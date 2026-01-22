30歲前港姐冠軍自揭患多囊卵巢綜合症 曾歷頭痛脫髮治療恐難斷尾 解構症狀/預防方法

【多囊卵巢綜合症】30歲謝嘉怡（Lisa）2020年當選港姐冠軍，並於去年宣布離開TVB。她近日接受網台節目訪問，自曝確診多囊卵巢綜合症，期間更曾經歷頭痛與脫髮等困擾，其後發現這些症狀很可能與此疾病相關。到底卵巢綜合症出現哪些症狀？又有哪些方法可以幫助改善？

自揭患多囊卵巢綜合症 謝嘉怡曾歷頭痛脫髮治療

港姐冠軍謝嘉怡自2020年當選以來，一直深受觀眾歡迎。然而，她在拍攝《愛．回家之開心速遞》後，逐漸淡出幕前，並透露：「我在英國有些家庭問題，本來應該是一個月的旅行變成了三個月。我家裡的人不斷地被診斷出癌症，我的精神健康已經崩潰了。」直至2025年，她正式宣布離開TVB。近日，她接受網台節目訪問時透露，自己確診患有多囊卵巢綜合症（PCOS）。

謝嘉怡發現患上多囊卵巢綜合症並非偶然，而是身體早已響起的健康警號可能都與這項婦科疾病相關，包括過去她長期出現偏頭痛與脫髮問題。她沒有被動地接受命運，而是選擇主動出擊坦言：「醫生說餘生需要接受荷爾蒙治療，但我不想，所以我去研究，改變我的飲食，減壓等整體療法來管理健康，我認為很多事情可以透過生活方式來管理。」

她希望透過分享自己的故事，提高女性對多囊卵巢綜合症等健康問題的認識，希望大家更主動地關愛自己的身體，並向所有在意外界眼光的人送上鼓勵：「按照你認為正確的方式生活，不要太在意他人評價，享受每一刻，因為生命實在太短暫了。」

多囊卵巢綜合症3大症狀 月經多於這次數要留意

根據美國梅奧診所（Mayo Clinic）網站顯示，多囊性卵巢症（Polycystic Ovaries Syndrome，PCOS）是一種發生於育齡女性的荷爾蒙失調病。多囊卵巢綜合症的症狀通常在初經前後開始出現，有時則在月經來潮一段時間後才出現。多囊性卵巢症的症狀因人而異，若出現以下兩種或以上徵狀，即可診斷為多囊卵巢綜合症：

月經不規律：月經次數減少或週期不規律是PCOS的常見表現。經期持續天數過長或經血量異常也屬常見症狀。例如，一年月經次數可能少於九次，週期間隔可能超過35天，且可能伴隨受孕困難。 雄激素過高：體內雄激素水平偏高可能導致面部與身體毛髮過度生長，即多毛症，有時也會出現嚴重痤瘡及男性型態脫髮。 多囊性卵巢：卵巢可能增大，其邊緣會形成許多內含未成熟卵子的小囊腫，導致卵巢功能失常

需注意的是，肥胖患者的PCOS體徵與症狀通常會更為明顯。此外多囊性卵巢症可能引發的併發症包括：

不孕不育

妊娠期糖尿病或懷孕引發高血壓

流產或早產

非酒精性脂肪肝炎

增加心血管疾病的風險

第二型糖尿病或糖尿病前期

睡眠呼吸中止症

抑鬱症、焦慮症及飲食障礙

子宮內膜癌

多囊性卵巢症有何成因？

美國梅奧診所指出，多囊卵巢綜合症的確切成因尚未完全明確，可能涉及的相關因素包括：

胰島素阻抗：胰島素是由胰臟分泌的一種荷爾蒙，負責協助細胞利用糖分，而糖分是人體主要的能量來源。如果細胞對胰島素的作用產生阻抗，血糖水平便可能上升。身體為嘗試降低血糖，可能會分泌更多胰島素。過量的胰島素可能導致體內產生過多雄激素，並影響排卵功能（即卵子從卵巢釋放的過程）。胰島素阻抗的徵象包括頸部下方、腋下、腹股溝或乳房下方出現天鵝絨般的深色斑塊，可能還包括食慾增加與體重上升。 低度發炎：白細胞會因應感染或損傷而產生特定物質，此反應被稱為低度發炎。研究顯示，PCOS患者體內存在一種長期的低度發炎狀態，可能促使多囊卵巢產生過多雄激素，並進而增加心臟與血管問題。 遺傳因素：研究發現，某些基因可能與PCOS有關。 雄激素過高：PCOS患者的卵巢可能分泌過高水平的雄激素，過多的雄激素會干擾排卵過程，導致卵子無法正常發育及定期從卵泡中釋出，同時也可能引起多毛症與痤瘡等症狀。

8種方法改善多囊卵巢症 改吃1種肉取代紅肉

除了要在必要時求診，營養師高敏敏曾指出，改變飲食和生活習慣也有助改善多囊卵巢症 。以下8種生活及飲食習慣，有助預維持女性賀爾蒙平衡、生殖健康：

補充Omega-3：幫助維持女性賀爾蒙平衡

補充礦物質鋅：幫助女性維持生殖健康

少吃重口味食物：減少重鹹、重甜飲食

紅肉改吃白肉：改吃適量白肉，取代紅肉。

控制精製澱粉攝取量：吃全穀雜糧，以取代白飯、麵食。

控制咖啡因攝取量：每日咖啡因攝取量應少於300至400mg。

規律運動：減少久坐、久站。

控制體重：維持在正常的BMI值內：18.5 ≤ BMI < 24。

資料來源：美國梅奧診所（Mayo Clinic）

延伸閱讀：卵巢早衰恐40歲提早停經更年期！營養師推介5類食物 抗衰老增懷孕機會

---

相關文章：

深啡色經血不正常？醫生教看經血4種顏色 自測健康狀況 2情況須求醫

80%人確診卵巢癌已晚期！初期症狀似腸胃病？3種徵兆持續速求醫

多囊性卵巢症｜常爆暗瘡或患多囊性卵巢症 醫生籲少吃3類食物免不孕

子宮異常出血｜32歲港女壓力大 持續10日經血不止 經中醫治療後康復 拆解成因症狀