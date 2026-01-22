長者懶做運動易肌力降 研究揭運動型電玩增趣味 8周後長者平衡力改善防跌倒

隨着年齡增長，長者會出現活動量減少、平衡力衰退及社交圈子縮小等情況，容易導致肌力下降與情緒困擾。根據最新統計，現時香港約有175萬名65歲或以上長者，佔全港總人口約24%。當中約一半長者患有長期病患，如高血壓、糖尿病、心臟病等，人口老化及疾病共存的現象愈見普遍。目前，約有八萬名長者居住於長期護理院舍，佔全港長者人口約4.5%，反映院舍在長者照護及健康促進中扮演重要角色。﻿​

傳統運動知易行難 長者懶做運動易肌力降

以往提升長者健康以適量運動為主，運動能有效改善長者身體機能、預防及控制慢性疾病。雖然運動干預仍然是最有效的非藥物方法，能紓緩多種不良健康影響，可惜，有研究報告指出，在長期護理院舍推行運動計劃時，經常面對長者動機低、害怕受傷及資源限制等困難，導致參與率偏低。因此，我們要想方法吸引長者參與的創新健康。﻿

寓運動於娛樂：Exergaming 的興起

隨着科技進步，「運動型電子遊戲」（Exergaming）逐漸成為提升長者健康的新趨勢。這類遊戲要求參與者透過身體動作完成挑戰（例如跳舞墊、體感遊戲機），成功將運動與娛樂結合，除了增加趣味性，更有助長者提升身心健康。

多項研究指出，相比傳統運動療法，運動型電子遊戲能更有效提升長者的動機及持續參與意願。綜合系統性綜述的數據，其優勢包括：

改善身體機能：能改善平衡力、減少跌倒風險和提升認知功能。

成效顯著：參與8星期、每週90至120分鐘運動型電子遊戲的長者，其平衡力及跌倒風險的改善效果較傳統訓練顯著。

高依從性：運動型電子遊戲組的整體運動依從率高達70%至99%，高於單純傳統運動組。

這些結果反映出，Exergaming 結合了趣味性、互動性和身心鍛煉，能更有效鼓勵長者持續參與並獲得健康益處。

【同場加映】長者患肌少症易骨折 專家教3個家居運動增肌 腰膝痛/體弱也做到

都大研究：運動遊戲有效改善肌少症

為了改善院舍長者的肌少症問題，香港都會大學運動遊戲研究中心（Exergaming Research Centre for Healthy Aging）去年進行了一項加入阻力元素的運動型電子遊戲研究。

結果顯示，長者透過進行加入阻力元素的Exergaming，跟傳統的阻力運動訓練，在改善長者肌肉流失的成效相約。不過，因為遊戲元素的趣味性及成功感， Exergaming可促使長者更積極參與運動，從而提升身體機能及改善日常自理能力，有望進一步降低跌倒及疾病風險。

然而，選擇運動型電子遊戲時，必須配合長者的身體狀況及興趣，並於安全的環境下由親友或護理人員陪同參與。若長者本身患有慢性疾病或活動障礙，建議在醫療專業指導下選用合適的遊戲和運動模式。

總括而言，運動型電子遊戲透過科技與運動的結合，為長者帶來嶄新及有趣的健康選擇，不僅提升身體健康，更促進心理與社交福祉。展望未來，這項技術具備跨部門合作潛力，能結合護理人員、物理治療師及家屬的支援，推動院舍健康管理新模式。都大團體亦將積極開發更適合香港長者身心狀況的運動模式，有助推動本地健康老齡化。

撰文：香港都會大學護理及健康學院副教授 廖泰華博士

