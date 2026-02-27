Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

科大推早期阿茲海默症檢測 長者免費認知評估再送現金券 一文看清參加條件/報名方法

發佈時間：11:55 2026-02-27 HKT

腦退化雖然難以逆轉，不過越早發現，就能越早開展治療，延緩病情發展。香港科技大學成立的香港神經退行性疾病中心早前研發出革新的早期阿茲海默症檢測技術，能夠透過血液測試發現早期風險。中心聯合東華學院共同推行為期3年的研究計劃，參與計劃的長者除了能獲得免費的認知評估和健康檢查，盡早察覺潛在隱患，更能獲得現金券補貼。即看參加條件及報名方法！

科大推早期阿茲海默症檢測 長者免費認知評估再送現金券

此「4階段神經護理社區項目」計劃，將結合認知健康評估、 抽血檢測和醫學臨床診斷，旨在在社區中更早地識別阿茲海默症。這項創新的抽血檢測能夠預測「輕度認知障礙發展為阿茲海默症(MCI-AD)」，以及「失智症發展為阿茲海默症(失智症-AD)」的風險，藉由這些數據有助監測患者的病情進展，同時幫助識別阿茲海默症的潛在可改變因素，以期促進長者健康老化、自主生活。

早期阿茲海默症檢測｜參加條件

招募對象為年齡介乎60至75歲及在家居住的香港長者

早期阿茲海默症檢測｜計劃內容

階段1：初步檢查

有意參加者登記簡單個人資料，進行5分鐘認知健康評估篩選。目標招募6,000人。登記參加即送$20現金券。

階段2：醫學臨床診斷

經評估後從第一階段的參加者中選出2,500人，他們須簽署知情同意書，登記個人資料、人體測量數據，並安排進行認知健康評估和醫療諮詢。

階段3：抽血檢驗

從第二階段的參加者中再篩選出750人，採集血液樣本進行血液檢測。根據檢測結果，根據他們的阿茲海默症嚴重程度分成3個等級

階段4：腦部掃描

從第三階段的參加者中選出350人，在3年後重複做第三階段的檢測，透過MRI、CT、PET等影像檢查收集資料，再次評估他們的阿茲海默症嚴重程度等級。

早期阿茲海默症檢測｜參加辦法

有意參加的人士可以透過長者地區中心報名，或填寫網上表單，經評估合適的長者可參與此項研究。查詢電話：62290352

