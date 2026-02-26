春天袪濕湯水合集｜身體濕氣重疲倦乏力精神差 中醫推介9款湯水茶飲 健脾化濕解春困

潮濕回南天又到！洗完衣服難乾之餘，身體也像被濕氣困住，整個人變得懶散、四肢乏力、心情低落，做甚麼提不起勁。中醫推介多款有效健脾化濕的湯水和茶飲，適量飲用能夠促進身體排走濕氣，改善疲倦感，喚醒身心活力，踢走「春困」。

濕氣重特別容易「春困」 身心疲倦乏力精神差

為甚麼到了春天，身體就容易疲倦、心情悶悶不樂？註冊中醫師梁尹倩解釋指，身體濕重其實受到各種內外因素影響，包括天氣潮濕、長期身處冷氣環境、冒雨散步、不吹乾洗頭等「外濕」，以及愛吃生冷、重口味或口感煙韌的食物、吃過量滋陰食材、嗜酒等等「內濕」。當濕邪滯留體內，就會容易使人困倦，就算已睡到自然醒，身體也像沒有睡過覺般疲乏。濕重也會影響全身從頭到腳，頭暈頭重、痰多口臭、臉油多皮膚差、胃脹胃口差、大便稀爛、女性白帶增多、水腫等症狀。

營養師王證瑋則表示，「春困」其實是隨著氣候變化的正常生理現象。當天氣回暖，新陳代謝加快，消耗氧氣的速度也會變快，導致大腦供氧不足。大腦為了適應突如其來的變化，便會抑制興奮感，使人變得懶洋洋。一般人可能會感到早上起床更困難、精神渙散、有氣無力。不過天氣乍暖還寒也容易導致血壓升高，增加中風風險，心血管疾病患者尤其要注意身體狀況。

中醫推介9款湯水茶飲 健脾化濕解春困

飲甚麼湯水可以紓緩「春困」？以下整理了中醫推介的多款春天湯水和茶飲，集合健脾、袪濕、疏肝等功效，有助改善水腫、恢復活力。

中醫推介9款袪濕紓緩「春困」湯水茶飲

健脾袪濕湯水｜1. 黨參茯苓瘦肉湯

功效：健脾化濕，清熱解毒、舒筋活絡

材料：瘦肉100g、 五指毛桃30g、 黨參30g、 白朮24g、 茯苓24g

做法：豬瘦肉汆水，加入藥材，入水烹煮1-2小時即可。

宜忌：適合脾虛、氣虛、濕重人士，特別是有鼻敏感、頭痛、四肢乏力等症狀者；孕婦或濕熱重者應在中醫師指導下使用。

健脾袪濕湯水｜2. 玉屏風湯

功效：健脾補氣

材料：瘦肉半斤、黃耆30g、白朮20g、防風20g、蜜棗2粒、生薑2片

做法：材料洗淨，豬肉汆水。全部材料加入4L水，水滾後轉細火，煲1小時即可享用。

宜忌：適合一家大小飲用

健脾袪濕湯水｜3. 山藥茯苓薏米湯

功效：健脾祛濕、利水消腫

材料：山藥30g、茯苓20g、薏米30g、陳皮1角、瘦肉300g

做法：瘦肉汆水，將所有材料洗淨，放入煲中，加入適量清水。大火煮沸後，轉小火煲約2小時，加鹽調味即可。

宜忌：適合一般人士飲用，尤其適合脾虛濕盛、水腫、疲倦乏力者；但孕婦慎用薏米。

中醫推介9款袪濕紓緩「春困」湯水茶飲

健脾袪濕湯水｜4. 生熟薏米土茯苓湯

功效：清除肺熱、利水滲濕

材料：鮮土茯苓75g、生薏米37g、熟薏米37g、瘦肉100g、鹽適量

做法：將所有材料倒進鍋內，煮沸後轉細火煮2小時，加鹽調味後即可飲用。

宜忌：適合脾虛濕滯者；高血壓者注意用鹽份量。

健脾袪濕湯水｜5. 佛手瓜粟米五指毛桃扁豆湯

功效：健脾袪濕

材料：佛手瓜3個、粟米2根、五指毛桃80g、白扁豆30g、赤小豆30g、蜜棗2枚、陳皮1角

做法：材料洗淨，佛手瓜去皮切塊，粟米去衣留鬚切段。鍋內加入清水及所有材料，武火煮至水滾。再轉文火煮1.5小時，加鹽調味即可。

宜忌：適合有身體及四肢困重、大便稀爛等症狀的人士飲用，有效紓緩症狀。

健脾袪濕茶飲｜6. 玫瑰花茉莉花茶

功效：疏肝理氣、解鬱安神

材料：玫瑰花5g、茉莉花5g、熱水適量

做法：將玫瑰花、茉莉花放入茶壺中，加入熱水。浸泡約5分鐘，即可飲用。

宜忌：適合一般人士飲用，特別是肝氣鬱結、情緒低落、胸悶脅痛者；惟孕婦或月經量多者慎用。

中醫推介9款袪濕紓緩「春困」湯水茶飲

健脾袪濕茶飲｜7. 香茅薑炒米水

功效：暖胃驅寒，健脾祛濕

材料：香茅1支、檸檬2片、生薑2片、炒米2湯匙、冰糖適量

做法：材料洗淨，香茅以刀背輕輕拍碎後切段。往保溫瓶注入1000ml熱水，加入所有材料泡5分鐘即可。此茶能反覆沖泡至味淡。

宜忌：適合有怕冷、困倦、容易腹瀉等寒濕症狀的人士飲用。

健脾袪濕茶飲｜8. 疏肝三花茶

功效：疏肝解鬱，改善心情

材料：月季花5朵、玫瑰花5朵、茉莉花10朵



做法：材料洗淨，加入300ml清水，煲滾後轉小火煮10分鐘即可飲用。或者用開水沖泡，焗15分鐘即可。

宜忌：適合工作壓力大、多慮人士。

健脾袪濕茶飲｜9. 羅漢果熟薏米水

功效：清除肺熱、利水滲濕

材料：羅漢果1顆、熟薏米10g、水1.5L

做法：將所有材料倒進鍋內，煮沸後轉細火煮45分鐘，關火焗1小時後即可飲用。

宜忌：適合濕熱體質人士。

