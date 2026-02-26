12款中式傳統餅類熱量排行榜 吃1個雞批=1碗白飯 營養師教3大進食貼士

許多人早餐會選擇吃中式傳統餅類，以為一件半件無傷大雅，但原來暗藏致肥陷阱。有營養師列出12款中式傳統餅類熱量排行榜，其中雞批一件熱量已等於一碗白飯。她也分享3大不怕致肥的貼士，幫助大家面對美食也可以輕鬆減輕負擔。

12款中式傳統餅類熱量排行榜 吃1個雞批=1碗白飯

營養師蘇楚茹（Evelyn） 在Instagram上發文指，很多人以為小小一塊餅，熱量應該不高，其實一個雞批已等於一碗白飯的熱量，即使是看似清爽的瑞士卷，熱量也不容小覷。她列出12款中式傳統餅類熱量排名，大家可作參考：

12款中式傳統餅類熱量排名（卡路里以每件/塊計算）

雞批：420kcal 椰撻：313kcal 老婆餅：308kcal 合桃酥：288kcal 蛋黃酥：269kcal 紙包蛋糕：221kcal 蛋撻：202kcal 沙琪瑪：180kcal 蝴蝶酥：145kcal 瑞士卷：123kcal 杏仁餅：100kcal 雞仔餅：70kcal

3大進食中式傳統餅類貼士 配搭2類食物避免血糖上升

Evelyn表示，減肥並不等於要完全戒口，重點是要懂得挑對食物種類及享用時間。想偶爾放縱一下，又怕影響減肥進度，她提出以下3個建議：

想吃甜點，可以選擇在運動後或正餐後。

配搭蛋白質或膳食纖維，避免血糖快速飆升。

不需要剝奪吃甜點，而是學會調整份量和搭配。

資料來源：營養師蘇楚茹（獲授權轉載）

