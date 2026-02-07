9款茶餐廳凍飲糖分大比拼 1杯凍檸茶=5粒方糖佔1餐攝取量 營養師教4大減糖貼士

茶餐廳是港人常去的食肆之一，不過原來一杯茶餐廳凍飲的含糖量其實十分驚人，當中1杯港人常喝的凍檸茶，含糖量已等於5粒方糖。有營養師分享9款常見茶餐廳凍飲的含糖量，並教4大減糖貼士守住健康。

9款茶餐廳凍飲糖分大比拼 1杯凍檸茶=5粒方糖佔1餐攝取量

註冊營養師鍾爾雯在Instagram發文指，平時到茶餐廳用餐時，幾乎每人都會點一杯飲品，但一杯茶餐廳凍飲的糖分很可能已超出整餐的建議攝取量，即使飲品選擇少糖或少甜，其糖分依然不低；即使是少糖版本，其糖分含量可能仍相當於約3顆方糖。她特別整理9款茶餐廳常見凍飲的糖分含量，供茶餐廳愛好者參考。

9款茶餐廳凍飲糖分大比拼（以每300ml計算，1粒方糖=約5克添加糖）

正常 少糖 紅豆冰 260kcal 36g糖分（約7粒方糖） 240kcal 30g糖分（約5粒方糖） 凍檸檬茶 140kcal 25g糖分 （約5粒方糖） 90kcal 18g糖分 （約3.6粒方糖） 凍鴛鴦 160kcal 24g糖分（約4.8粒方糖） 120kcal 17g糖分（約3.4粒方糖） 凍西洋菜蜜 96kcal 22g糖分（約4.4粒方糖） 78kcal 17g糖分 （約3.4粒方糖） 凍奶茶 130kcal 22g糖分 （約4.4粒方糖） 100kcal 15g糖分（約3粒方糖） 凍檸蜜 100kcal 21g糖分（約4.2粒方糖） 70kcal 15g糖分（約3粒方糖） 凍朱古力 170kcal 20g糖分（約4粒方糖） 140kcal 18g糖分 （約3.6粒方糖） 凍咖啡 140kcal 20g糖分 （約4粒方糖） 120kcal 14g糖分 （約2.8粒方糖） 凍唂咕 140kcal 17g糖分 （約3.4粒方糖） 120kcal 14g糖分（約2.8粒方糖）



她指出，根據美國最新飲食指南，每餐添加糖的建議攝取量應不多於10克（約2顆方糖）。以凍檸檬茶為例，一杯就含有約5顆方糖的糖分，即單單一杯凍飲的糖分，已超出每餐的建議攝取上限。若長期攝取過量糖分會帶來以下3大健康影響：

增加肥胖與慢性疾病風險，例如第二型糖尿病及心血管疾病。

對皮膚健康亦會造成損害，高糖飲食會刺激雄性荷爾蒙、加劇油脂分泌，容易引發暗瘡。

糖分還會與蛋白質，例如骨膠原結合形成糖化終產物（AGEs），加速皮膚老化、降低彈性。

4大減糖小貼士 慎選2類高糖飲品

鍾爾雯也分享以下4種減糖小貼士：

首選無糖飲品：熱檸茶或檸檬水最為健康，避免額外添加砂糖。 少喝高糖飲品：部分茶餐廳飲品如檸檬利賓納、柚子蜜等，已含一定糖分，不宜過量飲用。 平衡澱粉攝取：若飲用熱量較高的飲品，需注意其熱量與脂肪含量，建議在同日或同餐中減少澱粉質食物的攝取，例如每杯飲品約可減少半碗飯。 選擇「走甜」：由於糖分也是致肥的重要因素，點餐時可盡量要求走糖、走糖漿、走煉奶。

