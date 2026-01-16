錢大媽招股書變買餸攻略 詳列排骨/梅頭肉推薦煮法 附24個豬肉部位脂肪比較

內地龍頭生鮮連鎖超市「錢大媽」，早年以「不賣隔夜肉」作為招徠成功攻入本港市場，近日傳出將在港上市的消息。「錢大媽」亦在招股書中圖文並茂地介紹不同豬肉部位的特色及推薦煮法，尤如一本「買餸攻略」。事實上，豬肉不同部位都有不同的脂肪分布，如要吃得低脂健康，到底應吃豬肉哪個部份？

錢大媽招股書變買餸攻略 煎炒燉湯豬肉如何選？

從「錢大媽」的招股書中可見，當中不只披露了集團的經營結構和財務狀況，還有多頁篇幅介紹其核心業務：「豬肉產品是我們的核心產品類別。我們的豬肉產品主要包括豬排骨、梅頭肉、五花肉及豬里脊肉」，更配上鮮肉圖片列出各個部位的特點和適合的煮法：

豬排骨：乃均勻切成整齊之帶骨塊，骨肉比例高，肉感十足。該等產品適宜燜煮以吸收醬汁，或慢燉入湯以帶出其天然甜味。

梅頭肉：肥瘦條紋清晰，脂肪分佈均勻，故肉質細嫩多汁，味道濃郁。該等產品適宜煎炒、燒烤及烘烤。

五花肉：肥瘦層次分明，肥瘦比例適中。其源自穀飼豬，以肉質香醇、口感鮮嫩而聞名。

除了豬肉之外，「錢大媽」有售的其他食品，包括牛肉、雞蛋、水產、蔬菜、水果、冷藏加工食品等，在招股書中都有詳細介紹，宛如一本新手學習買餸的指南。

24個豬肉部位脂肪排行榜 瘦肉不是最低脂？

日常經常食用的豬肉不只上述部位，還有豬排、豬手，甚至內臟等都很受港人歡迎，不過豬肉要怎樣吃才健康？註冊營養師潘卓琳（啊家）曾分享指，豬肉選對部位可以大大減少脂肪攝取量，甚至在減肥期間也可進食。

她列出以下24個豬肉和內臟部位的脂肪比例，方便大家避開高脂、肥膩的部位：

豬肉24個部位脂肪比例（由高至低）

豬頸肉 60% 豬頭皮 44% 五花腩 33.5% 豬尾 33.5% 免治豬肉（肥）28% 豬腩排 23.4% 豬手（前腿）18.8% 豬大腸 18.7% 豬脷 18.1% 豬腳 16.1% 排骨 14.7% 無骨豬扒 12.6% 梅頭 12.4% 豬耳 11.1% 豬腱 10.5% 豬腦 9.8% 瘦肉 6.2% 赤肉 5.4% 腰內肉 5.4% 豬肚 5.1% 免治豬肉（瘦） 5% 豬潤 3.5% 豬腰 3.2% 豬紅 0.3%

她建議，在減肥期間，可以選擇的瘦肉、免治豬肉（瘦）、無骨豬扒、赤肉、梅頭、豬肚、豬潤、豬腱、腰內肉和豬紅。惟吃豬潤和豬腰也不能忽略膽固醇問題，建議每周不吃多於2次。

專家資歷：澳洲註冊營養師 潘卓琳

澳洲營養師協會(DA)及香港營養師協會 （HKDA) 認可的執業營養師(APD)。近年熱衷於推廣營養教育，輔助大眾實踐健康生活，建立均衡健康飲食習慣。專業範圍包括體重管理、三高管理、慢性疾病管理，備孕/懷孕期營養改善、兒童偏食問題、以及改善腸易激綜合症。

