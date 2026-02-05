政府推出青少年護齒先導計劃 符合3資格每年獲$200睇牙 即睇資助服務範圍/參加方法

為回應市民對牙科服務的需求，政府在2025年起推出了全新的「青少年護齒共同治理先導計劃」，鼓勵青少年與牙醫建立長期伙伴關係，培養定期檢查口腔的習慣。合資格者每年更可獲$200資助額，本文為大家整理了計劃詳情、申請資格及參加方法，即看如何申請！

青少年護齒共同治理先導計劃是由政府資助的牙科護理項目，已於2025年3月20日起正式提供服務，計劃透過資助青少年使用私營牙科服務，協助他們與牙科醫生建立長期伙伴關係，引導他們養成定期檢查口腔的習慣，及早預防牙患。

計劃採用「共同治理」模式，即政府與家庭共同承擔費用。此模式旨在減輕家庭的經濟負擔，政府會提供部分費用資助，參加者則需支付牙醫診所設定的「共付額」。

合資格參加計劃的青少年，必須 同時符合 以下3項條件：

年齡要求 ：年滿 13至17歲 。如果在申請年度內將年滿13歲，亦符合資格。需要注意的是，一旦年滿18歲，即自動喪失資格。

身份證明 ：必須持有有效的 香港身份證 。

登記系統：必須已登記加入政府的電子健康紀錄系統——「醫健通」（eHealth）。

簡單而言，只要是符合上述3項條件的香港青少年，即可參加。請注意，對於16歲以下的合資格人士，其「醫健通」登記申請需由家長或監護人代為提交。

計劃採取「政府資助＋使用者共付」的模式，政府為每名合資格青少年提供每年$200資助金額，用於支付計劃涵蓋的牙科服務費用。

然而，參加者並非完全免費接受服務，需支付由個別牙醫釐定的差額，政府建議牙醫收取的共付額約為 $200，但實際金額視乎個別診所收費而定，不同牙醫的共付額或有差異，例如有診所收取$80，亦有診所收取$300或$500，參加者需自行留意。

每位合資格青少年，每年可向參與計劃的牙醫接受一次資助服務，包括以下6個項目：

口腔檢查 口腔健康風險評估 洗牙 個人口腔護理建議 牙面氟化物劑治療（按牙患風險評估結果提供） 口腔檢查結果報告

合資格人士無需預先向政府提交申請/領取資助券，參加方法非常簡單，步驟如下：

第一步：查找及選擇牙醫

第二步：自行預約

參加者致電所選定的牙醫診所，說明是參加「青少年護齒共同治理先導計劃」，並預約診症時間。

第三步：應診準備

前往應診時，務必帶齊以下文件：

身份證明文件正本。 已填妥的 「申請表暨同意書」 及 「口腔健康問卷」（按此下載）。 確保已成功登記「醫健通」（如未登記，需由家長/監護人協助）。

除了以上的青少年計劃，衞生署亦設有「社區牙科支援計劃」為符合條件的長者及弱勢社群提供牙科支援服務

現有服務：口腔檢查、緩解牙齒疼痛的藥物（如需要）、X光檢查、補牙或拔牙

2026年起新增服務：

洗牙：每名參加者每365日一次 根管治療（杜牙根）：每名參加者每365日一顆牙齒 移除牙橋或牙冠：詳情待公佈 鑲配活動假牙

資料來源：政府新聞處、衞生署

