58歲巴西網紅逆齡外表激似30歲 公開4大保養逆齡秘訣 不靠打針整容煉成童顏爆肌猛男

【抗衰老】58歲的巴西網紅Edson Brandao因為與真實年齡不符的年輕外表和爆肌身材吸引大量關注。年近花甲的他卻經常被認為是個20多、30歲的小伙子。皮膚狀態完全不像快要60歲的長者，非常緊緻也沒有太多皺紋或斑點，結實的胸肌和腹肌也讓他絲毫不顯老態。他是如何不靠醫美保持逆齡外表和身材？

58歲巴西網紅逆齡外表激似30歲 公開4大保養逆齡秘訣

在2月將滿59歲的Edson Brandao經常在IG上分享抗衰老的日常習慣，因此吸引了超過70萬粉絲。他接受外媒訪問時坦言，自己並非一直都注重健康，年輕時覺得時間還很充裕，但到了40歲時，心態產生了180度的轉變。他意識到衰老並非一夜之間發生的事，「如果現在不開始好好保養自己，日後一定會承受惡果」。於是開始改變作息和飲食習慣，一直嚴格執行並堅持了18年。

Brandao深信，自己年輕的外貌與活力源自於「看似沉悶卻無比強大的日常習慣」：

Edson Brandao逆齡習慣︱1. 重訓+帶氧運動

Brandao生活非常規律，每天早上7:30起床，做一些簡單的伸展，並在早餐前進行家居鍛煉，例如平板支撐。他每一日也會到健身室進行重量訓練與帶氧運動。他對於鍛煉心肺和增強肌肉同樣重視，相信力量訓練能幫助自己保持年輕的外貌、充沛的精力及良好姿態，配合心肺運動保持心臟健康和頭腦保持敏銳。他強調，運動是必須的，但重點不是極端，而是在於持之以恆地堅持。

Edson Brandao逆齡習慣︱2. 戒掉高糖高脂超加工食物

Brandao有一份個人的「飲食黑名單」，當中包括白麵包、含糖穀物早餐、油炸食物、快餐、加工芝士、糖果、朱古力、含糖飲品及超加工零食。他表示，這些食物會消耗精力，並加速衰老。「人們想看起來年輕，卻不願意改變他們所吃的東西。」

Edson Brandao逆齡習慣︱3. 專注原型食物

飲食有助提升膠原蛋白生成及抗氧化，是維持逆齡外表和年輕身體機能的關鍵。他專注於攝取「原型食物」，日常餐單包括大蒜、藍莓、三文魚、薑黃、薑、蜂蜜、草飼牛肝、走地雞蛋、洋蔥、野生蜂蜜和水果。

他認為，透過飲食就可以媲美打針醫美的效果，更將水果形容為Botox。他對於水果的喜愛非常多元，牛油果、木瓜、無花果、各種莓果、橙、士多啤梨及火龍果等都在他的日常必吃清單當中。他強調：「你不需要靠補充劑去彌補糟糕的飲食，你需要的是更好的食物。」

Edson Brandao逆齡習慣︱4. 冷凍護膚

很多人猜測Brandao會注射填充劑或肉毒桿菌，甚至做過整容手術，才能保持年輕的外表，他都一概否認。其實他的護膚程序意外地簡單：經常以冷凍青瓜敷面。他會在青瓜上擠點檸檬汁，直接用來按摩臉部，並稱之為「家用肉毒桿菌」。

他十分推崇冰塊護膚，認為具有緊緻肌膚及促進微循環的效果，「實惠、天然，而且非常有效」。他曾在社交平台分享由不同天然食材製成的護膚冰塊，各有功效，例如薑黃淡斑、蘆薈收緊毛孔、玫瑰提亮膚色、紅菜頭淨膚等。另外，他還會每日做面部瑜伽，幫助改善皺紋和細紋，達到外表減齡的效果。

