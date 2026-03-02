「工作狂」患乳癌悟出「做人唔好太執着」 退而不休深水埗開平民小店活在當下

由阮兆祥（祥師兄）主持的綜藝節目《香港系列之細間始終你好》，在上星期六（2月28日）晚8點翡翠台播映。節目中，祥師兄走訪了一間由6旬夫婦開立在深水埗西九龍中心的小食店，其中現年69歲的女店主Wendy，原來曾是一名「工作狂」，更在10年前確診患上乳癌。她坦言昔日過於固執，一場大病令她領悟出「做人唔好太執着」的道理，並將這份快樂哲學注入經營的小店之中。

69歲工作狂女店長 曾患乳癌悟人生：做人唔好太執着

TVB節目《香港系列之細間始終你好》，最新一集介紹深水埗西九龍中心一間人情味小食店，小店由63歲的男店主Jo與69歲的女店主Wendy，為了退而不休、活得更精彩，約1年前合力開設。小店的餐牌洋溢著正能量，菜式包括「笑口祖」、「開朗」、「快樂」等，價錢亦相當「開心」。其中一個有海鮮炒飯、笑口棗、油菜及花茶的套餐，僅售26元，Jo笑言一切只為大家開心： 「俾客食到好嘅嘢，佢哋隔兩日又返嚟撐一撐你，咁就開心喇」。

Jo與Wendy之所以合作無間，全因2人都是工作狂。然而，叫得工作狂，亦難免有其執念。Wendy在節目中便坦言，年輕時的自己相當固執，直至10年前患上乳癌，才真正懂得放開：「其實我以前唔係咁開朗，我依家就好開朗。10年前我患咗乳癌，因為我真係好固執、好睇唔開，點解會有呢個病，都係原因之一……即係原來做人真係唔好太執着。」一場病讓她對生命有了全新的體會，學會放下執著，活在當下。節目中阮兆祥訪問了小店的顧客及附近的商戶，無一不對這對夫婦讚不絕口，盛讚他們無論對待客人還是行家，都是付出了百分百的真誠，洋溢著滿滿的愛。

乳癌有何症狀？甚麼人最高危？

根據本港醫管局資料，當乳腺細胞失控分裂和生長，就會形成腫瘤，腫瘤分為良性及惡性，乳房內的惡性腫瘤就是乳癌。而患上乳癌後，乳房、乳頭及腋下有機會出現以下改變。

乳癌7大症狀

乳房：出現任何體積的硬塊、形狀或大小有所改變、皮膚出現點狀凹陷，以及出現靜脈擴張或呈橙皮紋變化

乳頭：自動流出分泌物、出血或凹陷

腋下：腫脹或淋巴結脹大

醫管局提醒，在月經前感到明顯乳房脹痛或摸到硬塊，是由於周期性荷爾蒙分泌轉變，屬正常的生理反應，不必過分擔心。

患乳癌的高危族群

性別：乳癌患者主要是女性，但男性也有機會患乳癌

年齡：隨著年齡增長，患乳癌機會更高

遺傳：母親、姊妹及直系親屬患過此病的人士，發病的機會較高，研究資料顯示約5-10%的乳癌個案可能與遺傳有關

經期：12歲以前初經以及55歲以後停經者

飲食：長期進食高動物脂肪食物

生活：吸煙、嗜酒、缺乏運動

生育：從沒有生育過或三十五歲以後首次生育

藥物：長期服用避孕藥或接受賀爾蒙補充療法5年以上者

個人腫瘤病歷：曾經罹患某些種類癌症，如霍傑金氏淋巴瘤、肺腺癌、腸癌，或兒童時期曾經患癌者，患乳癌風險較高。

資料來源：《香港系列之細間始終你好》、醫管局

