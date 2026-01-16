追星可長壽健康？研究揭看演唱會或助延壽9年 每月睇幾次最有效？

追星也有助健康長壽？外國有研究發現，每2星期看一場演唱會，不但可提升幸福感及自我價值，更有可能將壽命延長9年。

追星可長壽健康？研究揭看演唱會或助延壽9年

據外媒報道，一項由英國電信公司O2與倫敦大學金匠學院行為科學專家Patrick Fagan合作的研究發現，每2周參加一場演唱會，對健康有積極影響，更可能延長壽命9年！

這項研究透過心理測量與心率測試，比較了參加演唱會、練瑜伽、遛狗等不同活動對健康的影響。結果發現，看演唱會帶來的幸福感最為明顯，僅僅享受20分鐘的現場表演，參加者的幸福感就提升了21%。科學家指，相比之下，在同樣時間內以下活動均「不敵」追星帶來的幸福感：

享受20分鐘的現場表演：幸福感提升21%

練瑜伽：幸福感提升10%

遛狗：幸福感提升7%

研究數據指出，演唱會對情緒改善的效果，遠超過一般身心活動。參加者在觀賞演出後，各項心理指標均有顯著改善：

看演唱會可改善以下心理指標：

整體幸福感 提升21% 自我價值感 提升25% 人際連結感 增加25% 心理刺激感 增加75%

另外，每2周或更頻繁參加演唱會的人，在幸福感、滿足感、生產力和自尊等指標上均獲得最高評分（滿分10分）。

社群體驗提升幸福感、抗孤獨 每2周看一次演唱會有效

為甚麼是演唱會等「現場」表演有效？研究更發現，67%的英國人認為，置身於演唱會或音樂會的人群中，比獨自在家聽音樂更能帶來興奮感，而這種「社群體驗」（Communal Experience）是提升整體幸福感、對抗孤獨感的關鍵。行為科學專家Patrick Fagan解釋：「我們的研究證實了現場音樂對身心健康有深遠影響。綜合所有數據，我們得出了一個長壽秘訣——每2周參加一場音樂會。這種高頻率的幸福感刺激，可能有助延長近10年的壽命。」

聽音樂有益健康？專家提出7個長壽建議

音樂是提升身心健康和幸福感的強大工具，且有以下功效：

緩解壓力：降低皮質醇等壓力荷爾蒙。 改善情緒：釋放快樂荷爾蒙內啡肽和多巴胺。 改善認知：激活與記憶、注意力相關的大腦區域。 減輕疼痛：具有天然鎮痛效果，可以降低血壓和心率。 促進社交：對抗孤獨感，增進社交聯繫。 提升運動：提升身體機能和耐力。

雖然聽音樂有益處，但也要注意音量，保護聽力；同時亦可將音樂融入日常，如用餐時聽輕柔音樂可放慢進食速度。儘管研究強調了演唱會及音樂的好處，專家強調長壽需多管齊下，更提出以下長壽建議：

採用地中海飲食，降低慢性疾病風險。 限制加工食品、含糖飲料及過量紅肉。 每周至少做2.5小時中等強度運動。 透過深呼吸、瑜伽、冥想，緩解壓力及放鬆身心。 保證每晚7至9小時充足睡眠。 徹底戒煙、少飲酒、飲充足水分。 建立良好人際關係，對抗孤獨感。

資料來源：Mirror

