111歲日本最高齡爺爺逝世 生前曾公開長壽秘訣 從不生氣/最愛吃4款零食

健康長壽的法門是甚麼？日本最高齡男子111歲的水野清隆，血壓正常且「食得行得」，胃口很好更愛每天愛吃零食，到底他有甚麼長壽秘訣，讓自己保持活力十足？

長壽秘訣｜111歲日本最高齡爺爺逝世 生前曾公開長壽秘訣

據日媒《集英社オンライン》報道，居住在日本靜岡縣磐田市的水野清隆，2024年成為日本最年老的男性。他於本周日（8日）上午9時33分，衰老辭世，高齡111歲。

他生前接受媒體專訪時指，與兒子、兒媳和孫子一家四口同住。「到了這個年紀，很多人不得不住在機構裡接受照顧。雖然失明了，但我的身體還算健康。」

水野清隆年輕時曾從軍，在戰後回到故鄉靜岡過著平靜的務農日子，種一些芋頭、薯仔、韭菜、蜜瓜等當地特色農產物，直到85歲左右才退休。他有4個子女、10個孫子、10個曾孫，甚至還有玄孫。他在108歲時，因白內障雙眼失明，一度以為自己「結束了」。但除此之外，他沒有患過甚麼大病，醫生會每月上門探訪兩次給他檢查，也提到他「血壓和脈搏都正常」。

即便目不能視，但因為生活在非常熟悉的環境，水野清隆在家中走動時通常沿著牆壁即可。更讓人驚訝的是，直到去年為止，他除走路外幾乎不需要任何幫助，水野清隆又公開自己每日的生活習慣及長壽秘訣：

水野清隆的長壽秘訣：

長壽秘訣｜1. 一日吃五餐

水野清隆仍然非常能吃，每日除了要吃三餐正餐，上午和下午也會吃一次零食，長崎蛋糕、年輪蛋糕、益力多、甜饅頭都是他常吃的零食。

他長年務農，每天三餐都是吃當季食材，每次都只吃七分飽，沒有特別討厭的食物。他為了健康著想，在95歲的時候就戒酒了，身體也已經非常適應不喝酒。

長壽秘訣｜2. 睡覺時間規律

水野清隆每天晚上8點剛過就會睡覺，每天早上6點起床。

長壽秘訣｜3. 忘記擔心的事

被問到長壽的秘訣，水野清隆表示從沒想過自己能活這麼久，但他覺得關鍵在於甚麼都別擔心。不要讓壓力影響到自己，才是最重要的！擔心不會有任何效果，忘掉它就好。

在患上白內障之前，水野清隆喜歡看棒球、接力賽、相撲等體育比賽。尤其在他50多歲時，正值是他喜歡的運動明星的黃金時代。雖然他現在已經看不見了，也喜歡戴著耳機聽相撲比賽的轉播。他表示，自己在過去111年裡經歷了太多快樂，很難選出最開心幸福的事。他遇見了太多的人，見到了我的孩子、孫子、曾孫的面孔，它們都是珍貴的回憶。

延伸閱讀：100歲婆婆聲音洪亮愛下廚 公開必吃長壽火鍋食材 做好5件事長命又幸福

---

相關文章：

藍區百歲人瑞長壽秘訣曝光 醫生點名必吃1類食物 防心臟病/糖尿病/失智

長命百歲不靠奇蹟？醫生揭長壽老人4大特徵 警告熬夜恐短8年命

10位醫生公開每早必做長壽習慣 早餐必吃1類食物 原地跳1分鐘都有效？

102歲全球最老執業醫生 曾破健力士紀錄 揭3大長壽秘訣 早餐必吃4類食物