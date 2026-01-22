26歲女愛穿「光腿神器」患陰道炎 揭2種穿法成感染原因 哪種款式更高危？

天氣轉冷，不少女生都會穿上近年流行的保暖褲襪「光腿神器」，搭配短褲或短裙出外。「光腿神器」由於比一般絲襪多了一層絨毛，非常保暖，也比一般褲襪貼身和自然，有些甚至標榜「磨皮美肌」，能修飾膚色，因而近年成為很多女性的秋冬必備單品。不過若然穿著不當，恐影響健康。內地一名26歲女子就因為愛穿「光腿神器」，最終患上陰道炎。

愛穿「光腿神器」患陰道炎 揭2種穿法成感染原因

綜合內媒報道，該名浙江省台州市的26歲女子，因為辦公室前台的工作需要穿著套裝裙，並會穿上緊身的「光腿神器」打底。每天穿足10小時以上，而且由於活動量少、出汗也少，因此一般都會4、5天才換一次「光腿神器」。該女子近來時常覺得外陰非常痕癢，也留意到白帶增多、呈豆腐渣的模樣，求醫檢查後確診霉菌性陰道炎。

醫生詢問時得知，女子所穿的光腿神器是人造纖維製成，也比較厚，平日久坐後私處常感覺悶熱。因此，除了處方陰道藥片，還提醒要改變穿著習慣，將褲襪換成透氣的款式，並且要每天更換，以改善症狀。一周後，問題得到解決。

為何「光腿神器」會導致婦科感染？

台州市立醫院婦產科主治醫生應靈瀟解釋指，「光腿神器」本身材質的影響，加上不當的穿著習慣，都會增加感染風險。這種褲管通常由密不透風的人造纖維物料織成，加上緊身設計。私處本身需要乾燥通風，卻被一層緊密的「保護罩」阻止汗液蒸發，令到腰腹部和腹股溝區域變得悶熱、潮濕和受刺激，令細菌、白色念珠菌等大量繁殖，成為病原微生物的溫床。久而久之，內環境的平衡容易被打破。當有害致病原如厭氧菌、黴菌等過度生長，而局部抵抗力又下降時，就容易引發外陰炎、陰道炎等婦科病，導致痕癢、異味、分泌物異常等症狀。

另外，「一條褲走天涯」的習慣也很容易出問題。如果不及時更換清洗，加上在室內暖氣充足的環境下仍長時間穿著，導致局部溫度過高、出汗增多，都會大幅增加婦科炎症的發病率。

冬天衣物不宜過緊 恐致呼吸困難/休克

「光腿神器」的潛在危險不只婦科感染，之前就有過不少引起熱議的案例，例如一名女性因為穿著超緊身的「光腿神器」而引發壓力性蕁麻疹，腰部和腳踝部位長滿紅疹，幾乎引發過敏性休克。另外一名女子則被加厚款的「光腿神器」緊緊勒至呼吸困難、胸悶氣促、雙腿發麻症狀，必須即時到急症室求醫。

正確穿著「光腿神器」5大建議 材質款式如何選？

應靈瀟醫生提醒，女士們在追求美觀的同時也要兼顧健康。注重清潔並養成良好的穿衣習慣，對於保護私密健康非常重要。她提出挑選和穿著「光腿神器」5大建議：

選對材質，優先選含棉量30%以上、標明「透氣」的款式，避免純人工纖維的材質，減少悶熱感 不要為「顯瘦」選小一個碼的緊身款，避免過度摩擦損傷外陰黏膜 每日穿著「光腿神器」的時間最多不超過8小時，下班後及時換上寬鬆的棉質衣褲，讓私密部位「透氣」 上班時如果要久坐，每隔1小時起身活動2-3分鐘，促進局部通風。 每天更換「光腿神器」並清洗，使用中性、刺激性低的洗衣液，必要時熱水燙洗，最好在太陽底下晾乾，利用紫外線殺菌，不要陰乾，否則容易滋生細菌。

