三色豆攻入飲食界挑戰味蕾極限 醫生為三色豆平反：被低估的營養潛力股

被許多人視為「劣食界王者」的三色豆，近期在港台兩地殺出新血路。繼台灣出現三色豆奶茶、三色豆雞排等創意料理後，這股三色豆風潮正式登陸香港，觀塘有店鋪推出三色豆拉麵，再有人氣網店推出三色豆蛋糕，引爆網民熱議。雖然三色豆被網民形容是地球廚餘，但有營養師則為三色豆平反，更用營養價值數據為三色豆「平反」：別再瞧不起三色豆。

香港飲食界「三色豆之亂」由觀塘小店「自由拉麵」打響頭炮，該店家早前在threads宣布推出一款售價$38港元的三色豆拉麵，整碗拉麵鋪滿了青豆、粟米粒及甘筍粒，視覺效果十足。有趣的是，宣傳海報上寫上「店長不會推介」，更指「你可以不食，但你一定要請朋友食」，成功製造話題吸引大量食客前去挑戰。

以創意蛋糕聞名的人氣網店「Miss Marble」接力推出全港首個「三色豆雪崩蛋糕」，當拿開蛋糕的圍邊膠片時，混合著三色豆的奶蓋如雪崩般緩緩流下，畫面極具衝擊力，被形容為「三色豆厭惡者的終極噩夢」，甚至連店主也直言「自己都唔敢放落口」。

三色豆：被低估「營養潛力股」

三色豆經常被人在飯桌上厭棄，其實是便秘問題的隱藏高手？有醫生則為三色豆平反，指出其營養價值被嚴重低估，特別是當中的青豆，纖維含量極高，是促進腸道健康的「神隊友」。

三色豆當中的青豆是纖維之王，有助腸道蠕動，預防便秘。台灣外科醫生鍾雲霓在其社交媒體上分享，每100克煮熟的青豆（豌豆），膳食纖維含量竟高達8.6克，遠遠拋離被視為健康蔬菜的紅蘿蔔（2.3克）和西蘭花（2.7克）。

鍾醫生解釋，缺乏纖維會令排便變得乾硬困難，長遠更可能引發痔瘡等問題。對於沒時間煮飯的現代人，冷凍蔬菜是非常方便的選擇，而被嫌棄的三色豆，正是被嚴重低估的「營養潛力股」。鍾醫生強調：「別再瞧不起三色豆了，它們真的很努力！」

此外，三色豆還提供維他命C、β-胡蘿蔔素及蛋白質等。香港消費者委員會過去的測試亦指出，冷凍青豆的維他命C和膳食纖維普遍高於粟米粒。

