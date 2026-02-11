Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

椰菜竟屬天然胃藥 營養師教最佳煮法鎖住維他命C 3類人要慎食！

保健養生
更新時間：18:57 2026-02-11 HKT
發佈時間：18:57 2026-02-11 HKT

胃痛、胃脹是都市人常見疾病，而椰菜竟是「天然胃藥」！有營養師教最佳煮法，鎖住維他命C，並提醒有3類人士要慎食。

椰菜竟屬天然胃藥 營養師教最佳煮法鎖住維他命C

營養師楊斯涵在其Facebook專頁撰文指，椰菜正值盛產期，不但價格親民，而且口感鮮甜爽脆。她表示，椰菜不只是美味，更蘊含多種對人體有益的營養素：

  • 含維他命U：這是一種特殊的抗潰瘍因子，能幫助修復受損的胃黏膜，有助改善現代人常見的胃部不適，是「天然胃藥」。
  • 含維他命K與鈣質：有助血液凝固功能，並維持骨骼健康，椰菜的鈣質吸收率在蔬菜中表現較突出。
  • 含維他命C與植化素：幫助抗氧化、增強免疫力，還能促進膠原蛋白合成。

楊斯涵提醒，很多人習慣用大火爆炒椰菜，或是打邊爐時長時間烹煮，但椰菜裡的維他命C和維他命U都不耐熱，亦容易在水煮過程中流失。想攝取椰菜中更多的營養，她教大家一個簡單的煮法：

椰菜水炒法步驟：

  1. 在鍋中放入約半碗水並煮滾。
  2. 放入切好的椰菜，然後淋上少量好油。
  3. 蓋上鍋蓋，利用蒸氣悶煮約2至3分鐘。
  4. 開蓋後快速拌炒並調味，便可立刻起鍋。

她解釋，這種煮法的優點是溫度不會過高，能縮短烹調時間，從而保留更多維他命C，且油煙較少。同時，加入少量油，能幫助脂溶性的維他命K吸收，讓營養價值最大化。

椰菜可搭配3種高纖食物 3類人要慎食

楊斯涵亦指出，不少人誤以為椰菜纖維高，有助通便，但其膳食纖維含量在蔬菜界裡只屬於中等，即每100克約含1.1至1.3克纖維。若要單靠吃椰菜來達到每日建議的25至35克纖維攝取量，可謂相當困難。她建議要搭配菇類、深綠色蔬菜或全穀雜糧等高纖食物，維持飲食多樣化。

雖然椰菜好處多，但她提醒，以下3類人士在食用上要稍微注意：

  • 容易胃脹氣的人：椰菜屬十字花科蔬菜，容易產氣，建議烹煮時間拉長或少量食用。
  • 甲狀腺機能低下者：生椰菜中的某些物質可能影響碘的利用，建議徹底煮熟再吃，避免大量生食。
  • 正服用抗凝血劑者：由於椰菜富含維他命K，可能影響藥效，建議每餐食用份量不超過半碗。

資料來源：營養師 楊斯涵

專家履歷：楊斯涵

台灣營養師，現職同心醫療體系社區營養組長、同心分享廚房創辦人，著有《營養師的減醣快瘦廚房》 。

