常吃菠菜易生腎石？營養師教飲食6招護腎防結石 搭配1類食物阻草酸吸收

【護腎建議】菠菜有益但草酸極高，恐引發腎結石劇痛！想食得安心又護腎，有營養師分享6大護腎飲食秘訣，而高草酸食物只要搭配1類食物，即可阻擋草酸吸收，有效防腎結石。

飲食6招護腎防腎石 搭配1類食物阻草酸吸收

營養師林俐岑在Facebook專頁發文指，由於約80%的腎結石屬於草酸鈣結石，飲食調整的核心在於減少尿液中草酸與鈣的過度飽和，並增加抑制結石形成的物質，而預防腎結石的飲食可概括為「3少、2多、1適量」：

護腎貼士｜1. 少鹽（低鈉）

高鈉飲食會增加尿液中鈣的排出量，令草酸鈣更容易在腎臟中沉積，提高結石風險。建議每日鈉攝取量應控制在2300毫克以下（約等於6克鹽）。

護腎貼士｜2. 避免大魚大肉

攝取過多動物性蛋白質，會使尿液pH值偏酸，增加尿酸結石的機率。建議以植物性蛋白質，例如豆腐、豆漿等取代部分動物性食物。

護腎貼士｜3. 減少進食高草酸食物

對於草酸鈣結石體質人士，控制高草酸食物的攝取量至關重要，包括

蔬菜類：菠菜、秋葵、甜菜頭、韭菜、芥蘭等（可透過焯水減少草酸）

飲品類：濃茶、咖啡、可樂、啤酒

其他：朱古力、堅果、花生、士多啤梨

護腎貼士｜4. 多喝水

這是預防腎結石最重要、最有效的方法，建議每日飲水量維持在2000-3000毫升，目標是讓尿液顏色呈現清澈的淡黃色。睡前喝一杯水，也能預防夜間尿液濃縮。

護腎貼士｜5. 多吃蔬果

富含檸檬酸的水果，包括檸檬、柑橘、橙等，檸檬酸能在尿液中與鈣結合，形成溶解度高的檸檬酸鈣，從而減少草酸與鈣結合的機會。此外，多吃蔬菜水果能使尿液偏向鹼性，有助預防尿酸沉澱形成尿酸結石。

護腎貼士｜6. 攝取足夠的鈣質

許多人誤以為結石要限制鈣質攝取，但每日攝取800-1200毫克鈣質，會先在腸道中與食物中的草酸結合，形成不被人體吸收的草酸鈣，直接隨糞便排出。這個過程能有效降低進入尿液的草酸濃度，反而減少在腎臟形成結石的機會。建議從天然食物例如牛奶、乳酪、傳統豆腐、小魚乾中攝取或搭配進食高草酸食物。若需服用鈣片，最好隨餐服用，以增加鈣與草酸在腸道結合的機會。

林俐岑提醒，長期每日補充超過1000毫克的高劑量維他命C，有可能在體內轉化為草酸，增加結石風險。臨床數據顯示，BMI越高，患上腎結石的風險也越高。肥胖者尤其容易罹患尿酸結石和草酸鈣結石。因此，高危險族群應定期進行身體檢查，監測腎臟健康狀況。

腎石有何症狀？甚麼人最高危？

根據香港港安醫院資料，腎石是結集於腎臟的石化物，主要成因是尿液中水分量太少，容易造成尿路系統中的沉澱物出現飽和，逐漸形成結石。按其位置可分為腎結石、輸尿管結石及膀胱結石等。

腎石的成因主要是人體攝取的水份長期不足，便會導致排尿量不足，逐漸形成結石。其他因素包括病人患有慢性疾病、服用的藥物、身處環境如亞熱帶地區、泌尿系統受細菌感染等。

腎石患者大多沒有明顯的腎石病徵或腎石痛，不過如果結石從腎臟掉落到輸尿管，造成堵塞，便有可能出現如絞痛等較明顯的病徵。其他常見病徵包括：

絞痛

噁心、嘔吐

感染及寒顫

腰痛

尿液帶血

腎結石風險因素

30歲以上男士

高鹽和高蛋白質的飲食

代謝性疾病，如：痛風

治療方面，腎石的治療方案有多種，泌尿科醫生主要視乎患者的腎結石體積、位置、尿路阻塞的程度及健康狀況而定。

藥物: 適合一些沒有明顯腎石病徵、腎石痛或體積較小的腎結石，讓結石自然排出體外。

適合一些沒有明顯腎石病徵、腎石痛或體積較小的腎結石，讓結石自然排出體外。 體外衝擊波碎石術（ESWL): 利用衝擊波原理將碎石機發出的衝擊波，經由皮膚與機器的接觸，聚焦傳送到腎結石位置，擊碎結石，結石的碎片將隨尿液排出，病人毋須開刀，病人可在短時間內恢復工作。

利用衝擊波原理將碎石機發出的衝擊波，經由皮膚與機器的接觸，聚焦傳送到腎結石位置，擊碎結石，結石的碎片將隨尿液排出，病人毋須開刀，病人可在短時間內恢復工作。 輸尿管鏡檢查: 將內視鏡經由尿道進入腎，過程有可能需要利用X光引導內視鏡，或植入可拆除的輸尿管支架作輔助性治療。當醫生確認結石位置，便會利用治療儀器把腎結石擊碎，可以即時舒緩尿道阻塞及腎石痛問題，病人一般須接受麻醉。

將內視鏡經由尿道進入腎，過程有可能需要利用X光引導內視鏡，或植入可拆除的輸尿管支架作輔助性治療。當醫生確認結石位置，便會利用治療儀器把腎結石擊碎，可以即時舒緩尿道阻塞及腎石痛問題，病人一般須接受麻醉。 經皮腎鏡取石手術: 當體外衝擊波碎石術無效或腎結石過大，則需進行手術治療。這項微創手術需在X光監控下進行，醫生會在病人背部開一個小切口，以細針穿過皮膚進入腎臟，治療儀器會經細針針管到達腎結石位置，擊碎及取出結石。

專家履歷：林俐岑

台北醫學大學保健營養學系碩士畢業，糖尿病衛教師認證（CDE），體重管理營養師，運動營養專業認證（CTSSN），居家長照營養師認證。

