，亦為社會帶來新的挑戰。

精神科專科醫生黎守信在會上提醒，抑鬱症會從情緒、思想、行為等多方面影響患者，如持續情緒低落、失眠、食慾改變等，嚴重影響日常生活。他強烈建議市民多加留意身邊親友的情緒變化，建立良好的支援網絡，以便及早察覺、及早求助。

呼籲築全方位支援網絡

針對是次調查結果，香港心理衞生會執行委員會副總幹黃敏信呼籲市民切勿諱疾忌醫，當情緒持續出現問題，應主動尋求專業協助，又提出多項建議，為社會築構全方位支援網絡。例如針對Z世代青年的精神健康，建議大專院校將「精神健康急救（MHFA）」列為必修科目，提升大學生在面對學業及前路壓力時的自救與支援同儕能力。個人養成每天進行「休閒運動」（如散步或伸展）的習慣，有效管理情緒。企業也可以配合為設立員工運動時段。同時他也呼籲大眾應正視電子產品潛在危害，避免過度依賴網絡作為情緒出口，或將與AI互動當作真實的人際互動，因而延誤尋求專業協助的時機。

