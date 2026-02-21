開工就腦霧！研究揭連食4日高脂/高糖早餐 記憶力跌16% 醫生教4招醒腦

放完長假開工即「腦霧」，記性、專注力都變差？有研究證實，連續4日進食高脂高糖早餐，恐導致記憶力下降16%。醫生則建議4招簡單醒腦方法，讓大腦重回最佳狀態。

研究揭連食4日高脂/高糖早餐 記憶力跌16%

家醫科醫生李唐越撰文指出，長假期過後，準備重返工作崗位，卻感覺腦袋遲鈍、腦霧，這可能並非錯覺，而是假期間的大魚大肉、餅乾糖果，導致大腦記憶中樞暫時變慢的警號。他引述一份發表於《PLOS ONE》期刊的研究指出，短期的高脂高糖飲食對大腦的傷害遠比想像中快。

研究有何發現？

該研究招募102位飲食規律、沒有代謝疾病的大學生，並將他們隨機分成兩組，連續4天在實驗室進食特定早餐。實驗組的早餐含有較高比例的飽和脂肪與添加糖，例如烤三文治搭配朱古力奶昔，對照組則調整為較健康的脂肪與糖分組合。

研究人員在第1天與第4天，分別於餐前及餐後，測試參與者的記憶力、血糖、血脂，以及對飢餓與飽足感的敏感度。研究人員在第4天發現：

實驗組在記憶力測試中的表現，較之前下滑了15.7%，對飢餓與飽足的感應力也明顯變得遲鈍。

與健康組相比，實驗組需要多攝取近70%的熱量，才能讓大腦感覺到同等程度的飽足感。

實驗組在飯後的血糖與三酸甘油酯上升幅度，也顯著高於健康組。

李唐越醫生解釋，短時間內攝取高劑量的糖分與脂肪，會直接干擾大腦中負責學習與記憶的海馬體神經功能。他續指，一份刊登於神經科學期刊《Neuron》的小鼠研究亦顯示，短期攝取大量高脂食物會影響大腦運送血糖的機制，導致記憶中心的「齒狀回」葡萄糖供應不足，使海馬體陷入類似缺糖的狀態。為維持運作，大腦內部系統會變得過度緊張，反而令訊息傳遞出現混亂，進而引發注意力不集中、腦霧感，記憶力下降。

醫生教4招醒腦 可執行1種餐盤飲食

李醫生也分享4個簡單方法，幫助醒腦：

飲食逐步低油低糖：慢慢忌口，減少進食油炸物、甜品與含糖飲品，避免血糖大起大落，有助於大腦恢復穩定運作。 執行「211餐盤」原則：每餐份量應為一半是蔬菜，四分之一是蛋白質，四分之一是全穀類，為大腦提供穩定能量來源，避免不定時的進食方式影響代謝。 嘗試溫和斷食：可嘗試168斷食法，藉由拉長空腹時間，達到穩定血糖的效果，但要以身體能適應為原則，不必過度勉強，更應避免採取極端斷食。 調整作息：提早入睡、固定起床時間，讓生理時鐘回到上班節奏，有助於專注力與記憶力更快恢復。

他提醒，假期後出現的腦霧與記憶力下降，多半屬於暫時現象。只要飲食與作息慢慢重回正軌，大腦功能通常能在數天內逐步恢復清晰。然而，若已恢復正常作息一至兩周後，情況仍未改善，並持續出現注意力難以集中、血糖偏高，或無法擺脫對高脂高糖飲食的依賴，就建議及早尋求醫生或營養師協助，找出最適合自己的調整方式，幫助身體盡快回到穩定的代謝平衡狀態。

延伸閱讀：研究推薦7大超級護腦食物 腦退化風險降46% 這種水果每周吃3次有效！

---

相關文章：

精神科醫生推介「防腦退化早餐」餐單！這款乳酪可增強記憶防三高

早餐吃麵包怕血糖飆升？專家推薦6款穩血糖麵包 增飽肚感/防便秘應選哪種？

傷身早餐｜早上吃雞蛋+牛奶竟傷身？1原因致低血糖易腦霧 醫生教健康早餐3大要求

吃雞蛋可提升記憶力？醫生推薦15類防腦退化食物 護腦/穩血糖/抗發炎