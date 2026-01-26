睡足8小時仍腦霧/疲勞？醫生教3招修復粒線體 起床後讓眼睛做1事更精神

每晚睡眠時間已達7至8小時，醒來卻仍感到疲倦、有腦霧？有醫生指出，即使前一晚提早入睡且睡滿8小時，可能源於細胞內無法被回收的殭屍粒線體持續釋放發炎訊號，干擾神經傳導功能。他也分享3種修復粒線體的方法，其中起床後讓眼睛做1事更精神。

睡足8小時仍腦霧/疲勞 恐屬粒線體釋放發炎訊號

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁指，許多人即使前一晚提早入睡，甚至周末補眠至中午，醒來時身體依然感到沉重，即便飲用再多咖啡也無法提神。這種情況常讓人自責為懶惰或意志力不足，但真正的根源可能來自於細胞內的粒線體罷工。粒線體被稱為細胞的發電廠，負責將攝取的食物和吸入的氧氣，轉化為三磷酸腺苷，以供身體各項功能運轉，包括心臟跳動、大腦思考、肌肉運動，甚至滑動手機的手指，皆需依賴其供能。當粒線體健康時，它們能夠高效、潔淨地燃燒能量；然而，一旦粒線體開始罷工或老化，其產能不僅下降，更會釋出大量廢氣（活性氧），導致細胞內部充斥發炎反應。

根據2025年發表於《自然神經科學》（Nature Neuroscience）的研究，粒線體的垃圾回收機制必須與人體的睡眠周期精準同步。研究進一步揭示，粒線體不僅是能量工廠，在睡眠期間，它更參與大腦的清理工作。然而，對於長期疲勞者而言，此機制失效，腦細胞中積累大量功能損壞的殭屍粒線體。這些無法被回收的粒線體持續釋放發炎訊號，干擾正常神經傳導。數據顯示，這類族群即使睡眠時長充足，晨間大腦皮層的三磷酸腺苷濃度仍比正常人低30%至40%，這也解釋醒後仍感疲憊和有腦霧現象。

醫生教3招修復粒線體 起床後讓眼睛做1事更精神

劉博仁醫生表示，要修復粒線體，不能只是被動地睡覺，可從以下3大功能醫學的方法進行修復：

1.校準起床後的光線

粒線體擁有自身的生理時鐘，建議在起床後一小時內，讓眼睛接觸約10分鐘的自然光。這道光線訊號會直接提示粒線體準備開工，效果比鬧鐘更為直接。

2.補充關鍵營養

粒線體的運作高度依賴多種輔因子，若果缺乏鎂、維他命B雜或輔酶Q10等營養，只會加劇其磨損與功能下降。建議可多攝取深綠色蔬菜、堅果等食物，或透過專業評估後適當補充相關營養素，有助重啟細胞能量。

3.紓緩壓力

長期處於恆溫舒適的環境，容易讓粒線體變得懶惰。建議嘗試洗冷水澡，或進行會讓呼吸微促的有氧運動，這類適度的激效壓力，能夠刺激身體啟動PGC-1α路徑，促使細胞產生更多能量，並促進新粒線體的生成。

