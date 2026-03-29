常用漱口水更易感冒？醫生教增強免疫力10大習慣 預防感冒/紓緩症狀

隨著天氣回暖、逐漸潮濕，濕悶環境會削弱免疫力，令人特別容易生病。有醫生建議日常可養成10個好習慣，具有增強免疫力、預防感冒的作用，甚至有效減低中風的風險。同時要避免一些看似對健康有益卻適得其反的行為。

醫生列10個習慣 防感冒/中風/增強免疫力

據日媒《女性自身》報道，內科醫生秋津壽男指，出現高燒等較嚴重的症狀時，人們通常會請假休息。然而，當症狀較輕，例如只是咳嗽或流鼻水，人們往往會過度勞累。隨著年齡增長，如果缺乏休息或培養了錯誤的日常習慣，比較輕微的感冒症狀也可能會持續，導致病情惡化。從洗澡到睡眠習慣，再到腹瀉或發燒時的應對措施，秋津醫生列出10個有助增強免疫力的小貼士：

1. 用清水洗手15秒

實驗結果表明，用清水洗手15秒即可將手上的病毒數量減少100倍。雖然梘液能透過起泡去除皮脂和其他油性污垢，但抗菌洗手液可能會殺死過多的常駐細菌，從而削弱皮膚屏障。

2. 浸全身浴

對中老年人來說，全身浴（浸至頸部）能帶來顯著的健康益處。它不僅能快速溫暖全身，還能利用水壓減輕腿部腫脹，擴張血管，促進血液循環和新陳代謝。研究還表明，全身浴可以降低中風、心肌梗塞等血管疾病的風險。

3. 以食物補充營養

雖然服食一些優質的補充劑有助增強免疫力，但除了有副作用的疑慮，也由於太過方便，導致可能出現過量服用的風險。因此最好是透過食物獲取營養，這樣可以減輕身體的負擔。

4. 腹瀉時喝味噌湯

發燒或感冒時，飲用電解質飲品是補充水分的好方法，但腹瀉流失的電解質比汗水更多，因此電解質飲品不足以補充水分，日式昆布茶或味噌湯是最理想的選擇。

5. 保持適度壓力

壓力是指身體和心理對外在刺激（例如環境或人際關係）的反應。適度壓力對人類生存至關重要，包括維持認知功能和免疫力。

6. 高質素深度睡眠

比起入睡時間，入睡後的頭3小時最為重要。在這3個小時內獲得高質素的睡眠，有助恢復免疫功能並刺激生長激素分泌。

7. 感冒持續不癒須就醫

雖然非處方藥方便易得，但僅供緊急情況使用，長期服用很危險，可能導致忽視嚴重疾病。如果一周後病情沒有好轉，請就醫。

8. 感冒初期都要休息

當感冒發燒時，免疫系統會做出反應，產生發燒反應並努力殺死感冒病毒；相反，在不發燒時，免疫系統活性較低。因此如果沒有發燒就不好好休息，病情容易惡化，持續感到不適。在感冒初期休息非常重要。

9. 綠茶比漱口水有用

用漱口水漱口的人更容易感冒。漱口水會使喉嚨變得無菌，令有害細菌更容易進入體內。綠茶含有兒茶素，具有抗菌和抗氧化特性，在適度殺菌的同時，可保留人體必需的菌叢。

10. 赤腳睡覺更保暖

穿襪子睡覺會阻礙血液循環，襪子過緊反而會讓人感覺更冷。此外，襪子還會使四肢發熱，導致睡眠淺。因此，建議赤腳睡覺。

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