79歲劉江日夜勞碌曾捱到中風 被發哥一句說話激勵與太太跑步養生：希望到離開時不用坐輪椅

資深演員劉江日前獲香港演藝人協會頒發「傑出演藝大獎」，表揚他對於演藝界多年來的貢獻。對此，劉江謙虛回應指「覺得自己未有資格。」但他從事演藝工作近50年，從京劇、武指，到參演電影電視劇，經典角色數之不盡，更成為網絡迷因的主角，一早已是公認的好演員。戲外的他，曾經為了家庭勞碌而病倒，到晚年與太太攜手跑向健康，面對人生的起起伏伏，他早就學會不擔憂不執著，心態豁達。

79歲劉江獲表揚演藝貢獻 年輕時曾日夜勞碌捱到中風

年輕時為了養家，劉江幾乎是日夜顛倒地工作，甚至過著好一段時間「日間拍劇、晚上配音賺外快」的日子。這樣的高強度工作終讓他在33歲那年付出了代價，在與家人出門時突發腦血管栓塞而中風。他憶述當時感覺如被電擊，隨後雙腳腫脹、步履不穩，視線所及的顏色也變了調。幸得有途人伸手相助，及時幫忙截的士將他送院。躺在病榻上的他半身動彈不得，腦海滿是對家人的擔憂，更因此流下了男兒淚。於是，他憑著「一定要康復」的堅定信念，積極地進行物理治療，最後如同奇蹟般在短短9天內就康復出院。

愛上跑步養生與太太結伴跑向健康

經歷中風，劉江不久後又重回奔波勞碌的演員工作。直至2015年，因血管鈣化需進行通波仔手術，才再次喚醒他的健康意識。離開效力數十年的電視台後，他開始跑步養生，鍛煉身體。他曾分享指，契機是某日和太太行山時偶遇周潤發，被他勸告：「你和太太都70多歲，如果萬一個要坐輪椅，邊個推邊個？」就這樣，劉江響應了「集合」召喚，拉著太太跟隨發哥跑步，結伴為了健康而奔跑。現在，除了颳大風下大雨的日子，他都堅持每天慢跑1小時。

劉江今年更與發哥和一眾明星跑友一起報名渣馬，成功完成10公里的實事。堅持跑步這項愛好，不只讓他的氣色變好、睡眠質素改善、飲食變得規律，還讓他擺脫大肚腩，連帶著太太的生活作息也變得規律。他也曾透露，顧好身體最大的原因是為了能夠照顧太太，也避免了太太需要照顧自己，盡顯愛妻本色。

劉江希望「到離開的那天都不用坐輪椅」，也不忌諱談及身後事。他希望將骨灰灑落海中，或者成為「大體老師」，態度豁達，自主人生下半場。

---

