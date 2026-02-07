9款茶餐廳凍飲糖分大比拼 1杯凍檸茶=5粒方糖佔1餐攝取量 營養師教4大減糖貼士
更新時間：15:00 2026-02-07 HKT
發佈時間：15:00 2026-02-07 HKT
發佈時間：15:00 2026-02-07 HKT
茶餐廳是港人常去的食肆之一，不過原來一杯茶餐廳凍飲的含糖量其實十分驚人，當中1杯港人常喝的凍檸茶，含糖量已等於5粒方糖。有營養師分享9款常見茶餐廳凍飲的含糖量，並教4大減糖貼士守住健康。
9款茶餐廳凍飲糖分大比拼 1杯凍檸茶=5粒方糖佔1餐攝取量
註冊營養師鍾爾雯在Instagram發文指，平時到茶餐廳用餐時，幾乎每人都會點一杯飲品，但一杯茶餐廳凍飲的糖分很可能已超出整餐的建議攝取量，即使飲品選擇少糖或少甜，其糖分依然不低；即使是少糖版本，其糖分含量可能仍相當於約3顆方糖。她特別整理9款茶餐廳常見凍飲的糖分含量，供茶餐廳愛好者參考。
9款茶餐廳凍飲糖分大比拼（以每300ml計算，1粒方糖=約5克添加糖）
|正常
|少糖
|紅豆冰
|260kcal 36g糖分（約7粒方糖）
|240kcal 30g糖分（約5粒方糖）
|凍檸檬茶
|140kcal 25g糖分 （約5粒方糖）
|90kcal 18g糖分 （約3.6粒方糖）
|凍鴛鴦
|160kcal 24g糖分（約4.8粒方糖）
|120kcal 17g糖分（約3.4粒方糖）
|凍西洋菜蜜
|96kcal 22g糖分（約4.4粒方糖）
|78kcal 17g糖分 （約3.4粒方糖）
|凍奶茶
|130kcal 22g糖分 （約4.4粒方糖）
|100kcal 15g糖分（約3粒方糖）
|凍檸蜜
|100kcal 21g糖分（約4.2粒方糖）
|70kcal 15g糖分（約3粒方糖）
|凍朱古力
|170kcal 20g糖分（約4粒方糖）
|140kcal 18g糖分 （約3.6粒方糖）
|凍咖啡
|140kcal 20g糖分 （約4粒方糖）
|120kcal 14g糖分 （約2.8粒方糖）
|凍唂咕
|140kcal 17g糖分 （約3.4粒方糖）
|120kcal 14g糖分（約2.8粒方糖）
她指出，根據美國最新飲食指南，每餐添加糖的建議攝取量應不多於10克（約2顆方糖）。以凍檸檬茶為例，一杯就含有約5顆方糖的糖分，即單單一杯凍飲的糖分，已超出每餐的建議攝取上限。若長期攝取過量糖分會帶來以下3大健康影響：
- 增加肥胖與慢性疾病風險，例如第二型糖尿病及心血管疾病。
- 對皮膚健康亦會造成損害，高糖飲食會刺激雄性荷爾蒙、加劇油脂分泌，容易引發暗瘡。
- 糖分還會與蛋白質，例如骨膠原結合形成糖化終產物（AGEs），加速皮膚老化、降低彈性。
4大減糖小貼士 慎選2類高糖飲品
鍾爾雯也分享以下4種減糖小貼士：
- 首選無糖飲品：熱檸茶或檸檬水最為健康，避免額外添加砂糖。
- 少喝高糖飲品：部分茶餐廳飲品如檸檬利賓納、柚子蜜等，已含一定糖分，不宜過量飲用。
- 平衡澱粉攝取：若飲用熱量較高的飲品，需注意其熱量與脂肪含量，建議在同日或同餐中減少澱粉質食物的攝取，例如每杯飲品約可減少半碗飯。
- 選擇「走甜」：由於糖分也是致肥的重要因素，點餐時可盡量要求走糖、走糖漿、走煉奶。
資料來源：註冊營養師 鍾爾雯（獲授權轉載）
延伸閱讀：27款樽裝飲品糖分大比拼 1枝低糖茶=5茶匙糖越飲越口渴？推介無糖/低糖替代品
---
相關文章：
飲果汁通便恐變胃酸倒流 營養師點名8種「最傷腸胃」飲品 咖啡1種飲法也中招
醫生盤點10大超加工食物超傷腎 「健康」低糖飲品1原因上榜 如何護腎防腎病？
大腸癌飲品｜每早空肚喝這飲品易致癌！患大腸癌風險增89% 改喝3類飲品降風險
最Hit
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
2026-02-09 09:00 HKT
譚校長愛駒初配紀仁安
2026-02-08 19:15 HKT