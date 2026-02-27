10款中式點心卡路里排行榜 水餃竟比蘿蔔糕邪惡？營養師教3大聰明食法控熱量

飲茶吃點心以為「一盅兩件」好健康，但要小心墮入致肥陷阱！有營養師列出10款中式點心熱量排行榜，其中水餃竟比蘿蔔糕邪惡。到底怎樣吃點心可以控制熱量？

10款中式點心卡路里排行榜 水餃竟比蘿蔔糕邪惡？

營養師張語希在其Facebook專頁撰文指出，很多人以為只是吃個點心墊墊胃，殊不知一盤吃下來，熱量竟然比一碗飯、甚至一份飯盒還要高。當中，小籠包、水餃、鍋貼等，其實都藏「爆卡」陷阱。她特別列出10款常見中式點心的熱量排行榜，提醒大家小心選擇：

中式點心卡路里排行榜（由高至低）

第1名：鍋貼（10個）

熱量：753 kcal

油量：約7茶匙

外皮煎得金黃酥脆，同時卻吸飽了大量油脂，熱量因而直接奪冠。

第2名：小籠包（8個）

熱量：520 kcal

油量：約6茶匙

一口咬下，湯汁四溢的鮮甜滋味，其實暗藏油香，熱量不容小覷。

第3名：水餃（10個）

熱量：500 kcal

油量：約6茶匙

別以為水煮的食物就一定清淡，水餃內餡的肥肉比例才是致肥關鍵。

第4名：雲吞（8個）

熱量：400 kcal

油量：約5茶匙

第5名：胡椒餅（1個）

熱量：333 kcal

油量：約3.5茶匙

第6名：肉包（1個）

熱量：305 kcal

油量：約3.5茶匙

第7名：肉圓（1個）

熱量：250 kcal

油量：約2.5茶匙

第8名：燒賣（5粒）

熱量：225 kcal

油量：約2茶匙

第9名：水煎包（1個）

熱量：165 kcal

油量：約2茶匙

第10名：蘿蔔糕（2片）

熱量：130 kcal

油量：約2茶匙

中式點心之所以容易熱量超標，張語希解釋主要有以下3大原因：

油脂含量高： 為了追求鮮嫩多汁的口感，內餡通常會混入大量肥肉。

為了追求鮮嫩多汁的口感，內餡通常會混入大量肥肉。 精緻澱粉： 外皮多為精緻澱粉製成，吸收快，容易很快又感到肚餓。

外皮多為精緻澱粉製成，吸收快，容易很快又感到肚餓。 份量易失控： 點心小小一個，容易令人不自覺地再吃一個就好，結果不小心就清盤。

3大聰明食法控熱量 首選2種烹調方法的點心

想吃點心又怕肥？張語希分享3招聰明吃法：

選對餡料： 優先選擇以蔬菜為主的口味，如椰菜、韭菜等，其內餡組成相對單純，可減少攝取混合肥肉的機會。

優先選擇以蔬菜為主的口味，如椰菜、韭菜等，其內餡組成相對單純，可減少攝取混合肥肉的機會。 蒸煮優先： 蒸、煮比起煎或炸的方式更加健康，用油量亦更少，例如選擇蒸餃優於鍋貼。

蒸、煮比起煎或炸的方式更加健康，用油量亦更少，例如選擇蒸餃優於鍋貼。 醬料淺嚐即止：醬油膏、香油或辣油都含有額外熱量及鈉質，少沾一點更有助於控制熱量攝取。

她提醒，享用中式點心時，建議額外搭配燙青菜或肉類等蛋白質來源，這樣不僅能維持營養均衡，更能增加飽足感，避免一下子吃太多澱粉小點心。

資料來源：營養師 張語希

延伸閱讀：16款中式糖水熱量排行榜 營養師教3招進食貼士 西米露竟比雪耳糖水高卡？

