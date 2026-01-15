Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台灣歌后Hebe自揭受失眠困擾 專家拆解4大症狀 甚麼人容易失眠？

更新時間：16:50 2026-01-15 HKT
發佈時間：16:50 2026-01-15 HKT

失眠是不少都市人的困擾之一，連藝人明星也不例外。近日台灣金曲歌后田馥甄（Hebe）在IG發限動哭訴飽受失眠困擾，清晨4點多驚醒後又發惡夢，強調自己「成天為了搞好睡眠各種努力，卻無法夜夜好眠」，十分崩潰。香港都會大學護理及健康學院講師蔡嘉敏曾在《星島頭條》撰文分享指，有幾類人較易失眠，包括疼痛患者、長者、女性等。

台灣歌后Hebe自揭受失眠困擾 專家拆解4大症狀

台灣歌后田馥甄Hebe近日在個人IG分享失眠困擾，Hebe提及自己在清晨4點多醒來後，翻來覆去、輾轉反側也無法再度入睡，在鬧鐘快響之前睡著卻又慘被惡夢纏擾。她醒來後心情十分沮喪，更無奈地流下眼淚表示：「成天為了搞好睡眠各種努力，卻還是無法夜夜好眠，流了幾滴眼淚之後，逼自己振作起床出門上課。」Hebe更指：「睡得很爛這件事已經發生了，就讓它過去」強調不希望帶著壞情緒開啟新的一天。

 

同時，Hebe提及自己近年有做瑜珈的習慣，更指失眠的那一天雖然情緒不好，但仍然「感謝自己有在十度以下的早晨，咬牙起床上瑜珈課去」她一面認真運用身體、做瑜珈動作，慢慢也放鬆了失眠帶來的壞心情、專注當下的練習。

失眠人士有4大症狀 超過30分鐘睡不著已算失眠

香港都會大學護理及健康學院講師蔡嘉敏曾在《星島頭條》撰文分享指，本港約48%人士在過去30天內曾出現失眠症狀，反映失眠已成為普遍香港市民的都市病。蔡嘉敏分析，超過30分鐘睡不著已算失眠症狀，失眠人士會持續出現以下症狀：  

1. 睡眠問題的頻率和持續時間

睡眠問題每星期至少出現3次，至少持續1個月。

2. 入睡困難

上床後超過30分鐘仍無法入睡，或入睡後難以維持睡眠狀態，容易中途驚醒。

3. 早醒現象

比預期時間提早醒來，且無法再度入睡。

4. 日常生活受到影響

包括注意力集中困難、記憶力減退、情緒不穩定、工作效率下降、日間昏睡等。

多做瑜伽可改善睡眠 啟動副交感神經

蔡嘉敏指，有幾類人士是失眠高危族群，例如老人家、女性、輪班工作人士、慢性疼痛患者、抑鬱症人士、濫藥人士、焦慮症患者、有時差反應、環境轉變、工作壓力大人士等。

除了調整作息習慣和改善睡眠環境外，蔡嘉敏也建議睡前進行適當的拉伸運動、放鬆技巧，近年瑜伽動作證實能有效改善睡眠品質，「瑜伽練習具深層放鬆的特性，有助啟動副交感神經系統」。她解釋，在練習過程中的專注呼吸能幫助從日常思緒中抽離，為入睡做好準備。

資料來源：Hebe Tien Instagram

延伸閱讀：失眠救星恐奪命？研究揭長期服褪黑激素 心臟衰竭風險增9成

