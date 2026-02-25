吃錯早餐易眼瞓/飆血糖！營養師推介5大醒神早餐助穩血糖 搭配甚麼飲品吃最好？

早餐吃飽就「飯氣攻心」，返工返學沒有精神，小心屬於血糖！有營養師拆解5大易高血糖地雷早餐，並推介5款醒神組合，助穩定血糖、踢走腦霧。到底搭配甚麼飲品吃最好？

吃錯早餐易眼瞓/飆血糖！營養師推介5大醒神早餐助穩血糖

營養師楊斯涵在其Facebook專頁發文指，明明剛吃完一頓豐盛的早餐，回到辦公室或課室不久，就感到眼皮重重、腦袋昏沉，這其實就是俗稱的暈碳。當早餐攝取過多的高升糖指數食物，或是過量的精緻碳水化合物，例如含糖飲品、精緻麵包，血糖會急劇上升。此時，身體為了讓血糖下降，會大量分泌胰島素，繼而導致血糖迅速崩跌。這種劇烈的波動會讓身體感到疲憊和想睡覺。

想在早晨保持精神爽利，關鍵就在於控制碳水總量與增加蛋白質和纖維，她特別整理出5大「地雷早餐」及5款「醒神早餐」組合，大家可作參考：

5大「暈碳地雷」早餐組合

楊斯涵表示，這些早餐通常是高糖、高油、全澱粉的組合，缺乏蛋白質作緩衝，吃完後容易精神渙散。

燒餅油條+米漿：屬於全澱粉，幾乎沒有蛋白質作緩衝，令血糖直線飆升。 紫米/白米大飯糰：一個飯糰的飯量已超過一碗白飯，加上糯米難消化，升糖速度快，對身體負擔極大。 鐵板麵+奶茶：由勾芡醬汁、精緻麵條、加上奶精和糖組成的早餐組合，是典型的高糖高油陷阱。 果醬/厚片多士+含糖紅茶：充滿空熱量，單單兩片多士的碳水量已等於一碗飯，卻缺乏蛋白質作緩衝。 牛角包/丹麥酥麵包+果汁：屬於高油高糖組合，酥皮油脂含量高，而果汁缺乏纖維，故飽足感非常低。

5大「醒晨活力」早餐組合

她建議，應選擇原型食物、補充優質蛋白質，讓能量穩定釋放，有助工作和學習更有效率。

蔬菜蛋餅+無糖豆漿：有蛋白質與纖維平衡，豆漿不含精緻糖，能提供飽足感。 饅頭夾蛋（半個）+無糖拿鐵：重點在於控制份量，可選全麥饅頭或只吃半個，搭配雞蛋和牛奶補充蛋白質。 鹹豆漿（加蛋/少油條）：由液體變成固體能增加飽足感，是極佳的蛋白質來源。 全麥三明治（不加沙律醬）：屬於複合式碳水化合物，纖維量高，只要不塗抹甜膩的沙律醬，屬於是營養均衡的選擇。 希臘乳酪+堅果/烚蛋：是低碳高蛋白的首選，能同時提供好菌和好油，對血糖的波動影響極小。

3大早餐食法免血糖飆升 搭配2大飲品吃最好

楊斯涵表示，如果因環境所限只能買到上述的「地雷」早餐，建議可嘗試調整食法：

改變進食順序：應先喝無糖豆漿或清水，然後吃蛋和肉類等蛋白質，最後才吃澱粉。 增加咀嚼次數：放慢進食速度、多咬幾下，可避免因吃太快而導致血糖急速飆升。 搭配無糖飲品：若早餐本身太甜或太乾，可配一杯無糖茶或黑咖啡來平衡。

資料來源：營養師 楊斯涵

專家履歷：楊斯涵

台灣營養師，現職同心醫療體系社區營養組長、同心分享廚房創辦人，著有《營養師的減醣快瘦廚房》。

