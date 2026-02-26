濕疹新配方！港大研發濕疹新配方全線斷貨 購買渠道/補貨日期/每月設限購？

濕疹（異位性皮膚炎）是香港最常見的皮膚病之一，全港每5人中就有1人深受困擾。長期以來，數以十萬計患者陷入「反覆發炎、劇烈痕癢、依賴用藥」的惡性循環，嚴重影響睡眠及心理健康。香港大學李嘉誠醫學院微生物學系團隊經過逾10年深入研究，發現濕疹反覆出現成因，與金黃色葡萄球菌的過度增殖，以及其釋放的「毒力因子」與毒素相關。

團隊更將基礎研究轉化為應用方案，研發出植物複合配方 「安思靈」（Anesinin），該技術的突破性在於並非盲目殺菌，而是精準地抑制金黃色葡萄球菌的毒力因子，從源頭阻斷其引發痕癢、炎症及破壞皮膚屏障的毒力，產品現時已推出市面。港大微生物學系副教授高一村分享個案，有20年重度患者試用後，由「爛皮手」變身「少女手」，無需再依賴類固醇及生物製劑，重獲自信人生。

屈臣氏正安排補貨 易賞錢會員每月限購1支



不過，產品自2月中推出市面後，有網民指難以購買，「間間都話無貨」。《星島頭條》向代理連鎖日用店屈臣氏查詢，對方指有關產品自推出以來反應熱烈，屈臣氏正安排補貨，而新一批產品將優先於屈臣氏網店發售，每位易賞錢會員每月限購 1 支，以令更多顧客可以購買。

安力施4種產品功效

產品一：安力施屏障修復身體乳霜



容量：120毫升



售價：$228



功效：有效舒緩濕疹引致的乾燥、痕癢、泛紅及刺激，同時鎖緊水分，令肌膚回復柔滑、細緻及健康光澤。

適用人群：全家合用 (包括嬰幼兒)

產品二：安力施屏障急救軟膏

容量：100毫升



售價：$298



功效：強效配方，適合緩解濕疹引起的極度乾燥、擦傷、皸裂和受損的皮膚。同時鎖緊水分，令肌膚回復柔滑、細緻及健康光澤。

適用人群：全家合用 (包括嬰幼兒)

產品三：安力施屏障修復身體乳霜

容量：300毫升



售價：$458



功效：有效舒緩濕疹引致的乾燥、痕癢、泛紅及刺激，同時鎖緊水分，令肌膚回復柔滑、細緻及健康光澤。

適用人群：全家合用 (包括嬰幼兒)

產品四：安力施屏障修復面霜

容量：100毫升



售價：$298



功效：質地輕盈，不油膩，專為嬌嫩肌膚配製，可緩解面、頸和嬌嫩肌膚濕疹引起的干燥、瘙癢、發紅和皮膚刺激。同時鎖緊水分，令肌膚回復柔滑、細緻及健康光澤。

適用人群：全家合用 (包括嬰幼兒)

