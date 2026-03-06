Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

回南天細菌滋生 專家教蔥薑蒜辣椒洋蔥保存貼士 蔥要用報紙包起？

保健養生
更新時間：21:00 2026-03-06 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-06 HKT

回南天潮濕多雨，一旦食材沒有處理好或是保存不佳，就容易變成細菌的溫床。廚房必備的蔥薑蒜辣椒，到底該怎麼保存呢？有專家分享了蔥、薑、蒜、辣椒和洋蔥等5種調味料的保存貼士，原來蔥要用報紙包起？

回南天細菌滋生 專家教蔥薑蒜辣椒洋蔥保存貼士

《臺北農產》曾在Facebook專頁發文分享蔥、薑、蒜、辣椒和洋蔥常溫及冷藏多種保存方法，大家不妨參考。

5種調味料保存貼士

1. 青蔥 

  • 冷藏保存法：用報紙包覆青蔥，將蔥尖頭折入塑膠袋，放入雪櫃冷藏。
  • 冷凍保存法：將青蔥去頭洗淨切成蔥花，放入保鮮袋中，並將空氣擠出，放入雪櫃冷凍。

2. 生薑

  • 常溫保存法：用刷子刷掉薑的表面沙土，置於乾燥陰涼通風處。
  • 冷凍保存法：把薑的外皮刮除後切成薄片，裝入保鮮盒或保鮮袋，放入雪櫃冷凍。

3. 蒜頭

  • 常溫保存法：將蒜頭剝開成蒜瓣，放在空氣流通處風乾，保持乾燥。
  • 冷凍保存法：將蒜頭去皮後，依照自己喜好切塊切片，放入保鮮袋中，並將空氣擠出，放入雪櫃冷凍。

4. 辣椒

  • 常溫保存法：洗淨後用紙巾擦乾，放入通風網袋，置於陽光通風處風乾後，連同乾燥劑放入密封罐，做成乾辣椒。
  • 冷凍保存法：洗淨後挑出壓壞或爛掉辣椒，裝入保鮮盒或保鮮袋，放入雪櫃冷凍。

5. 洋蔥

美國農業部（USDA）指，洋蔥可於常溫或雪櫃存放：

  • 常溫保存法：存放於陰涼、通風良好的乾燥環境中，同時避免陽光直曬。放進網袋或竹籃，善加保存的話，大約可以放30天左右。
  • 冷凍保存法：切過的洋蔥可用沾濕的廚房紙巾包起來，再用食品級密封夾鏈袋封住，放雪櫃冷藏可以存放約2個星期。

以上保存方法是提供給不小心購買太多的民眾參考，最好方法還是趁新鮮享用食材。

資料來源：《臺北農產》《roomie》

---

