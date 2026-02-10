魚油有腥味恐不新鮮？營養師教揀魚油6大貼士 每日攝取這份量就有效！

魚油有腥味可能是產品質素欠佳？魚油功效多多，但市面上魚油選擇五花八門，有營養師教揀選魚油6大貼士，並公開每日最佳攝取份量，食得安心又有效。

營養師教揀魚油6大貼士 魚油有腥味恐不新鮮？

魚油是近年最受歡迎的保健品之一，但「魚油真的每個人都要吃嗎？」、「怎麼選才不會浪費錢？」相信是不少人心中的疑問。營養師張語希在其Facebook專頁撰文提醒，魚油選得好是為健康加分，選錯可能只是在吃貴油。其實魚油中EPA和DHA是守護健康的關鍵成分，適度補充可為身體帶來以下6大好處：

維持血管循環順暢，保護心血管健康。 提升專注力，有助提高工作學習效率。 調節情緒，幫助心情開朗穩定。 維持肌底透亮、減少乾燥，助皮膚保養。 對各年齡層的腦部及視力發展都很重要，有助視力/腦部發展。 是天然的抗炎劑，幫助維持免疫平衡狀態，減少身體發炎反應。

市面上魚油產品五花八門，她分享挑選魚油6大貼士，大家可作參考：

選魚油6大貼士：

1.留意EPA和DHA含量

別只看魚油膠囊重，要留意EPA和DHA含量，建議每日攝取量合計為500-1000mg。

2.選高濃度魚油更有效

建議挑選EPA和DHA佔比超過70%的魚油產品，身體負擔更低、效果更集中。

3.認明「rTG型 / TG型」

這類形態的魚油吸收率更佳，補起來相對更有效。

4.尋找具備第三方認證魚油

選擇獲得IFOS、GOED等機構認證的魚油，可確保無重金屬或氧化問題，吃得更安心。

5.製造來源選小型魚

優先選鯷魚或沙甸魚，處於食物鏈底層，重金屬殘留較少。

6.選擇氣味清爽無腥味的魚油

優質魚油聞起來氣味清爽，若有過重腥味可能代表品質不夠新鮮。

她提醒，魚油雖然好處多，但若有凝血功能問題，或是近期準備手術，在補充魚油前，記得先諮詢醫生再開始補充。

魚油／魚肝油有何分別？

根據消委會指出，魚類含有對人體健康有幫助的營養成分，故不少人都會透過進食從魚提煉出來的魚油和魚肝油，以補充身體所需營養。但魚油和魚肝油有以下分別：

1.魚油

從魚的身體所提取的油類，當中含有不少DHA及EPA這兩種Omega-3脂肪酸，尤其以深海魚類所含的DHA及EPA較豐富。

功效：

每天服食6至12克魚油，有助降低三酸甘油脂水平。

由膳食攝取魚油更可能將缺血性中風的機會減低27%，但似乎對正服用亞士匹靈者無效。

如孕婦服用含DHA的食品（例如魚油），胎兒將來會有較好的解難能力，但對記憶力則無特別改善。

對於胎兒視覺的發展，懷孕期間由孕婦服用DHA補充劑較有效，而並非由嬰兒出生後服用DHA。

2.魚肝油

從魚的肝臟所提取出來的油類，除了Omega-3脂肪酸外，還含有維他命A及D。

功效：

魚肝油中的奧米加3脂肪酸對腦部發育的證據被美國國家醫藥圖書館（NLM）評為B級， 屬於良好。

魚肝油中的維他命A對於改善老年黃斑點退化可能有作用，而缺乏維他命A亦會導致夜盲症。

魚肝油中的維他命D有助鈣質吸收，對骨骼和牙齒的生長有一定的幫助。

4類人小心進食魚油 忌服用超過這份量

消委會提醒，服用魚油時，務必要留心以下幾點，慎防弄巧反拙：

1.兒童、孕婦及授乳婦女：

由於深海魚油可能含有重金屬、二噁英（Dioxin）等有害物質，過量服用魚油或會對身體有害，故兒童、孕婦及授乳婦女不宜進食過多。同樣，脂肪較多的魚類也只可適量進食，以免攝入大量甲基汞（Methylmercury）、PCB、二噁英及其他污染物。

美國環保署建議孕婦及授乳婦女每周進食脂肪較多魚類的限量為12安士。此類人士如欲服用魚油補充劑，應先諮詢醫生或註冊營養師的意見。

孕婦及授乳婦女如已獲醫生處方綜合維他命及礦物質，則不必再另行服食維他命A及D含量豐富的魚肝油產品。因為魚肝油除了Omega-3脂肪酸，還含有較多維他命A和D，而過量服用維他命A和D可能會導致肝中毒。

2.高血脂人士：

雖然有研究顯示，Omega-3脂肪酸能有助降低體內三酸甘油脂，並輕微改善俗稱好膽固醇的高密度脂蛋白（High Density Lipoprotein，簡稱HDL）水平。然而，如患高血脂人士服用高於每天3克Omega-3脂肪酸（DHA及EPA），則有可能提升俗稱壞膽固醇的低密度脂蛋白（Low Density Lipoprotein，簡稱LDL）水平。高劑量的Omega-3脂肪酸（DHA及EPA）有降低血壓的作用，惟必須在醫生指導下服用。

資料來源：營養師 張語希、消委會

延伸閱讀：蜂膠/魚油/益生菌何時吃？營養師教揀6大保健品 防感冒/保護血管吃這種

---

相關文章：

吃魚油可抗發炎/防血栓？10種魚油DHA及EPA大比拼 冠軍竟不是三文魚？

健康PRO｜魚油現腥味即品質差？藥劑師拆解魚油服用迷思 這時機服用易吸收

4種Omega-3好油脂大比拼 這種油改善三高/防腦退化 哪種過量攝取恐肝中毒？

吃魚肝油可降膽固醇？與魚油有何分別？解構魚肝油5大功效