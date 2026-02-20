自助餐/放題點樣最抵食？日本研究揭4個進食技巧 空腹食原來是大忌！

港人愛吃自助餐、放題，但不少人吃一、兩轉已經飽到上心口，戰力薄弱，未回本已投降。到底Buffet要怎樣吃最抵食划算呢？原來用科學的方式，可以提升吃自助餐/放題的「戰力」，幫助吃回本！原來空肚上陣最蝕底？吃前宜飲梳打水？

專家揭4大增食慾秘訣 空肚上陣最蝕底？

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日在個人Facebook專頁分享吃自助餐貼士，表示參考了來自日本科學實證節目《所さんの目がテン》的「吃放題的科學」文獻，歸納出4大增進食慾的科學方法，讓大家挑戰放題前做足準備：

增食慾貼士｜1. 放題前宜吃油膩食物墊肚

在街頭調查中，不少人都認為「吃自助餐、放題前應該不吃飯或少吃，保持飢餓感」。日本節目組為此進行實驗，將食量相若的6位男女分為三組：

A組 ：自助餐前午餐吃了清淡和食套餐

：自助餐前午餐吃了清淡和食套餐 B組 ：自助餐前午餐吃了同等熱量的炸豬排套餐

：自助餐前午餐吃了同等熱量的炸豬排套餐 C組：自助餐前完全不吃午餐（空肚）

晚上6時，三組人同時挑戰90分鐘燒肉放題，逐碟秤重記錄食量。結果顯示：

C組 ：C組起初狼吞虎嚥地進食，開始約70分鐘後，應該是最餓的C組表示投降，總計約吃1.1公斤，位列「包尾」。

：C組起初狼吞虎嚥地進食，開始約70分鐘後，應該是最餓的C組表示投降，總計約吃1.1公斤，位列「包尾」。 A組 ：開始約75分鐘後，A組人士也相繼投降，總計約吃1.6公斤，位列「第二名」。

：開始約75分鐘後，A組人士也相繼投降，總計約吃1.6公斤，位列「第二名」。 B組：90分鐘時間內，B組人士均沒有投降，吃到最後一刻，總計約吃1.9公斤，位列冠軍。

為何空肚組反而食得最少？專家解釋，空肚令人狼吞虎嚥，導致血糖值急升，身體迅速發出飽足訊號。相反，進食炸豬排等油膩食物約4小時後，油脂會轉化為「游離脂肪酸」釋放至血液，刺激腦部進食中樞，產生更強烈的空腹感，結果反而食得更多。

專家建議：放題前不應空肚，適量攝取油膩食物有助提升食慾。但要留意，如果吃太多反而會抑制食慾，所以食量要適中。

增食慾貼士｜2. 放題前飲梳打水可增食量

節目上專家指出，放題前飲用梳打水，能顯著增加食量。為驗證效果，研究人員透過X光觀察飲用梳打水後的胃部變化：

飲用梳打水（100毫升）30秒後，胃部出現波浪式蠕動，活動較活躍；

飲用普通水時，胃部運動則不明顯，胃的蠕動不如喝梳打水時劇烈。

專家解釋：「二氧化碳進入胃部後，血管擴張，令胃部誤以為有食物進入，從而啟動蠕動，加快排空。」其後節目進行實測，將9人分為三組，分別飲用水、梳打水和果汁，然後挑戰90分鐘中華料理放題，期間每30分鐘補充相同飲品。結果：

果汁組 ：食物攝取量2.9公斤

：食物攝取量2.9公斤 水組 ：食物攝取量3.5公斤

：食物攝取量3.5公斤 梳打水組：食物攝取量4.4公斤

專家建議：放題前飲用約100毫升梳打水，並在用餐期間每隔30分鐘補充相同分量，有助促進胃部蠕動，提升食量。

增食慾貼士｜3. 吃甜品時要「甜酸鹹」交替進食

甜品放題雖然吸引，但甜食容易令人很快生厭，節目上一位研究食慾的生理學教授指出：「持續進食甜食會令味覺對甜度變得遲鈍，關鍵在於重設味蕾」節目組將9位年輕男女分為三組，在東京一間提供47款甜點的放題餐廳進行實驗，限時70分鐘：

A組 ：自由進食任何食物，最後共吃了1.8公斤甜品。

：自由進食任何食物，最後共吃了1.8公斤甜品。 B組 ：執行「重設味蕾」策略，感到甜膩前，穿插進食柑橘類水果或乳酪等酸味食物，選擇無糖茶或紅茶，如檸檬茶等酸味飲品；時間過半時，淺嚐少量意粉或沙律等帶鹹味食物，目的僅為轉換味道，而非飽肚；最後共吃了2公斤甜品。

：執行「重設味蕾」策略，感到甜膩前，穿插進食柑橘類水果或乳酪等酸味食物，選擇無糖茶或紅茶，如檸檬茶等酸味飲品；時間過半時，淺嚐少量意粉或沙律等帶鹹味食物，目的僅為轉換味道，而非飽肚；最後共吃了2公斤甜品。 C組：只集中吃甜品，最後共吃了1.7公斤甜品。

專家建議：吃自助餐/放題甜品期間，適當穿插酸味與鹹味食物，有助重置味蕾。

增食慾貼士｜4. 視覺影響食量宜「立即清碟」

節目邀請主持人進行迴轉壽司放題實測，連續兩日挑戰90分鐘放題，唯一變數是碟子處理方式：

第一日 ：食完的碟子堆疊在面前，吃了31盤壽司、共62件（約1.7公斤）

：食完的碟子堆疊在面前，吃了31盤壽司、共62件（約1.7公斤） 第二日：食完的碟子即時被收走，吃了36盤壽司、共72件（約2公斤）

專家解釋，當碟子不在眼前，大腦無法準確計算已進食分量，誤以為仍有空間進食，即使連續兩日食壽司，食量依然有增無減。

專家建議：放題期間將食完的碟子即時收走，讓大腦無法掌握實際食量，有助欺騙身體繼續進食。

資料來源：食べ放題の科学（第1219回 2014年3月23日）

延伸閱讀：吃宵夜可減肥？營養師推薦50歲後睡前吃7種食物 邊睡邊燒脂穩血糖

---

相關文章：

港人最愛3款早餐 營養低於20%三文治也上榜！推介2款早餐三高/長者都食得

早餐飲「綠拿鐵」減肥超有效？營養師推介3款「400卡激瘦」天然食譜

早餐吃燕麥易血糖高？醫生實測4種燕麥 糖尿病人忌吃這2款！

70歲婦改吃1款早餐 半年減7kg消除脂肪肝 醫生揭養肥肝元兇