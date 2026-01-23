女性更年期不適必吃3種魚 有助美肌抗衰老 營養師推薦最佳煮法

女性步入更年期，身心容易出現不適，頭暈、頭痛、失眠、畏寒或者皮膚變差，情緒波動等更年期症狀也變得更明顯，情緒上亦容易陷入沮喪或煩躁之中。有營養師建議更年期女性可多吃3種魚類，有效緩解這些更年期不適，更有美顏、抗衰老的保養效果。

女性更年期不適必吃3種魚 有助美肌抗衰老

根據日媒《TSUYAPLUS》報道，日本營養師今井尚美表示，飲食對於緩解女性更年期身心不適特別有幫助，她尤其推崇吃魚。當季魚類不只味道鮮美，同時含有很多能夠改善更年期症狀的豐富營養。

改善更年期不適應吃甚麼魚？

1. 秋刀魚

秋刀魚富含EPA和DHA。這些Omega-3脂肪酸有助改善情緒、提升精力，對於女性更年期經常出現情緒低落、煩躁、焦慮等狀況很有幫助。補充Omega-3亦有助促進血液循環，改善因雌激素分泌減少導致自主神經系統失調、畏寒的問題，同時維持新陳代謝，促進皮膚更新，對於抗衰老和減少脂肪積聚都有幫助。

建議吃法：由於Omega-3對耐熱度差，最理想的食法是刺身，或者將秋刀魚煮成味噌湯和炊飯，都是能夠完整攝取其營養的方法。

2. 鰹魚

鰹魚除了Omega-3，也能提供豐富的鐵質和維他命B12。鐵質是生成紅血球必要元素，有效改善和預防貧血、頭暈的症狀。對於改善血液循環、促進新陳代謝都有幫助。至於維他命B12則有助活化能量代謝，緩解踏入更年期容易疲勞的問題。

建議吃法：為了讓身體更好地吸收鐵質，建議將鰹魚與富含維他命C的檸檬、西蘭花，或者富含檸檬酸的醃梅子一起食用。

3. 鰤魚

鰤魚是魚類當中，高維他命E含量的代表。這種強大的抗氧化營養素，對於皮膚和身體抗衰老都非常關鍵。而且身體也需要維他命E才能維持女性荷爾蒙的生成和代謝，以及提升血液循環，從而改善更年期女性常見的畏寒、手腳冰冷等症狀。

建議吃法：由於維他命E屬於脂溶性，最好吃刺身時蘸一點芝麻油，或者以煎炒方式來料理鰤魚。

專家履歷：今井尚美

日本國家資格管理營養師，專長於糖尿病飲食指導、營養補充建議、更年期女性營養管理、預防醫學。

延伸閱讀：更年期症狀不只潮熱心煩 眼乾脫髮皮膚變差如何改善？

