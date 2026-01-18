心肌梗塞/中風難發現？研究揭近99%患者現4大徵兆 這類人病發風險達93%

心肌梗塞或中風的發生並非完全無跡可循？一項涉及近900萬人的大型研究指出，超過99%的患者在出現心肌梗塞、中風或心臟衰竭前，常已出現4大徵兆。其中，更有1類人群的發病風險高達93%。

心肌梗塞/中風難發現？研究揭近99%患者現4大徵兆

據外媒《Science Alert》報道，2025年10月一項發表於《美國心臟病學會雜誌》（Journal of the American College of Cardiology）的研究指出，無論是心肌梗塞、中風、心臟衰竭，幾乎所有患者在發病前，都曾出現至少一項傳統心血管危險因子控制不佳的狀況。

研究有何發現？

該研究分析兩項大型、以人群為基礎的資料，一為韓國國民健康保險服務資料庫（KNHIS）中9,341,100名20歲以上的成人；另一為多民族動脈粥樣硬化研究（MESA）中的6,803名45至84歲受試者。研究團隊聚焦四項傳統心血管危險因子，包括血壓、膽固醇、血糖與有吸煙史，只要在心血管疾病發生前的任何一次就診中出現「非理想」水準，即納入分析。其非理想狀況定義如下：

血壓≥120/80mmHg或正在接受降壓治療

總膽固醇≥200 mg/dL或接受降脂治療

糖尿病或接受降血糖治療

曾有吸煙史習慣

根據追蹤期間的記錄，KNHIS與MESA分別觀察到601,025例及1,188例心血管疾病事件。研究結果顯示：

近99％心肌梗塞、中風或心臟衰竭的患者，在發病前都至少具備上述四項危險因子中的一項。

即使在心血管事件風險最低的族群，即60歲以下女性中，超過95%的心肌梗塞或中風案例，都與這些既有的危險因素之一有關。

在美國與韓國的數據中，超過93%的心肌梗塞、中風或心臟衰竭患者，在發病前已患有高血壓。

該研究作者美國西北大學心臟病學者Philip Greenland博士建議，這項研究非常有力地表明，在出現這些心血管疾病後果之前，患者暴露於一種或多種非最佳風險因素的可能性幾乎達到100%。他強調，現在的目標是更加努力地尋找控制這些可改變的風險因素的方法，而非偏離正軌，去追求那些不易治療且並非主要致病因素的其他因素。

2大常見心血管疾病：中風/心臟病

心臟健康受損恐引發中風和心臟病，隨時可奪命，注意以下徵兆及症狀：

中風常見症狀

根據本港衞生署資料，中風患者一般會出現以下症狀：

身體變得虛弱，臉部、手臂或腿部感到麻痺及/或顫動、半身不遂、言語不清或失去說話能力、嘴歪、眼斜、視力模糊不清、吞嚥困難、頭部劇痛、行動不穩或跌倒、大小便失禁、流口水。

嚴重者更可能會昏睡，甚至死亡。

心臟病常見症狀

據本港衞生署資料，心臟病泛指各類與心臟有關的疾病（例如冠心病、心肌梗塞）。其中，最易引致死亡的是冠狀動脈心臟病（冠心病）。當膽固醇層在心臟冠狀動脈內壁積聚，令動脈管腔收窄，導致心肌血液供應減少，從而形成冠心病，常見症狀包括：

心肌梗塞（心臟病發）：病人在心臟病發時，心絞痛的程度會加劇，時間也會延長。休息或服用心臟藥物後心絞痛仍然持續。

心絞痛：患有冠心病的病人往往會在劇烈運動後或情緒激動下產生心絞痛，病人胸前感到壓迫性的痛楚，有如被大石壓着，疼痛可擴散至手臂、肩膀、頸部和下顎，休息數分鐘後可能會好轉。

呼吸困難：因心肌得不到足夠血液，病人在活動時會感呼吸困難及疲累。

其他症狀：心悸、暈眩、出汗、噁心和四肢無力。

資料來源：《Science Alert》、《美國心臟病學會雜誌》、衞生署

延伸閱讀：第3大殺手心臟病！5種飲食法最能保護心血管！純素/低脂/低醣哪種最好？

---

相關文章：

寒流來襲易致心肌梗塞/中風猝死 醫生揭3個高危時間點 必保暖1部位護心血管

高血壓易致心肌梗塞/腦中風 中醫教6大降壓穴 每日按5分鐘緩解頭痛頸緊

男性40歲後易患心肌梗塞/中風 醫生教5招讓血管回春如30歲 這樣呼吸即降血壓！

多吃油比低脂飲食更護心？醫生教常吃這種油 心肌梗塞/中風機率降30%