回南天細菌滋生 專家教蔥薑蒜辣椒洋蔥保存貼士 蔥要用報紙包起？
更新時間：21:00 2026-03-06 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-06 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-06 HKT
回南天潮濕多雨，一旦食材沒有處理好或是保存不佳，就容易變成細菌的溫床。廚房必備的蔥薑蒜辣椒，到底該怎麼保存呢？有專家分享了蔥、薑、蒜、辣椒和洋蔥等5種調味料的保存貼士，原來蔥要用報紙包起？
回南天細菌滋生 專家教蔥薑蒜辣椒洋蔥保存貼士
《臺北農產》曾在Facebook專頁發文分享蔥、薑、蒜、辣椒和洋蔥常溫及冷藏多種保存方法，大家不妨參考。
5種調味料保存貼士
1. 青蔥
- 冷藏保存法：用報紙包覆青蔥，將蔥尖頭折入塑膠袋，放入雪櫃冷藏。
- 冷凍保存法：將青蔥去頭洗淨切成蔥花，放入保鮮袋中，並將空氣擠出，放入雪櫃冷凍。
2. 生薑
- 常溫保存法：用刷子刷掉薑的表面沙土，置於乾燥陰涼通風處。
- 冷凍保存法：把薑的外皮刮除後切成薄片，裝入保鮮盒或保鮮袋，放入雪櫃冷凍。
3. 蒜頭
- 常溫保存法：將蒜頭剝開成蒜瓣，放在空氣流通處風乾，保持乾燥。
- 冷凍保存法：將蒜頭去皮後，依照自己喜好切塊切片，放入保鮮袋中，並將空氣擠出，放入雪櫃冷凍。
4. 辣椒
- 常溫保存法：洗淨後用紙巾擦乾，放入通風網袋，置於陽光通風處風乾後，連同乾燥劑放入密封罐，做成乾辣椒。
- 冷凍保存法：洗淨後挑出壓壞或爛掉辣椒，裝入保鮮盒或保鮮袋，放入雪櫃冷凍。
5. 洋蔥
美國農業部（USDA）指，洋蔥可於常溫或雪櫃存放：
- 常溫保存法：存放於陰涼、通風良好的乾燥環境中，同時避免陽光直曬。放進網袋或竹籃，善加保存的話，大約可以放30天左右。
- 冷凍保存法：切過的洋蔥可用沾濕的廚房紙巾包起來，再用食品級密封夾鏈袋封住，放雪櫃冷藏可以存放約2個星期。
以上保存方法是提供給不小心購買太多的民眾參考，最好方法還是趁新鮮享用食材。
延伸閱讀：食滯胃脹氣要飲陳皮水消滯？中醫解構陳皮青皮功效/用法/禁忌 燥熱生口瘡忌吃！
---
相關文章：
吃飽後做錯6件事恐胃潰瘍 飲茶消滯成禁忌？ 醫生教預留時間消化貼士
潮濕天氣室內晾衫難乾有噏味 專家警告：肺部恐遭真菌感染 即學5大速乾晾衣法
濕氣重口腔/腋下易發臭？中醫教3招健脾袪濕 浸腳加3物更有效！
回南天周身骨痛？專家教生熟薏米水這樣煲最有效 最好每周飲X次
最Hit
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
2026-03-05 11:15 HKT
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
2026-03-05 16:51 HKT