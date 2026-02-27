10款中式點心卡路里排行榜 水餃竟比蘿蔔糕邪惡？營養師教3大聰明食法控熱量
更新時間：07:30 2026-02-27 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-27 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-27 HKT
飲茶吃點心以為「一盅兩件」好健康，但要小心墮入致肥陷阱！有營養師列出10款中式點心熱量排行榜，其中水餃竟比蘿蔔糕邪惡。到底怎樣吃點心可以控制熱量？
10款中式點心卡路里排行榜 水餃竟比蘿蔔糕邪惡？
營養師張語希在其Facebook專頁撰文指出，很多人以為只是吃個點心墊墊胃，殊不知一盤吃下來，熱量竟然比一碗飯、甚至一份飯盒還要高。當中，小籠包、水餃、鍋貼等，其實都藏「爆卡」陷阱。她特別列出10款常見中式點心的熱量排行榜，提醒大家小心選擇：
中式點心卡路里排行榜（由高至低）
第1名：鍋貼（10個）
- 熱量：753 kcal
- 油量：約7茶匙
- 外皮煎得金黃酥脆，同時卻吸飽了大量油脂，熱量因而直接奪冠。
第2名：小籠包（8個）
- 熱量：520 kcal
- 油量：約6茶匙
- 一口咬下，湯汁四溢的鮮甜滋味，其實暗藏油香，熱量不容小覷。
第3名：水餃（10個）
- 熱量：500 kcal
- 油量：約6茶匙
- 別以為水煮的食物就一定清淡，水餃內餡的肥肉比例才是致肥關鍵。
第4名：雲吞（8個）
- 熱量：400 kcal
- 油量：約5茶匙
第5名：胡椒餅（1個）
- 熱量：333 kcal
- 油量：約3.5茶匙
第6名：肉包（1個）
- 熱量：305 kcal
- 油量：約3.5茶匙
第7名：肉圓（1個）
- 熱量：250 kcal
- 油量：約2.5茶匙
第8名：燒賣（5粒）
- 熱量：225 kcal
- 油量：約2茶匙
第9名：水煎包（1個）
- 熱量：165 kcal
- 油量：約2茶匙
第10名：蘿蔔糕（2片）
- 熱量：130 kcal
- 油量：約2茶匙
中式點心之所以容易熱量超標，張語希解釋主要有以下3大原因：
- 油脂含量高： 為了追求鮮嫩多汁的口感，內餡通常會混入大量肥肉。
- 精緻澱粉： 外皮多為精緻澱粉製成，吸收快，容易很快又感到肚餓。
- 份量易失控： 點心小小一個，容易令人不自覺地再吃一個就好，結果不小心就清盤。
3大聰明食法控熱量 首選2種烹調方法的點心
想吃點心又怕肥？張語希分享3招聰明吃法：
- 選對餡料：優先選擇以蔬菜為主的口味，如椰菜、韭菜等，其內餡組成相對單純，可減少攝取混合肥肉的機會。
- 蒸煮優先：蒸、煮比起煎或炸的方式更加健康，用油量亦更少，例如選擇蒸餃優於鍋貼。
- 醬料淺嚐即止：醬油膏、香油或辣油都含有額外熱量及鈉質，少沾一點更有助於控制熱量攝取。
她提醒，享用中式點心時，建議額外搭配燙青菜或肉類等蛋白質來源，這樣不僅能維持營養均衡，更能增加飽足感，避免一下子吃太多澱粉小點心。
資料來源：營養師 張語希
延伸閱讀：16款中式糖水熱量排行榜 營養師教3招進食貼士 西米露竟比雪耳糖水高卡？
---
相關文章：
12款中式傳統餅類熱量排行榜 吃1個雞批=1碗白飯 營養師教3大進食貼士
中式點心卡路里｜減肥都可以食茶樓點心！比拼24款點心 推介8款低脂之選
魚肉燒賣竟比咖哩魚蛋高卡？16款街頭小食卡路里大比拼 營養師推介5款低卡之選
早餐吃牛角包超高脂？12款麵包卡路里脂肪大比拼 減脂穩血糖首選哪款？
最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT