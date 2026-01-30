遊日注意｜日本麻疹感染升溫 東京現今年首宗病例 傳染性高恐致「免疫失憶」更易患肺炎

農曆新年將至，大家紛紛準備外遊。日本近期各種傳染病包括麻疹、流感和百日咳持續流行，港人遊日熱門地的東京近日更出現了今年的首宗麻疹感染病例。有醫生提醒，麻疹病毒傳染性極高，1人可傳染多達14人，更可能導致患者「免疫失憶」，增加感染風險。

日本麻疹感染升溫 東京現今年首病例

綜合日媒報道，日本近期傳染性極強的麻疹感染持續升溫，關東地區包括千葉、神奈川、埼玉、茨城等縣，陸續出現麻疹感染病例報告。在1月24日，東京出現了首宗確診病例，患者是一名30多歲的男子，他曾到過澀谷區和新宿區，在餐廳和飯店停留，並出現靜岡縣的一家奧特萊斯購物中心（Outlet）。當地政府提醒，與患者接觸過的人士數量未明，大眾應注意自身健康。

東京齒科大學教授寺島毅表示，麻疹病毒傳染性極強，尤其要警惕空氣傳播。一個麻疹感染者可以傳染給12-14人，而流感病毒則一般只傳染給2-3人。感染麻疹會引發高燒，體溫可超過39°C，並出現皮疹等症狀。此外，還容易引發肺炎等併發症，據說即使在已開發國家，每1000人中也有1人死於麻疹。

麻疹傳染性高 恐致「免疫失憶」更易患肺炎

感染麻疹還可以導致另一個棘手的問題，就是導致「免疫失憶」，也就是失去免疫力。寺島毅解釋指，人類在感染流感等傳染病，或接種疫苗，可以獲得免疫力提升，從而降低之後感染傳染病的機率。但麻疹病毒會攻擊並重置免疫系統，使人更容易感染流感、肺炎、百日咳等疾病。這種暫時性的「免疫失憶」情況更有機會持續數年。

感染麻疹會出現甚麼病徵/症狀？

根據本港衞生防護中心資料，麻疹傳染性高，主要透過空氣飛沫傳播，直接接觸患者的鼻喉分泌物都可以被傳染。病人在出疹的前後4天內都可以傳染他人。

麻疹感染症狀：

初期症狀：發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點

3至7天後：皮膚出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4-7天，亦可能長達3星期，出現脫皮，甚至留下褐色斑狀疤痕

嚴重症狀：呼吸系統、消化道及腦部受影響，引致嚴重後遺症甚至死亡

懷孕期間感染可致孕婦流產、早產，或者嬰兒出生時體重過輕

孕婦於生產前後的短時間內感染麻疹，會增加受感染的初生嬰兒日後患上致命性的「亞急性硬化性全腦炎」之風險

旅行時如何減低患上麻疹的風險？

衞生署提醒，外遊時要預防感染麻疹，首先要維持良好的個人衞生。保持雙手清潔，並用正確的方法洗手，尤其是打噴嚏或咳嗽後。以梘液洗手並搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙抹乾；如雙手沒有明顯污垢時，則可以使用70-80%酒精搓手液潔淨雙手。

另外，本港於1967年已將麻疹疫苗加入兒童免疫接種計劃，政府曾進行疫苗覆蓋調查，顯示接種率維持95%以上，足以構成群體免疫屏障。惟衞生防護中心提醒，首針麻疹疫苗在1歲才注射，因此1歲以下嬰兒或對麻疹沒有免疫力的孕婦都不宜前往目前正爆發麻疹的地方。

